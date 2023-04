"El sexo es un instrumento de sanación, espiritualidad y liberación"

¿Hay algún mensaje en tus apariciones públicas tanto en el Monumento como en el parque Independencia?

Yo lo hago desde un lugar de pleno disfrute de mi sexualidad, y me gusta conocer seguidores. También soy muy agradecida al público que me se sigue y apoya. No me siento cómoda cuando me idealizan, que parezca que soy una diosa inalcanzable. Soy igual que ellos, me gusta verlos y que me vean, tener un contacto. Lo hago por gratitud, amor a mi gente y porque me parece divertido.

¿Qué le pasa en general a la gente con el sexo y el goce?

El sexo siempre fue un tabú, viene de antaño. Una mujer que disfruta de su sexualidad es totalmente apedreada, han tergiversado la historia de María Magdalena, que de paso los invito a leer su manuscrito. Todo el manejo de la energía sexual que tenía, como era una mujer empoderada, con mucha sabiduría y era una de las apóstoles. Sin embargo, por la Iglesia se tapó todo. Han puesto a la mujer en la cocina y a tener hijos. De a poco hay destape, pero el sexo sigue siendo un tabú, cada vez menos por suerte. De hecho hay mucho porno autogestivo de gente que se filma teniendo relaciones y antes no. Pero es un proceso que va de a poco.

¿Qué les decís a quienes te critican por desnudarte o tener sexo en un lugar público?

Que puede estar bien o mal. Es como uno lo mira desde el prejuicio, desde sus creencias limitantes y desde los anteojos de su historia. Lo que claramente no me parece correcto es hacerlo si hay niños cerca. Yo lo hice porque sabía que no había nadie ajeno alrededor, nadie vio nada. Incluso lo del parque Independencia no lo hice a propósito para llamar la atención y que me vean las familias. Solo lo hice para la gente presente, de hecho pasó un patrullero y no vio nada. Tener sexo de forma improvisada es algo hermoso. A la gente que piensa que está mal, le diría que lo practique y se fije en la adrenalina que le genera.

¿Cómo es la conexión salud, espíritu, alma, sanación y cómo encaja eso con el cuerpo?

Tengo una mirada muy holística. Nada está desprendido. La emoción no lo está del cuerpo ni del espíritu. Todo es uno. Hay energías sexuales súper poderosas que hasta se pueden usar para sanar. El cuerpo es el canal para conducir esa energía, que pasa por los chacras desde la base corporal hasta la coronilla. Todo está íntimamente conectado. Por eso hay que cuidar el cuerpo y el disfrute es muy importantes. No disfrutar de la vida es una enfermedad, de la cual se puede morir cuando el cuerpo enferma. Cuando el cuerpo se reprime surgen enfermedades que son emocionales, y por el contrario hay gente que se ha curado con terapias alternativas. Todo está relacionado con todo.

¿Cómo llegaste a la página de visitas para adultos Only Fans, tener tu propia página y porqué te fuiste a vivir a una ciudad pequeña en Córdoba?

Me hice de Only Fans hace 3 años, pero antes un seguidor de otra página me dijo que tenía lindas fotos y me sugirió subirlas para cobrarlas. Luego subí un video usando un vibrador y empecé a ver el nicho de dinero. Me gustó mucho verme filmada teniendo relaciones. Disfruto mucho de mi sexualidad y compartirla me encanta. Estoy en Córdoba, en una ciudad pequeña porque me fascina la naturaleza y me hace bien el equilibrio entre la expansión con la energía de mis seguidores y estar alejada y rodeada de verde y aire puro. Es mi espacio de intimidad y siento el equilibrio en un lugar alejado. Me harté de la gran ciudad y sus ritmos, no me estaba haciendo bien. Era una bomba letal.

¿Para llegar a lo que sos ahora, te autodefiniste como trabajadora sexual, hubo que transitar todo un proceso? ¿Cómo fue ésa búsqueda?

Lo más difícil fue aceptar las viralizaciones. Mi contenido le llegaba a gente por WhatsApp que no pagaba por ello. Me broté , me sentí mal y triste con esta situación fuera de control. Después lo acepté y entendí que soy viral y es por algo que el universo me puso en este lugar de exposición. Mi mensaje no es solo mostrar, eso es un anzuelo para captar nuevo público y después dejarle a la gente un mensaje más profundo. Este es mi propósito y mi misión.

¿Vas a volver a Rosario para un nuevo encuentro con tus fuxers (seguidores)?

No sé si lo volvería a hacer en un lugar público. Además, si organizo algo así de nuevo me caería toda la Gendarmería encima. Rosario me encanta y estos encuentros me reexcitan. Veo las caras de mis seguidores, me admiran, abrazan, me regalan cosas, me dicen cosas lindas. Conocerlos me pone muy hot. Me encanta saber que me desean. Si fuese por mí, armaría encuentros una vez al mes, pero en Rosario no puedo bardearla más porque se pudriría todo.

¿Alguna reflexión final?

Es muy importante para tener un cuerpo sano y mente sana dedicarle mucha atención al deseo y no reprimir el placer. A la mujer se la priva de todo, importa el qué dirán. Debe destaparse, liberarse de los tabúes, conectarse consigo misma y disfrutar sin esperar la aprobación del afuera. Conocer sus cuerpos. Mi misión es ayudar a las mujeres a que entiendan que se puede complementar el espíritu, hacer yoga y disfrutar el sexo libre y sin tapujos. Yo soy el fiel reflejo de ello. Estoy plena en todos los aspectos. Ser consciente de la energía sexual, hay mucha desinformación. Sexo y espíritu van de la mano y hay que vivirlas a con plenitud y felicidad.