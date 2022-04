El quiosco de Claudia, un punto de venta de drogas con más de 10 años en Ludueña

Está en Liniers al 300 bis, lugar donde el 23 de marzo mataron a una mujer. Había sido denunciado a sus superiores por el ex comisario Gustavo "Gula" Pereyra en 2013 pero nunca se investigó

En Rosario hay puntos de venta de drogas que son históricos por su exposición recurrente en las crónicas policiales. “El búnker del medio”, en Tarragona al 1100 bis; el ubicado en Boedo y Ghiraldo; y los puntos de venta de “La U”, en el Cordón Ayacucho de Tablada, por nombrar sólo algunos. Pero hay otros que mantuvieron un “perfil bajo” para los medios, hecho que no implica que los vecinos no los hayan padecido o los estén padeciendo e incluso denunciado en más de una ocasión. Una de esas bocas de expendio de estupefacientes está en Liniers 378 bis, en el barrio Ludueña, donde la noche del 23 de marzo fue asesinada a balazos Lidia Mabel Mensegue, de 43 años.

Ese punto de venta ya había sido reportado por investigadores policiales a partir de una serie de mails informativos que el ex comisario Gustavo “Gula” Pereyra envió entre el 20 de diciembre de 2012 y el 13 de agosto de 2013 a quienes eran sus jefes: la ex secretaria de Delitos Complejos del Ministerio de Seguridad, Ana Viglione; y su segundo, Andrés Ferrato, ambos mencionados por el ex ministro Marcelo Sain en su extensa declaración del viernes ante los fiscales Matías Edery y Luis Schiappa Pietra en el marco del juicio que se sigue a Esteban Lindor Alvarado, como integrantes del staff de la política provincial que “desestimaban denuncias” presentadas por los investigadores de calle. En una de las misivas que Pereyra le envió a sus superiores, precisamente pedía que se investigara “el quiosco de Claudia”, la viuda de Sergio Ariel “Gitano” Luraschi, un sindicado transero que fue asesinado en febrero de 2008 en Ludueña.