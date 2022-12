Dos financistas presos negocian un abreviado para llegar libres al 2023

Fuentes independientes confirmaron a La Capital que la posibilidad de lograr un abreviado, que permita evitar el juicio, se encuentra "muy avanzado". Si bien hay expectativa de poder presentar los acuerdos antes de la feria, entre los empresarios prima la cautela, pues aún no tienen el ok final de todos los damnificados. Como prueba del avance de las negociaciones, las partes exhiben que recientemente se renovó por 90 días la prisión domiciliaria de Guardati y Torti, una medida que no tuvo objeciones de la defensa.