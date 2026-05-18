La Capital | suscriptores | La Libertad Avanza

Unidos o separados de La Libertad Avanza

La posibilidad de que Unidos y La Liberad Avanza se fusionen en 2027 burbujea muy despacito. El voto antiperonista en la mira. Nada definido

Facundo Borrego

Por Facundo Borrego

18 de mayo 2026 · 06:05hs
Google Seguir a La Capital en Google
El gobernador Maximiliano Pullaro con idas y vueltas con el gobierno de La Libertad Avanza.

Foto: Héctor Río / La Capital.

El gobernador Maximiliano Pullaro con idas y vueltas con el gobierno de La Libertad Avanza.

La idea de que La Libertad Avanza (LLA) termine acoplándose a Unidos en Santa Fe y/o en Rosario sigue sobrevolando en la política local. Después de unos piletazos que trajeron olas, el tema está latente y agazapado.

La primera piedra la tiró el secretario de Cooperación provincial, Cristian Cunha, del PRO, circunscribiendo a Rosario la posibilidad de alianza. Después, el senador radical Felipe Michlig, en un intento provincial sin aparente estrategia afinada pero con sustento.

El senador dejó arriba de la mesa la posibilidad. Ese fue su trabajo, incluso con algún que otro costo, pero bancado luego por el gobernador Maximiliano Pullaro. Tras algo de revuelo puso condiciones difíciles de cumplir para quitarle peso al ruido. Pero las intenciones y el mensaje quedaron. “La semilla está, si después se le echa agua, se verá”, dicen alguien que se envalentona con ampliar Unidos.

La Libertad Avanza

La semana pasada se escribió que, por ahora, la idea no avanza, que tuvo algunas falencias y pasos en falso, pero que en Unidos no descartan ni validan la idea. El silencio oficial ni otorga ni cancela.

Hay dos realidades de aplicación. Una es en Rosario, donde parece más lógico y más sencilla la cuenta: Unidos más libertarios dejan sin chances al peronismo.

La otra es la provincia, donde ya hay candidato para Unidos, el gobernador va por la reelección, pero no se sabe de qué modo jugarán los libertarios ni qué capacidad de daño tendrán.

Desde hace más de un mes el tema ganó comentarios informales en los funcionarios provinciales, y más aún municipales. Parece haber empezado un proceso de digestión lenta en los pasillos por si ocurre un acercamiento. Hay quienes optan caminar para la digestión, otros tienen Hepatalgina a mano, por si acaso.

En el fondo, es una cuestión de tiempo saber si hay viabilidad, hoy solo son cálculos electorales. “Nadie se espanta, es un logro”, dicen en el PRO, donde, además del fogoneo de Cunha, la ex vicegobernadora y actual diputada Gisela Scaglia no lo descartó.

Consultado sobre una eventual alianza con La Libertad Avanza, el intendente Pablo Javkin respondió que no es momento de hablar de eso.

“Si le empezamos a hablar a la gente del esquema electoral y las alianzas un año y pico antes (de los comicios), más rechazo va a sentir para ir a votar. Vamos a tener tiempo para eso, pero no es momento de hablar; hay que hablar de los temas concretos”, subrayó.

Javier Milei
El presidente Javier Milei, de La Libertad Avanza.

El presidente Javier Milei, de La Libertad Avanza.

Perfiles

Lo que será un gran matiz es el perfil de cada uno de los espacios. Unidos es una fuerza de centro donde conviven partidos con tendencias más duras, como el pullarismo y el PRO, con el socialismo, que se desenvuelve más progresista.

En Santa Fe, los libertarios tienen un perfil filo PRO, a diferencia de Buenos Aires, donde muchos conservan pasado peronista. Por ejemplo, el híbrido de Federico Angelini con llegada al gobernador por tema seguridad que algunos lo ven para hacer pie en Rosario.

“Me acuerdo que Romina (Diez) festejó en la Fundación Libertad cuando ganó Mauricio Macri”, cuenta, maliciosamente, un experimentado dirigente que estuvo aquella noche pintada de amarillo en el think thank que siempre fue más macrista que libertario.

Hablando de la Fundación Libertad. En la última cena, el ministro del Interior, Diego Santilli, de ADN PRO y cargo en La Libertad Avanza, les dijo a un grupo de dirigentes macristas que “no rompan nada en Santa Fe” porque "van a terminar todos juntos”.

Diego Valenzuela, exintendente de Tres de Febrero, con el mismo recorrido que Santilli, pasó por Rosario en la Noche de los Intendentes y opinó que una alianza del PRO y La Libertad Avanza "es el camino que marca la gente".

Pero no todos en el PRO hacen fuerza para ese lado. El 5 de junio desembarca Macri en la ciudad de Santa Fe y ahí dará algún rumbo.

La conjunción de Unidos y LLA sería apostar por el 60% del electorado antiperonista que ha tallado en las últimas décadas en Santa Fe. Vale recordar que la habilidad de Carlos Reutemann como gobernador fue sumar peronistas y también antiperonistas. “Queremos un frente de gestión, no ideológico, hay que ser pragmáticos”, insiste Cunha y levanta la bandera en Rosario.

Por su parte, el Partido Socialista queda incómodo con el coqueteo. El PS representaba en su momento el voto opositor al peronismo, pero ese "activo" que le sirvió ya no lo tiene y hoy lo representa La Libertad Avanza, además del radicalismo, PRO, etc. Es decir: si el negocio es sumar antiperonismo, le da más réditos LLA que el socialismo, claramente.

Números

Pullaro seguramente querrá apuntar a los 40 puntos producto de su buena gestión y que La Libertad Avanza se quede en 20, y con eso ganar por las de él sin modificar la alianza. Pero también apostó a eso en las legislativas y le salió al revés. Claro, eran legislativas nacionales y las ejecutivas provinciales son otro cantar.

Otros analizan que, por más mal que le vaya a la gestión de La Libertad Avanza, no bajará de 20 puntos en Santa Fe, y, en definitiva, ese número se lo sacan a Unidos porque comparten gran porción del electorado. En pocas palabras: dicen que igual le sirve a Unidos acordar.

Ahí emerge el dilema de los libertarios que nunca reconocerán: competir y quedarse en 20 puntos, tercero, como ocurrió en las convencionales, o ser parte de un eventual gobierno en una alianza donde manda Pullaro.

El otro escenario es que La Libertad Avanza a nivel nacional le vaya muy bien y se envalentonen para competir fuerte en Santa Fe. Y, si huele sangre el karinismo, no dudará y es probable que deje sin efecto compartir éxitos. Eso complejizaría los planes del gobernador.

Todo parece depender de cómo le vaya al gobierno nacional, hoy una gran incógnita. Puede mejorar y despegar, como se cansan de jurar los libertarios, o irse al tacho. En esa debilidad o fortaleza se podría decidir la negociación.

La pericia y desafío de los políticos de Unidos es saber si hacer un acuerdo o no y, sobre todo, cuándo hacerlo. Adelantarse y pegarla. El trabajo por ahora es una cocina a fuego lento, con dos burbujas de fondo, por si hay que sacar rápido el plato o apagar la hornalla.

Noticias relacionadas
Las Libertad Avanza se alejó de un convite de algunos dirigentes de Unidos

Lo de La Libertad (no) Avanza

El presidente Javier Milei busca acuerdos con aliados al mismo tiempo que muestra su versión más radicalizada. 

Milei grita para la tribuna mientras teje acuerdos en silencio

Maximiliano Pullaro con Felipe Michlig en la asunción como gobernador

Pullaro y un "mimo" para el orden

Patricia Bullrich, jefa del bloque de senadores de La Libertad Avanza, y Manuel Adorni, jefe de Gabinete. 

Días de nervios en Casa Rosada: cómo juegan Bullrich, Pullaro y el peronismo

Ver comentarios

Las más leídas

Impactante choque de embarcaciones frente a Rosario: varias barcazas se desprendieron en el Paraná

Impactante choque de embarcaciones frente a Rosario: varias barcazas se desprendieron en el Paraná

Quién era Serena Andreatta, la turista rosarina que murió en un siniestro en Australia

Quién era Serena Andreatta, la turista rosarina que murió en un siniestro en Australia

Masacre de fauna en el norte santafesino: investigan la caza ilegal de más de 300 animales

Masacre de fauna en el norte santafesino: investigan la caza ilegal de más de 300 animales

Gas pimienta, avalancha y represión demoraron el clásico Argentino-Central Córdoba

Gas pimienta, avalancha y represión demoraron el clásico Argentino-Central Córdoba

Lo último

Emilio Rosatti va por la revancha: vuelve a intentar ser juez federal

Emilio Rosatti va por la revancha: vuelve a intentar ser juez federal

Gustavo López se refirió al fuerte cruce con Malcorra: A mí nadie me agredió

Gustavo López se refirió al fuerte cruce con Malcorra: "A mí nadie me agredió"

El brasileño que llegó a Newells, fue dirigido por Zamora y su paso fue invisible

El brasileño que llegó a Newell's, fue dirigido por Zamora y su paso fue invisible

Choque de embarcaciones frente a la costa de Rosario: "Pudo ser una tragedia"

El Sindicato de Conductores Navales apuntó a "la falta de formación de tripulantes y al ajuste que en materia de seguridad impulsa el gobierno nacional"
Choque de embarcaciones frente a la costa de Rosario: Pudo ser una tragedia
Un motociclista falleció tras un choque con un camión en avenida Circunvalación
La Ciudad

Un motociclista falleció tras un choque con un camión en avenida Circunvalación

Nuevo transporte: proponen sistema flexible, colectivos a GNC y biodiésel
La Ciudad

Nuevo transporte: proponen sistema "flexible", colectivos a GNC y biodiésel

Emilio Rosatti va por la revancha: vuelve a intentar ser juez federal
Política

Emilio Rosatti va por la revancha: vuelve a intentar ser juez federal

La calle no me define: un grupo encontró en el arte su promoción social y humana

Por Silvia Carafa
La Ciudad

"La calle no me define": un grupo encontró en el arte su promoción social y humana

Fuga en moto: se escapó de un control y lo detuvieron tras una persecución
POLICIALES

Fuga en moto: se escapó de un control y lo detuvieron tras una persecución

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Impactante choque de embarcaciones frente a Rosario: varias barcazas se desprendieron en el Paraná

Impactante choque de embarcaciones frente a Rosario: varias barcazas se desprendieron en el Paraná

Quién era Serena Andreatta, la turista rosarina que murió en un siniestro en Australia

Quién era Serena Andreatta, la turista rosarina que murió en un siniestro en Australia

Masacre de fauna en el norte santafesino: investigan la caza ilegal de más de 300 animales

Masacre de fauna en el norte santafesino: investigan la caza ilegal de más de 300 animales

Gas pimienta, avalancha y represión demoraron el clásico Argentino-Central Córdoba

Gas pimienta, avalancha y represión demoraron el clásico Argentino-Central Córdoba

Argentino y Central Córdoba no se lastimaron: pasó de todo menos el gol

Argentino y Central Córdoba no se lastimaron: pasó de todo menos el gol

Ovación
El brasileño que llegó a Newells, fue dirigido por Zamora y su paso fue invisible

Por Luis Castro
Ovación

El brasileño que llegó a Newell's, fue dirigido por Zamora y su paso fue invisible

El brasileño que llegó a Newells, fue dirigido por Zamora y su paso fue invisible

El brasileño que llegó a Newell's, fue dirigido por Zamora y su paso fue invisible

Newells y el desafío de escalar montañas empinadas en las tres tablas que tendrá por delante

Newell's y el desafío de escalar montañas empinadas en las tres tablas que tendrá por delante

Argentina jugará el Mundial por primera vez, con aporte clave de jugadoras de Central y Newells

Argentina jugará el Mundial por primera vez, con aporte clave de jugadoras de Central y Newell's

Policiales
Rosario concentra casi la mitad de los suicidios de toda la provincia de Santa Fe
Policiales

Rosario concentra casi la mitad de los suicidios de toda la provincia de Santa Fe

Fuga en moto: se escapó de un control y lo detuvieron tras una persecución

Fuga en moto: se escapó de un control y lo detuvieron tras una persecución

Un operativo de Gendarmería logró secuestrar tres kilos de cocaína en la ruta 11

Un operativo de Gendarmería logró secuestrar tres kilos de cocaína en la ruta 11

El narco negocio de los Borras: avionetas, la DEA y millones de la cocaína

El narco negocio de los Borras: avionetas, la DEA y millones de la cocaína

La Ciudad
Choque de embarcaciones frente a la costa de Rosario: Pudo ser una tragedia
LA CIUDAD

Choque de embarcaciones frente a la costa de Rosario: "Pudo ser una tragedia"

Un motociclista falleció tras un choque con un camión en avenida Circunvalación

Un motociclista falleció tras un choque con un camión en avenida Circunvalación

Nuevo transporte: proponen sistema flexible, colectivos a GNC y biodiésel

Nuevo transporte: proponen sistema "flexible", colectivos a GNC y biodiésel

La calle no me define: un grupo encontró en el arte su promoción social y humana

"La calle no me define": un grupo encontró en el arte su promoción social y humana

Comercios mayoristas lanzan Black Week con descuentos de hasta el 40 %
Economía

Comercios mayoristas lanzan Black Week con descuentos de hasta el 40 %

El Infierno ya tiene fecha de apertura: la cárcel será inaugurada en 2027
La Región

"El Infierno" ya tiene fecha de apertura: la cárcel será inaugurada en 2027

El agro aportaría u$s 36.100 millones impulsado por mayores exportaciones
Economía

El agro aportaría u$s 36.100 millones impulsado por mayores exportaciones

Piden que adopten ratas de laboratorio que iban a la cámara de gas
Información General

Piden que adopten ratas de laboratorio que "iban a la cámara de gas"

Dos aviones chocaron en vuelo en un espectáculo aéreo en Estados Unidos
Información General

Dos aviones chocaron en vuelo en un espectáculo aéreo en Estados Unidos

El brote de ébola en el Congo es declarado emergencia de importancia internacional
Información General

El brote de ébola en el Congo es declarado emergencia de importancia internacional

En tres días secuestraron a más de 80 chicos de escuelas de Nigeria
El Mundo

En tres días secuestraron a más de 80 chicos de escuelas de Nigeria

La ultraderecha marchó en Londres contra la inmigración musulmana
El Mundo

La ultraderecha marchó en Londres contra la inmigración musulmana

Residencias en Salud: hubo un 72 % más de profesionales inscriptos que el año pasado
La Ciudad

Residencias en Salud: hubo un 72 % más de profesionales inscriptos que el año pasado

Este lunes empiezan a regir los nuevos exámenes para manejar motos en Santa Fe
La Región

Este lunes empiezan a regir los nuevos exámenes para manejar motos en Santa Fe

Advierten sobre estafas con las figuritas del Mundial: cómo evitarlas
La Ciudad

Advierten sobre estafas con las figuritas del Mundial: cómo evitarlas

Una joven rosarina murió tras el vuelco de un colectivo en una ruta de Australia
La Ciudad

Una joven rosarina murió tras el vuelco de un colectivo en una ruta de Australia

EXA 2026 activa las rondas de negocios con empresas de todo el país
Economía

EXA 2026 activa las rondas de negocios con empresas de todo el país

Rosario, uno de los próximos pasos de Mauricio Macri de cara a 2027

Por Javier Felcaro
Política

Rosario, uno de los próximos pasos de Mauricio Macri de cara a 2027

Horacio Marín: Quiero quedarme en YPF para desarrollar Vaca Muerta
Negocios

Horacio Marín: "Quiero quedarme en YPF para desarrollar Vaca Muerta"

El narco negocio de los Borras: avionetas, la DEA y millones de la cocaína

Por Claudio Berón
Policiales

El narco negocio de los Borras: avionetas, la DEA y millones de la cocaína

Zona sur: rescataron a un joven que estaba secuestrado y cayó el presunto captor
policiales

Zona sur: rescataron a un joven que estaba secuestrado y cayó el presunto captor

Alumnos de la escuela Balseiro jugaron a ser científicos por un día

Por Matías Petisce
La Ciudad

Alumnos de la escuela Balseiro jugaron a ser científicos por un día

El Mundial cada vez más cerca, pero no los televisores: floja venta en Rosario
La Ciudad

El Mundial cada vez más cerca, pero no los televisores: "floja" venta en Rosario

Cuadros respiratorios: con el frío intenso, aumentan las consultas en Rosario
Salud

Cuadros respiratorios: con el frío intenso, aumentan las consultas en Rosario