Unidos o separados de La Libertad Avanza

La posibilidad de que Unidos y La Liberad Avanza se fusionen en 2027 burbujea muy despacito. El voto antiperonista en la mira. Nada definido

El gobernador Maximiliano Pullaro con idas y vueltas con el gobierno de La Libertad Avanza.

La idea de que La Libertad Avanza (LLA) termine acoplándose a Unidos en Santa Fe y/o en Rosario sigue sobrevolando en la política local . Después de unos piletazos que trajeron olas, el tema está latente y agazapado.

La primera piedra la tiró el secretario de Cooperación provincial, Cristian Cunha , del PRO, circunscribiendo a Rosario la posibilidad de alianza. Después, el senador radical Felipe Michlig , en un intento provincial sin aparente estrategia afinada pero con sustento.

El senador dejó arriba de la mesa la posibilidad. Ese fue su trabajo, incluso con algún que otro costo, pero bancado luego por el gobernador Maximiliano Pullaro . Tras algo de revuelo puso condiciones difíciles de cumplir para quitarle peso al ruido. Pero las intenciones y el mensaje quedaron. “La semilla está, si después se le echa agua, se verá”, dicen alguien que se envalentona con ampliar Unidos.

La semana pasada se escribió que, por ahora, la idea no avanza , que tuvo algunas falencias y pasos en falso, pero que en Unidos no descartan ni validan la idea. El silencio oficial ni otorga ni cancela.

Hay dos realidades de aplicación. Una es en Rosario, donde parece más lógico y más sencilla la cuenta: Unidos más libertarios dejan sin chances al peronismo.

La otra es la provincia, donde ya hay candidato para Unidos, el gobernador va por la reelección, pero no se sabe de qué modo jugarán los libertarios ni qué capacidad de daño tendrán.

Desde hace más de un mes el tema ganó comentarios informales en los funcionarios provinciales, y más aún municipales. Parece haber empezado un proceso de digestión lenta en los pasillos por si ocurre un acercamiento. Hay quienes optan caminar para la digestión, otros tienen Hepatalgina a mano, por si acaso.

En el fondo, es una cuestión de tiempo saber si hay viabilidad, hoy solo son cálculos electorales. “Nadie se espanta, es un logro”, dicen en el PRO, donde, además del fogoneo de Cunha, la ex vicegobernadora y actual diputada Gisela Scaglia no lo descartó.

Consultado sobre una eventual alianza con La Libertad Avanza, el intendente Pablo Javkin respondió que no es momento de hablar de eso.

“Si le empezamos a hablar a la gente del esquema electoral y las alianzas un año y pico antes (de los comicios), más rechazo va a sentir para ir a votar. Vamos a tener tiempo para eso, pero no es momento de hablar; hay que hablar de los temas concretos”, subrayó.

Javier Milei El presidente Javier Milei, de La Libertad Avanza.

Perfiles

Lo que será un gran matiz es el perfil de cada uno de los espacios. Unidos es una fuerza de centro donde conviven partidos con tendencias más duras, como el pullarismo y el PRO, con el socialismo, que se desenvuelve más progresista.

En Santa Fe, los libertarios tienen un perfil filo PRO, a diferencia de Buenos Aires, donde muchos conservan pasado peronista. Por ejemplo, el híbrido de Federico Angelini con llegada al gobernador por tema seguridad que algunos lo ven para hacer pie en Rosario.

“Me acuerdo que Romina (Diez) festejó en la Fundación Libertad cuando ganó Mauricio Macri”, cuenta, maliciosamente, un experimentado dirigente que estuvo aquella noche pintada de amarillo en el think thank que siempre fue más macrista que libertario.

Hablando de la Fundación Libertad. En la última cena, el ministro del Interior, Diego Santilli, de ADN PRO y cargo en La Libertad Avanza, les dijo a un grupo de dirigentes macristas que “no rompan nada en Santa Fe” porque "van a terminar todos juntos”.

Diego Valenzuela, exintendente de Tres de Febrero, con el mismo recorrido que Santilli, pasó por Rosario en la Noche de los Intendentes y opinó que una alianza del PRO y La Libertad Avanza "es el camino que marca la gente".

Pero no todos en el PRO hacen fuerza para ese lado. El 5 de junio desembarca Macri en la ciudad de Santa Fe y ahí dará algún rumbo.

La conjunción de Unidos y LLA sería apostar por el 60% del electorado antiperonista que ha tallado en las últimas décadas en Santa Fe. Vale recordar que la habilidad de Carlos Reutemann como gobernador fue sumar peronistas y también antiperonistas. “Queremos un frente de gestión, no ideológico, hay que ser pragmáticos”, insiste Cunha y levanta la bandera en Rosario.

Por su parte, el Partido Socialista queda incómodo con el coqueteo. El PS representaba en su momento el voto opositor al peronismo, pero ese "activo" que le sirvió ya no lo tiene y hoy lo representa La Libertad Avanza, además del radicalismo, PRO, etc. Es decir: si el negocio es sumar antiperonismo, le da más réditos LLA que el socialismo, claramente.

Números

Pullaro seguramente querrá apuntar a los 40 puntos producto de su buena gestión y que La Libertad Avanza se quede en 20, y con eso ganar por las de él sin modificar la alianza. Pero también apostó a eso en las legislativas y le salió al revés. Claro, eran legislativas nacionales y las ejecutivas provinciales son otro cantar.

Otros analizan que, por más mal que le vaya a la gestión de La Libertad Avanza, no bajará de 20 puntos en Santa Fe, y, en definitiva, ese número se lo sacan a Unidos porque comparten gran porción del electorado. En pocas palabras: dicen que igual le sirve a Unidos acordar.

Ahí emerge el dilema de los libertarios que nunca reconocerán: competir y quedarse en 20 puntos, tercero, como ocurrió en las convencionales, o ser parte de un eventual gobierno en una alianza donde manda Pullaro.

El otro escenario es que La Libertad Avanza a nivel nacional le vaya muy bien y se envalentonen para competir fuerte en Santa Fe. Y, si huele sangre el karinismo, no dudará y es probable que deje sin efecto compartir éxitos. Eso complejizaría los planes del gobernador.

Todo parece depender de cómo le vaya al gobierno nacional, hoy una gran incógnita. Puede mejorar y despegar, como se cansan de jurar los libertarios, o irse al tacho. En esa debilidad o fortaleza se podría decidir la negociación.

La pericia y desafío de los políticos de Unidos es saber si hacer un acuerdo o no y, sobre todo, cuándo hacerlo. Adelantarse y pegarla. El trabajo por ahora es una cocina a fuego lento, con dos burbujas de fondo, por si hay que sacar rápido el plato o apagar la hornalla.