El dólar subió 2.000 % en cinco años

El dólar subió mucho más que la inflación, el índice de la construcción y el valor de los autos. El escenario mundial no es el mejor para la Argentina.

2. La inflación en Estados Unidos no se detiene y obliga a la Reserva Federal a seguir subiendo la tasa de interés. Es la suba más importante de los últimos 40 años y podría ubicarse en el 5,5% anual.

3. El petróleo valía U$S 130 y hoy vale menos de U$S 70 el barril. Rusia no para de vendérselo a China e India a una tasa de descuento del 30 %.