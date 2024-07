El argentino que trabajó en "Intensamente 2" cuenta los secretos del film de Pixar

Embed - IntensaMente 2 | Tráiler Final | Doblado

>> Leer más: Intensamente 2 revoluciona la taquilla con otro viaje profundo a las emociones

“Fue hermoso. Hace muchos años que estoy acá en Pixar pero siempre me tocó trabajar en películas originales. Así que fue muy lindo poder trabajar en una franquicia tan querida y tan amada como ‘Intensamente’. El guión está espectacular, y los mundos y todo lo que tocó hacer fue super divertido. Así que orgulloso y feliz de que me hayan convocado para ser parte del proyecto”, aseguró Ugarte.

Como en la primera película, la trama de “Intensamente 2” se desarrolla en dos escenarios en paralelo: el mundo real, donde se ven las interacciones sociales de la protagonista, y su universo subjetivo, donde sus emociones la acompañan a atravesar los desafíos propios de la pubertad. Con la llegada de Ansiedad, Ennui (la expresión francesa que designa el tedio o aburrimiento), Vergüenza y Envidia, las nuevas emociones, el cuartel general que comanda las experiencias la joven Riley entra en crisis. Y despliegan sus disputas y aventuras en un espacio que visualmente se representa tan infinito y complejo como la mente humana: tiene recovecos, laberintos, mesetas y hondonadas profundas y oscuras.

“Fue muy lindo explorar cómo poder narrar metafóricamente con las escenografías, cómo retratar emociones y todo lo que Riley va sintiendo y viviendo en su cabeza a medida que va transcurriendo la película. En definitiva, el mundo que construimos es su psiquis y fue muy ingenioso, muy original”, contó Gastón, que forjó su carrera en la animación a pura convicción y trabajo: de abuela pintora, comenzó de chico dibujando en su casa y siguiendo de cerca la obra de ilustradores míticos como Quino, Caloi, o Molina Campos.



Ante la falta, en aquel momento, de opciones de formación universitaria específica en el país, Gastón se fue capacitando por su cuenta hasta que empezó a mandar portafolios con sus diseños a casas de estudio en Estados Unidos y España. Incluso se contactó con Disney para pedir asesoramiento sobre las mejores opciones para estudiar. Siguiendo sus sugerencias, terminó en el Riding College de Florida.

Antes de llegar a Pixar, su talento pasó por un estudio de abogados (donde tenía que recrear siniestros para juicios), por una agencia de publicidad y por una reconocida empresa multinacional, entre Nueva York y California. Décadas después, el animador fue parte intrínseca del proceso creativo detrás de la película animada del año, y posiblemente una de las más resonantes de la historia. En Argentina, podría incluso convertirse en el film más visto en cines de todos los tiempos: está cerca de superar la marca de “Toy Story 4” (con más de seis millones de entradas vendidas).

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Disney Studios LA (@disneystudiosla)

>> Leer más: Intensamente 2 rompió un récord de 27 años en los cines argentinos

"Intensamente 2", un éxito global

“Siempre se hacen proyecciones de cómo le puede ir, pero es realmente una ruleta rusa. Con cada película que sacamos, estamos muy expectantes. Trabajamos en este tipo de proyectos durante tres o cuatro años, dependiendo de tu cargo. Es como que son tus bebés y después los largás al mundo, y ahí ya depende de la audiencia. Estamos sorprendidos tremendamente”, apuntó Gastón sobre la contundente respuesta del público a la película.

“No nos imaginábamos tal éxito pero a la vez sabíamos que teníamos algo muy especial. Yo desde que agarré el guión por primera vez y lo leí, me fascinó sin siquiera ver los storyboards o los diseños. Sabía que le iba a ir muy bien, porque muy a la ‘Toy Story 3’, ‘Intensamente 2’ iguala o sobrepasa la primera. Así que estoy feliz de que el público piense lo mismo”, sumó el animador.

Al momento de analizar semejante fenómeno, Ugarte puso el foco en lo universal de los personajes: nadie, de ninguna edad ni en ningún lugar del mundo, está exento de tener emociones, por lo que la película resulta de gran atractivo para el gran público. Y en este caso, para los adultos, se suma la cuestión de la paternidad. “Creo que muchos padres se van a sentir identificados porque la película no es sólo Riley sino que sus padres también atraviesan esas experiencias. Bien fiel a Pixar, es tanto para chicos como para padres”, remarcó.





Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por 4DX USA (@4dxusa)

Después de más una década y media en Pixar, Ugarte compartió que lo “sigue sorprendiendo” lo mucho que aprende con cada nueva película. ”Es como cuando sos actor y tenés que entrar en un rol, tenés que aprender sobre el mundo de ese personaje. En el caso de ‘Lightyear’, aprendí un montón de diseño industrial y de naves espaciales. En ‘Valiente’, sobre los bosques escoceses y en ‘Coco’ sobre arquitectura colonial. Ahora mucho de psicología. Siempre hay algo nuevo”, afirmó.

Además, Gastón destacó “la colaboración artística” y “a calidad de los profesionales” de la compañía tanto en lo creativo como en lo humano. “Pixar es mi segunda casa y es por eso, por la gente”, subrayó.

Finalmente, el animador dio pistas sobre los universos que le gustaría explorar en próximos trabajos, con un guiño particular a sus orígenes. ”En mi tiempo libre, me encanta dibujar y pintar. Y a la vez soy fanático del fútbol. Así que me encantaría hacer algo relacionado con el deporte, estaría buenísimo. Y si fuera fútbol, sería un sueño. Pero cualquier cosa relacionada con el deporte y el mensaje que deja. ‘Intensamente 2’ tiene algo con el hockey sobre hielo, pero me gustaría algo más centrado en eso. Y más si lo hacemos en Argentina”, cerró.