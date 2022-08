El adiós a un jugador e hincha de Defensores Unidos asesinado en Ludueña

En sólo seis días, dos futbolistas ligados a la Asociación Rosarina de Fútbol perdieron las vida en ataques a balazos que no estaban dirigidos a ellos . El lunes de la semana pasada Lucas Vega, un chico de 13 años que jugó en las inferiores de Rosario Central, fue asesinado en la esquina de Génova y González de Solar. El sábado Esteban Cuenca fue asesinado de la misma manera cuando participaba de un evento con sus compañeros para ir a jugar a un torneo en Derqui, provincia de Buenos Aires. En diferentes canchas de la Rosarina ayer hicieron un minuto de silencio por la pérdida de los dos futbolistas .

“Tenía una alegría inmensa por volver a estar entre los convocados para jugar con Defensores. Su puesto natural en la cancha siempre fue de mediocampista central. Era uno de los jugadores mayores con que contaba el plantel. Era un pibe muy bueno, humilde y siempre estaba al pie del cañón. Muy hincha del rojo. Jugara o no, estaba ahí para pintar, regar las canchas del club”, confió Santamaría, técnico de la primera división de Defensores Unidos.

“Era un pibe muy querido por el plantel y sus amigos. Un gran padre, una excelente persona, llena de vida y con muchos sueños. Estamos destruidos, es golpe muy duro para todo Defensores Unidos y para toda la Rosarina”, confió David. Además de jugar con el rojo, “Chucho”, como lo conocían, también jugaba para un equipo de amigos llamado Los Pibes de Ludueña, donde estaban preparando un viaje para disputar un tradicional torneo en Derqui, provincia de Buenos Aires.

“Jugaba en el mediocampo, era un número 5 de buen manejo y criterioso que por el cupo de mayores no podía jugar seguido. Era un seguidor e hincha fanático de Defensores que siempre estaba predispuesto para apoyar desde el lugar que fuera, pero sobre todo un buen pibe, lleno de vida y con todas las ganas de progresar. Todavía recuerdo el día anterior a mi vuelta al fútbol con el Defe. Me escribió y me pidió una foto después del partido. Tuvo una hermosas palabras, un recuerdo que guardaré por siempre”, dijo Gustavo Rojo, uno de los referentes del equipo, quien con 51 años sigue jugando en la entidad de Humberto Primo e Iguazú.

Milton Juárez, capitán de Defensores Unidos y amigo de la infancia, no tiene consuelo por la pérdida de su amigo: “Nos veíamos todos los días por diferentes situaciones, con nuestras hijas en la salita de 4 años, después en Defensores y éramos parte del equipo de amigos Los Pibes de Ludueña. A la vez de jugar en la Rosarina con el rojo habíamos planeado ir a jugar el torneo de Derqui en la provincia de Buenos Aires. El costo de viaje con todo completo era de cerca de 200 mil pesos. El sábado estaba programada la venta de empanadas y Esteban decidió llevar con su bicicleta los pedidos encargados. Cuando fui a ayudar después de las 20 me contaron lo que había pasado y todavía no lo puedo creer. Perdí un amigo del alma que siempre lo tendré en mi corazón”.