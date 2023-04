¿Cuál es el lugar de la creatividad en un mundo de algoritmos?

El diario español El Mundo generó revuelo al poner esta semana en su tapa una foto de dos dirigentes políticos enfrentados sonriendo juntos. No, el debate no fue sobre política, fue sobre inteligencia artificial. Es que la imagen que utilizó el periódico no existe, fue generada artificialmente para “advertir sobre los avances de las IA”. Al igual que la foto del Papa Francisco en campera polar blanca que se viralizó en redes, que también era falsa. Al igual que la selfie de Jesús y los apóstoles que circuló en los últimos días, aunque difícilmente alguien haya caído en esta última trampa.