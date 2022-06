Central: Leandro Somoza está técnicamente desorientado

No hace falta ser un erudito egresado de Harvard para saber en qué estado se encuentra Central. Tampoco para decodificar al entrenador. Leandro Somoza está técnicamente perdido. El Flaco no comulga su relato con la realidad canalla. Ya no puede apelar al manual de las excusas porque el capítulo que escribió supliendo al Kily González pertenece al pasado, que también fue imperfecto. Desde lo futbolístico carece de confianza y crédito. Improvisa jugando con un enganche “inventado”. Correr no significa jugar. Para entregarle la pelota al pie a un compañero no se necesita un GPS. Se requiere de técnica. O trabajo. Decidió prescindir de varios profesionales sin tener en claro cuándo llegarían los refuerzos. Ahora clama por ayuda públicamente cuando hasta hace muy poco se mostraba con una postura hermética. Frente a Huracán ratificó que ni los más experimentados pueden torcer el rumbo en lo inmediato. Y los nombres que sugirió para completar el plantel no cuentan con un currículum acorde a lo que necesita el elenco auriazul, que hace varios campeonatos se acostumbró a bucear en el fondo de los torneos. La campana suena en cualquier instante, claro está.