Central está en un cono de sombras

Renovó la ilusión. También ratificó no poder salir de las sombras. Central brindó un magra imagen ante Atlético Tucumán. Los murmullos al final de la contienda se escucharon en el Gigante, pese a que muchos protagonistas optaron por hacer oídos sordos. Sin embargo, el hincha tiene en claro que el equipo tiene un patrón negativo que lo eclipsa. El empate sin goles no hizo más que ratificar que el elenco dirigido por Miguel Russo sigue destilando una significativa merma futbolística. No se trata sólo por haber transferido a su goleador. Acarrea viejos hábitos mientras mantiene el invicto en Arroyito. La resultante es clara. Obtuvo un tibio punto en el estreno de la Copa de la Liga ante su gente y sumó un lastre de cinco desafíos sin ganar. La disminución productiva se acentúa, ya que de las últimas 10 presentaciones solo pudo triunfar una vez.