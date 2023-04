Central: afuera hay un camino en el que no debe perderse Después de las producciones ante Huracán y Newell's, ambas como visitante, el canalla viaja a Tucumán, donde jugará con el desafío de mantener el protagonismo Por Elbio Evangeliste 16 de abril 2023 · 04:00hs

Leonardo Vincenti / La Capital Ignacio Malcorra traslada en el clásico, un partido en el que el canalla mostró cierta solidez defensiva.

En la medida que un equipo vaya cumpliendo objetivos y, por ende, afianzándose, las exigencias lógicamente irán en aumento y en este Central integrante del lote de arriba de la tabla de posiciones sus hinchas querrán que los buenos resultados se mantengan y que esa condición de animador del torneo no cese. Y para lograrlo, al equipo no le quedará otra que demostrar que la condición de visitante ya no contiene el peso y no produce los efectos adversos del inicio del campeonato. En definitiva, allí habrá otro punto de exigencia para un Central que viene de dos partidos fuera del Gigante con resultados positivos: victoria en cancha de Huracán y empate en el clásico ante Newell’s, en el parque Independencia.

“Cuando vamos de visitantes nos estamos haciendo duros y fuertes, porque vamos aprendiendo. Al principio perdimos partidos por no haber tenido esa chispa o esa picardía que se necesitan para manejar el partido y son algunas de las cosas que vamos aprendiendo”, declaró Miguel Angell Russo minutos después del triunfo contra Independiente, en alusión a que en el crecimiento que nota en el equipo está jugando un papel importante la confianza que el mismo fue adquiriendo en los últimos encuentros como visitante.

Parece un detalle, pero en realidad no lo es, porque después del vuelco que dio Central en lo que hace a su producción de visitante, de ahora en más, al menos hasta que le toque volver a masticar bronca, deberá demostrar hasta dónde es capaz de mantenerse en el camino que inició en el Tomás A. Ducó.

Central2CML.jpg Los futbolistas de Central celebran en cancha de Huracán, donde lograron la primera victoria como visitante en el torneo. Celina Mutti Lovera / La Capital La contraposición que mostró Central en su rendimiento fuera de Arroyito en esas primeras fechas en las que no sólo no lograba hacer pie, sino que mermaba mucho su rendimiento, es muy evidente. Porque tuvo sabor a heroico el punto que rescató en cancha de Tigre en la segunda fecha (la primera salida del Gigante), pero se dio en un partido en el que futbolísticamente el equipo no la pasó del todo bien, especialmente en el primer tiempo.

>>Leer más: Servio no se sube al avión para ir a Tucumán Y es imposible no recordar lo que vino después de eso, cuando en cancha de Lanús se vio una producción decididamente mala, con una derrota implacable, goleada de por medio. A esa altura ya se hablaba de la disparidad de comportamiento del equipo entre la condición de local y visitante. Todo se acentuó más todavía en la excursión a Junín, donde pese a haberse puesto en ventaja el resultado fue de lo más duro que lo tocó vivir al canalla fuera de su casa. Es que tras la expulsión de Kevin Ortiz el equipo se descompensó por completo y sufrió un cachetazo enorme. Ahora, la frase de Russo sobre ese aprendizaje que nota va de la mano con las producciones que vinieron después. A Huracán le ganó muy bien, después de un primer tiempo en el que prácticamente cerró el partido, y después de eso el equipo se mostró en líneas generales en la misma sintonía en un partido de alto voltaje como lo es el clásico, frente a un Newell’s que hasta ese momento tenía un ciento por ciento de eficacia jugando en su estadio. Central3LV.jpg Central viene de ganarle a Independiente en el Gigante. Con esos tres puntos logró mantenerse en la parte alta de la tabla. Leonardo Vincenti / La Capital Claro que la discusión no se reduce pura y exclusivamente al Central “fuerte o débil como visitante”, sino que en el medio ya hay un contexto que empezó a jugar su partido y la referencia corre para el protagonismo que está manteniendo el canalla. Esto es, para alimentar esa sensación de que lo que logró este equipo no es fruto de la casualidad, permanentemente habrá desafíos a los que hacerles frente e incluso, si la cosa continúa marchando de buena manera, podrá llegar el momento en el que se pueda pensar que hasta el empate como visitante no sería un buen negocio, aunque eso es, al menos, por ahora, mirar mucho más allá de lo que la vista permite. Lo cierto es que la excursión a Tucumán servirá para que el equipo demuestre que lo de Huracán y lo de Newell’s no resultaron hechos aislados, sino que fueron cimientos. Con la “chispa” o “picardía” de las que habló Russo o los ingredientes que sean, Central juega con la misión de mantenerse arriba y eso sólo podrá lograrlo si no se aparta del camino que empezó a transitar en sus últimos partidos en condición de visitante. Facundo Mallo, más listo que nunca Facundo Mallo se entrenó ayer de manera normal (recibió dos puntos de sutura tras el golpe que sufrió ante Independiente) y ya no quedan dudas de que estará a disposición de Russo para el partido ante Atlético Tucumán. Lo que resta saber es si el DT canalla mantendrá el esquema o si dispondrá el ingresó de Juan Cruz Komar, como sucedió en los dos últimos partidos como visitante. El plantel canalla se entrenará este domingo por la mañana en Arroyo Seco y después del mediodía partirá en micro rumbo a Buenos Aires, desde donde viajará en vuelo de línea a Tucumán. El regreso está previsto para el martes a media mañana.