Campaz: cómo juega y dónde lo utilizaría Miguel Angel Russo

campa2.jpeg Campaz convirtió varios goles en Gremio, pero pese a ello no logró asentarse en el equipo.

Una virtud que indudablemente tiene es la pegada de media y larga distancia. Fueron muchos los goles que hizo, tanto de Deportes Tolima como en Gremio, rematando desde afuera del área. Indudablemente es un jugador que confía mucho en ese recurso y que lo utiliza cada vez que puede.

A priori se trata de un jugador movedizo, escurridizo y con cierta capacidad de explosión, con un buen desequilibrio en el uno contra uno. Su condición de zurdo le da también un toque distintivo a su fútbol.

Apareció en primera con apenas 16 años y después debió esperar un tiempo, hasta que se asentó en primera y fue campeón. Pasó por los seleccionados Sub 17 y Sub 20 de Colombia e incluso por la mayor. Después de un gran partido en una Copa Libertadores, ante Inter, el mismo equipo de Porto Alegre se interesó en él, pero fue Gremio quien se lo llevó, en medio de una disputa con algunos equipos más de la MLS. Y lo dicho, Gremio realizó la compra más cara de su historia.

En Brasil no le fue del todo bien, ya que pese a que jugó bastante nunca pudo asentarse por completo. Describen desde allí que tuvo partidos buenos, con goles incluidos, pero que siempre le resultó cuesta arriba mostrar regularidad, por eso se le dificultó ganarse la simpatía de parte de los hinchas.

Russo tendrá el desafío de encontrarle un lugar en el equipo y, lo principal, lograr que su rendimiento potencie el juego del canalla, sabiendo por supuesto, que de aquí en más no todo dependerá exclusivamente de lo que pueda hacer Campaz dentro de la cancha, sino que el colombiano deberá ser una parte más en medio de una estructura que lo potencie.

Campa3.jpeg Campaz debutó en Deportes Tolima cuando aún no había cumplido los 17 años. Allí fue campeón.

Se trata de un jugador que todo lo que tiene lo aporta en ofensiva. Russo podría explorarlo como interno o directamente más adelantado, ya sea en la función de enganche o como extremo, incluso con su perfil o invertido. Pero hasta que el DT no lo tenga, no lo estudie y no lo trabaje un poco todo eso será siendo materia de especulación. Sí es seguro que Central jugó una carta fuerte en el cierre del libro de pases y que, al menos desde lo económico, se la jugó por un futbolista que, creen, puede traerle algunas soluciones al Central de Russo.

Opinan:

Alejandro Rodríguez (El rincón del vinotinto / Colombia)

"Un juego explosivo y encarador"

Jaminton tiene una buena pegada, una muy buena media distancia. Es una especie de volante ofensivo, extremo, sobre todo por el sector izquierdo. Debutó cuando aún no había cumplido los 17 años y lo hizo anotando un gol, el 1º de abril de 2017. Estuvo dos años sin jugar con el equipo profesional hasta que el técnico Alberto Gamero, hoy en Millonarios, le volvió a dar la chance. Desde ahí en más fue pieza fundamental del club, hasta el primer semestre de 2021, en el que salió campeón con Tolima pese a que no pudo jugar la final por haber sido llamado por primera vez a la selección colombiana de mayores que disputó la Copa América en Brasil, con Reinaldo Rueda como técnico. Tiene un juego explosivo y es muy encarador. Dejó una muy buena imagen en la Copa Libertadores 2020, en la que Tolima quedó eliminado en fase previa contra Inter. Fue allí cuando desde Inter se interesaron y quisieron contratarlo, pero finalmente fue Gremio quien se llevó al jugador. Jugó el Mundial Sub 17 de India e hizo todo el proceso en la Sub 20, más allá de que con esa selección no jugó ningún Mundial. Sí jugó en la mayor, en la época de Reinaldo Rueda.

Campa4.jpg La contratación de Campaz fue la más importante que hizo Gremio en su historia: pagó 4,5 millones de dólares.

Sergio Bandeirantes (Canal Sergio Boaz, Youtube / Brasil)

"En Gremio no le fue nada bien"

Jaminton Campaz desembarcó en Gremio con un gran cartel, el de ser un jugador con mucho futuro, pero acá en Brasil no le fue para nada bien, sobre todo porque tuvo algunos problemas con la adaptación a la ciudad y también al fútbol brasileño. De alguna manera eso le jugó en contra e hizo que nunca lograra entrar en el corazón del hincha de Gremio, pese a que tuvo muchas oportunidades para jugar. Jamás logró ser un jugador que entregara seguridad, con un fútbol fluido y distinto de acuerdo a ese cartel con el que llegó. Fue la contratación más cara de la historia de Gremio. Su estadía aquí en Gremio no fue buena, pero espero que allí en Rosario consiga desenvolver todo ese fútbol que tiene guardado. Por lo que lo conocemos aquí, creo que debería ser explorado más como un enganche, jugando detrás de los delanteros. En Brasil jugó mucho por las bandas, especialmente por la banda derecha y la verdad que no le fue del todo bien.

Campa5.jpeg En Colombia tienen un grato recuerdo del volante ofensivo que en esta temporada vestirá la camiseta de Central.

Oscar Ostos (Gol caracol.com / Colombia)

"Un jugador que vive de la gambeta"

Al hablar de Jaminton Campaz nos tenemos que referir a un jugar que descolló y mostró sus mejores condiciones jugando en el fútbol colombiano, vistiendo la camiseta de Deportes Tolima, con un fútbol de mucha velocidad, de picardía y de jugadas que siempre resultan interesantes. Es un jugador de esos que vive de la gambeta, que le atrae muchísimo encarar al rival y que generalmente suele sacar provecho de esas maniobras, en la cancha que sea. Todas esas cualidades que mostró en Deportes Tolima, más algunos llamados que tuvo para la selección mayor de Colombia hicieron que Campaz fuera transferido a Gremio, donde entiendo no logró mostrar su mejor versión ni pudo lograr los espacios necesarios que le permitan destacarse como figura del equipo, como en Gremio querían que sucediera. Seguramente por ello le apareció esta opción interesante de Rosario Central, donde se espera que pueda marcar la diferencia y de esa manera emular las buenas actuaciones de otros tantos colombianos en el fútbol argentino en la actualidad, como lo es el presente de Sebastián Villa en Boca o el de Carbonero en Racing.