La Capital | Salud | hipotiroidismo

Hipotiroidismo y tiroiditis de Hashimoto: la importancia de medir el zinc

Estudios muestran zinc más bajo en algunos pacientes. Antes de indicar suplementos es muy importante realizar precisas evaluaciones médicas

16 de noviembre 2025 · 09:16hs
Hipotiroidismo y tiroiditis de Hashimoto: la importancia de medir el zinc

Hipotiroidismo y tiroiditis de Hashimoto: la importancia de medir el zinc

El hipotiroidismo y la tiroiditis de Hashimoto son patologías frecuentes en la práctica endocrinológica. En ambas, la glándula tiroides presenta una disminución en la producción de hormonas tiroideas o una alteración de su función; en el caso de Hashimoto, esta alteración está vinculada a mecanismos autoinmunes.

“En los últimos años, diversos estudios han explorado el papel de micronutrientes como el zinc y el selenio en la fisiología tiroidea y su impacto potencial en la evolución de estos cuadros”, señala la Dra. Virginia Gorosito, Staff del Servicio de Endocrinología de Grupo Gamma y explica la relación de cada uno de ellos con la tiroide.

WhatsApp Image 2025-11-11 at 13.04.42

El rol del zinc en la función tiroidea

El zinc es un oligoelemento esencial que participa en más de 300 reacciones enzimáticas del organismo. Según información aportada por la Dra. Gorosito, a nivel tiroideo, interviene en varios puntos críticos:

  • Síntesis y metabolismo de las hormonas tiroideas: el zinc participa en la conversión periférica de tiroxina (T4) a triyodotironina (T3), la forma metabólicamente activa de la hormona.
  • Regulación del eje hipotálamo-hipófiso-tiroideo: una deficiencia de zinc puede alterar la secreción en hipotálamo de la hormona liberadora de tirotropina (TRH) y en hipófisis de TSH, afectando la regulación del sistema.
  • Efectos inmunomoduladores: el zinc modula la respuesta inmune y contribuye al equilibrio entre linfocitos (células que intervienen en la inmunidad y defensa), lo cual puede tener relevancia en las enfermedades autoinmunes, como la tiroiditis de Hashimoto.

Diversos trabajos han mostrado que los pacientes con hipotiroidismo o Hashimoto pueden presentar niveles séricos de zinc más bajos que la población general. Esta deficiencia puede manifestarse con síntomas como caída del cabello, piel seca, uñas frágiles o mayor fatiga, que pueden confundirse con los del hipotiroidismo.

“La suplementación con zinc, cuando está indicada, puede contribuir a mejorar la conversión de T4 a T3, optimizar la respuesta al tratamiento con levotiroxina y favorecer el bienestar general del paciente. No obstante, siempre debe ser supervisada médicamente, ya que un exceso de zinc puede interferir con la absorción de cobre y hierro”, advierte la Dra. Gorosito.

El selenio y su impacto en la autoinmunidad tiroidea

“El selenio es otro micronutriente fundamental para la salud tiroidea”, dice la especialista y explica que el tejido tiroideo posee la mayor concentración de selenio por gramo de tejido en el cuerpo humano, debido a su papel en la actividad de las enzimas desyodasas, responsables de la activación y desactivación de las hormonas tiroideas.

Además, el selenio forma parte de las selenoproteínas con función antioxidante, que protegen a la glándula del daño oxidativo generado por el proceso inflamatorio autoinmune.

Numerosos estudios han demostrado que la suplementación con selenio puede reducir los títulos de anticuerpos antitiroideos (anti-TPO y anti-Tg) en pacientes con tiroiditis de Hashimoto, y mejorar el perfil ecográfico de la glándula. También se ha observado una mejoría subjetiva de los síntomas y del bienestar en algunos pacientes.

Suplementación: cuándo y cómo

Antes de iniciar cualquier suplementación, es recomendable evaluar los niveles séricos de zinc y selenio con un análisis de sangre, además del contexto dietario del paciente. “La indicación debe ser individualizada, considerando la presencia de síntomas persistentes, alteraciones inmunológicas o evidencia de deficiencia. Todo ello, bajo supervisión médica”, aclara la especialista.

En pacientes con tiroiditis de Hashimoto, la corrección de las deficiencias de estos micronutrientes puede:

  • Mejorar la eficacia del tratamiento con levotiroxina.
  • Reducir el estrés oxidativo y la progresión del daño tiroideo.
  • Atenuar la respuesta autoinmune, especialmente en estadios tempranos.

“La evidencia científica actual respalda su utilidad como coadyuvante del tratamiento convencional, siempre dentro de un enfoque integral y personalizado”, afirma la Dra. Gorosito. La evaluación médica y nutricional resulta clave para garantizar la seguridad y eficacia de la intervención.

Noticias relacionadas
El insomnio es uno de los trastornos del sueño. ¿Hay riesgos en tomar dosis prolongadas de melatonina? 

Melatonina: los riesgos de este regulador del sueño, bajo la lupa

martin fierro de la salud: el hospital italiano de rosario es la unica institucion privada local nominada

Martín Fierro de la Salud: el Hospital Italiano de Rosario es la única institución privada local nominada

como impacta en la vida cotidiana la dermatitis atopica

Cómo impacta en la vida cotidiana la dermatitis atópica

de la emergencia a la rehabilitacion: como se reconstruye la vida tras una lesion medular

De la emergencia a la rehabilitación: cómo se reconstruye la vida tras una lesión medular

Ver comentarios

Las más leídas

Crimen y persecución en barrio Ludueña: dispararon contra gendarmes y policías

Crimen y persecución en barrio Ludueña: dispararon contra gendarmes y policías

Colectividades cambia el horario de apertura tras la suspensión por tormenta

Colectividades cambia el horario de apertura tras la suspensión por tormenta

Habrá un equipo nuevo en primera división y será del interior del país

Habrá un equipo nuevo en primera división y será del interior del país

Rosario arrancó el domingo con una nueva alerta amarilla después de la tormenta

Rosario arrancó el domingo con una nueva alerta amarilla después de la tormenta

Lo último

María de los Angeles Paris: el juicio arrancó con un renovado reclamo de justicia

María de los Angeles Paris: el juicio arrancó con un renovado reclamo de justicia

Cuatro detenidos tras el robo a una casa y persecución en zona oeste

Cuatro detenidos tras el robo a una casa y persecución en zona oeste

El gobierno aprobó el Plan Paraná en la Hidrovía contra el narcotráfico y el contrabando

El gobierno aprobó el Plan Paraná en la Hidrovía contra el narcotráfico y el contrabando

María de los Angeles Paris: el juicio arrancó con un renovado reclamo de justicia

Erica, la hija de la bibliotecaria que falleció en la seccional 10ª en junio de 2017, sostuvo que los 5 policías imputados "fueron los responsables" de la muerte de su mamá

María de los Angeles Paris: el juicio arrancó con un renovado reclamo de justicia
El gobierno aprobó el Plan Paraná en la Hidrovía contra el narcotráfico y el contrabando
Policiales

El gobierno aprobó el Plan Paraná en la Hidrovía contra el narcotráfico y el contrabando

Patrimonio: buscan ayuda para restaurar la fachada de la casa natal del Che

Por Carina Bazzoni

La Ciudad

Patrimonio: buscan ayuda para restaurar la fachada de la casa natal del Che

Con el presupuesto 2026, se viene el pavimento definitivo en 10 barrios de Rosario
La Ciudad

Con el presupuesto 2026, se viene el pavimento definitivo en 10 barrios de Rosario

Brote de tos convulsa: piden completar esquemas ante la baja de la tasa de vacunación

Por Matías Petisce
La Ciudad

Brote de tos convulsa: piden completar esquemas ante la baja de la tasa de vacunación

Avanza el Acueducto Biprovincial Santa Fe-Córdoba con la licitación de dos nuevos tramos

Avanza el Acueducto Biprovincial Santa Fe-Córdoba con la licitación de dos nuevos tramos

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Crimen y persecución en barrio Ludueña: dispararon contra gendarmes y policías

Crimen y persecución en barrio Ludueña: dispararon contra gendarmes y policías

Colectividades cambia el horario de apertura tras la suspensión por tormenta

Colectividades cambia el horario de apertura tras la suspensión por tormenta

Habrá un equipo nuevo en primera división y será del interior del país

Habrá un equipo nuevo en primera división y será del interior del país

Rosario arrancó el domingo con una nueva alerta amarilla después de la tormenta

Rosario arrancó el domingo con una nueva alerta amarilla después de la tormenta

Una gresca en la zona sudoeste terminó con un asesinato y tres demorados

Una gresca en la zona sudoeste terminó con un asesinato y tres demorados

Ovación
Último acto de Newells: aplausos al que tomó el fierro caliente y enojo con el capitán que se iría

Por Rodolfo Parody
Ovación

Último acto de Newell's: aplausos al que tomó el fierro caliente y enojo con el capitán que se iría

Último acto de Newells: aplausos al que tomó el fierro caliente y enojo con el capitán que se iría

Último acto de Newell's: aplausos al que tomó el fierro caliente y enojo con el capitán que se iría

Lucas Bernardi: Siempre estoy a disposición y si quieren que siga lo haré

Lucas Bernardi: "Siempre estoy a disposición y si quieren que siga lo haré"

El uno x uno de Newells: Cocoliso González no gritó gol por culpa de Cambeses

El uno x uno de Newell's: Cocoliso González no gritó gol por culpa de Cambeses

Policiales
María de los Angeles Paris: el juicio arrancó con un renovado reclamo de justicia
POLICIALES

María de los Angeles Paris: el juicio arrancó con un renovado reclamo de justicia

Cuatro detenidos tras el robo a una casa y persecución en zona oeste

Cuatro detenidos tras el robo a una casa y persecución en zona oeste

El gobierno aprobó el Plan Paraná en la Hidrovía contra el narcotráfico y el contrabando

El gobierno aprobó el Plan Paraná en la Hidrovía contra el narcotráfico y el contrabando

Cocaína en avionetas: Brian Bilbao fue acusado como jefe de una banda narco trasnacional

Cocaína en avionetas: Brian Bilbao fue acusado como jefe de una banda narco "trasnacional"

La Ciudad
Brote de tos convulsa: piden completar esquemas ante la baja de la tasa de vacunación

Por Matías Petisce
La Ciudad

Brote de tos convulsa: piden completar esquemas ante la baja de la tasa de vacunación

Patrimonio: buscan ayuda para restaurar la fachada de la casa natal del Che

Patrimonio: buscan ayuda para restaurar la fachada de la casa natal del Che

Con el presupuesto 2026, se viene el pavimento definitivo en 10 barrios de Rosario

Con el presupuesto 2026, se viene el pavimento definitivo en 10 barrios de Rosario

Con 64 viviendas y obras de infraestructura en marcha, continúa el plan de ordenamiento en barrio Tablada

Con 64 viviendas y obras de infraestructura en marcha, continúa el plan de ordenamiento en barrio Tablada

La Renga contrató un enano disfrazado de Milei para cantar Panic show
Zoom

La Renga contrató un enano disfrazado de Milei para cantar "Panic show"

Crimen y persecución en barrio Ludueña: dispararon contra gendarmes y policías
Policiales

Crimen y persecución en barrio Ludueña: dispararon contra gendarmes y policías

Cambia el mapa económico de las provincias: crecen las mineras y petroleras
Economía

Cambia el mapa económico de las provincias: crecen las mineras y petroleras

Desde que asumió Milei cayeron 19 mil empresas y 276 mil empleos
Economia

Desde que asumió Milei cayeron 19 mil empresas y 276 mil empleos

Cómo piensan los jóvenes: descreen de los partidos y apoyan intervención estatal
Información General

Cómo piensan los jóvenes: descreen de los partidos y apoyan intervención estatal

Milei confía en aprobar las reformas y dice que Trump respira batalla cultural
Política

Milei confía en aprobar las reformas y dice que Trump "respira batalla cultural"

Colectividades cambia el horario de apertura tras la suspensión por tormenta
La Ciudad

Colectividades cambia el horario de apertura tras la suspensión por tormenta

Alberto Fernández y Fabiola Yañez volvieron a cruzarse por el programa de Mirtha
Zoom

Alberto Fernández y Fabiola Yañez volvieron a cruzarse por el programa de Mirtha

El mensaje del abogado de Cristina a Milei: Voy por vos y por tu hermana
Política

El mensaje del abogado de Cristina a Milei: "Voy por vos y por tu hermana"

Acusaron a un exministro de Lula por conducta sexual inapropiada
Información General

Acusaron a un exministro de Lula por conducta sexual inapropiada

Brasil inauguró una estatua de la Virgen María más alta que el Cristo Redentor
Información General

Brasil inauguró una estatua de la Virgen María más alta que el Cristo Redentor

El deporte femenino y las marcas: una alianza que mueve millones

Por Azul Martínez Lo Re
Negocios

El deporte femenino y las marcas: una alianza que mueve millones

El gobierno abrirá una ronda de diálogo por la reforma laboral
Política

El gobierno abrirá una ronda de diálogo por la reforma laboral

Duplican la capacidad de atención en un centro comunitario de San Lorenzo
La Región

Duplican la capacidad de atención en un centro comunitario de San Lorenzo

Tras postergaciones, arranca el juicio por la muerte de María de los Ángeles Paris

Por Claudio Berón

Policiales

Tras postergaciones, arranca el juicio por la muerte de María de los Ángeles Paris

Cuáles serán los 10 barrios que tendrán obras de pavimento definitivo en 2026
La Ciudad

Cuáles serán los 10 barrios que tendrán obras de pavimento definitivo en 2026

Asesinan a balazos a un adolescente de 17 años en el barrio Hospitales
Policiales

Asesinan a balazos a un adolescente de 17 años en el barrio Hospitales

Tos convulsa: la provincia confirmó la muerte de un bebé de Villa G. Gálvez
La Ciudad

Tos convulsa: la provincia confirmó la muerte de un bebé de Villa G. Gálvez

Detienen en Pueblo Esther a acusado de producir material de abuso sexual infantil
Policiales

Detienen en Pueblo Esther a acusado de producir material de abuso sexual infantil

Puerto San Martín: balearon a una joven de 19 años y hay un detenido
Policiales

Puerto San Martín: balearon a una joven de 19 años y hay un detenido