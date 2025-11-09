La Capital | Salud | lesión

De la emergencia a la rehabilitación: cómo se reconstruye la vida tras una lesión medular

El abordaje médico, la rehabilitación y la mirada social son las claves para poder transformar la discapacidad en posibilidades

Melina Longoni

Por Melina Longoni

9 de noviembre 2025 · 08:13hs
De la emergencia a la rehabilitación: cómo se reconstruye la vida tras una lesión medular

La parálisis tras un accidente es quizás la cara más visible de las lesiones medulares, pero su impacto va mucho más allá de lo que se ve a simple vista. Detrás de cada caso hay una historia de adaptación, barreras y la búsqueda constante por recuperar la independencia.

Una curva peligrosa tomada a alta velocidad, una caída desde un andamio o incluso un mal golpe nadando, son situaciones cotidianas que, de manera inesperada, pueden transformar radicalmente la vida de una persona.

Los accidentes de tránsito, las caídas, las prácticas deportivas y los actos de violencia constituyen las principales causas de lesión medular, aunque también puede darse por enfermedades como tumores o infecciones.

Las funciones de la médula espinal

La médula espinal es una larga y delgada estructura formada por tejido nervioso que se encuentra dentro de la columna vertebral. Es como un “cable” que conecta el cerebro con el resto del cuerpo, llevando información sobre la movilidad, sensibilidad y función de órganos internos como la vejiga, intestino, entre otros.

Una lesión medular es un daño a la médula que puede provocar pérdida parcial o total de funciones como movimiento, sensibilidad y control de órganos, dependiendo de la localización y la gravedad del daño.

Las lesiones pueden ser completas o incompletas. Las primeras suponen una interrupción total del paso de la información de y hacia el cerebro, mientras que las incompletas permiten que “algo” de dicha información pueda ser transmitida por lo que algunas funciones pueden estar preservadas por debajo del nivel de la lesión.

El nivel de la lesión se refiere al lugar donde se produjo. Por ejemplo, si la misma se encuentra en el cuello, será cervical y afectará tanto los brazos como las piernas, a esta afección se la llama tetra o cuadriplejía (parálisis de los cuatro miembros). Mientras que cuando se encuentra a la altura de la espalda (en todo su trayecto) se denomina paraplejía y afecta al tronco y las piernas.

Los efectos invisibles de la parálisis

La lesión medular tiene un gran impacto en la calidad de vida de estas personas y de su entorno familiar. Más allá de la clasificación médica, lo central es comprender la conmoción que provoca en todos los planos de la vida: físico, emocional, social y económico.

Cuando una persona tiene una lesión medular, lo que todo el mundo ve, es la falta de movilidad de los brazos y/o de las piernas, pero la afectación va más allá. También, se afecta el funcionamiento de los órganos internos, como la movilidad del intestino, la vejiga, el corazón y pulmones e incluso la función sexual.

El rol de la rehabilitación

La persona recibirá una atención médica inmediata, en primer momento dirigida a estabilizarla clínicamente y reducir las potenciales complicaciones que puedan poner en riesgo la vida. Una vez estabilizada, se implementarán tratamientos dirigidos a prevenir complicaciones derivadas de la lesión medular e iniciará el proceso de rehabilitación, el cual tiene como objetivo lograr el máximo nivel de función e independencia a fin de lograr una inserción/reinserción, así como una participación plena y efectiva en la sociedad.

Más allá de las secuelas físicas, quienes conviven con una lesión medular se enfrentan cotidianamente a barreras invisibles: los prejuicios. En muchos casos, la sociedad desconoce que las personas con estas lesiones pueden ser madres o padres, tener vida sexual activa y desarrollar una amplia gama de actividades.

La desinformación es uno de los grandes enemigos. Estudios realizados en América Latina demuestran que las mayores trabas no están en las capacidades individuales, sino en la falta de accesibilidad urbana y en los mitos persistentes incluso dentro del sistema de salud.

Ciencia, esperanza y futuro

La regeneración de la médula espinal sigue siendo un reto sin solución definitiva, pero la ciencia avanza con pasos firmes que abren esperanzas reales. Actualmente, no existe un tratamiento capaz de restaurar completamente las conexiones neuronales, pero cada avance suma un eslabón vital hacia la recuperación funcional y la esperanza para estas personas.

Así, lo que en un principio se vive como una tragedia irreversible se convierte, con el tiempo y el acompañamiento indicado, en un proceso de transformación personal y colectiva. El accidente deja marcas físicas, pero también impulsa la creación de redes de apoyo, asociaciones y movimientos que luchan por la accesibilidad y la igualdad de oportunidades.

La discapacidad puede ser una forma creativa de vivir, nos demuestra la gran capacidad de resiliencia que tenemos los seres humanos, que no existen retos imposibles si somos capaces de transformar la discapacidad en posibilidad.

Por Melina Longoni. Médica especialista en Medicina Física y Rehabilitación. Investigadora de la Universidad Abierta Interamericana

Noticias relacionadas
Rodolfo Rey es un experto reconocido a nivel mundial en el campo de la medicina personalizada y traslacional

Medicina personalizada: qué significa en la práctica y cuánto avanzó en Argentina

La visita periódica al odontólogo, una buena higiene y buenos hábitos en general cuidan nuestras encías 

Salud bucal: la mayoría de las personas tiene alguna enfermedad gingival o periodontal

Es importante elegir los anteojos adecuados para proteger la vista al aire libre 

Por qué los ojos sufren tanto con el sol y cómo protegerlos

El uso diario de filtros solares es fundamental para mantener la piel sana y sin manchas

El cuidado de la piel con el cambio de temporada

Ver comentarios

Las más leídas

Anuncio Gigante: Central confirmó la construcción de la tercera bandeja

Anuncio Gigante: Central confirmó la construcción de la tercera bandeja

Femicidio en Villa Gobernador Gálvez: asesinó a balazos a su ex pareja

Femicidio en Villa Gobernador Gálvez: asesinó a balazos a su ex pareja

Newells fue puro corazón, venció 2 a 0 a Huracán y está a un paso de seguir en primera

Newell's fue puro corazón, venció 2 a 0 a Huracán y está a un paso de seguir en primera

Newells derrotó a Huracán: qué le falta para asegurar su plaza en primera división

Newell's derrotó a Huracán: qué le falta para asegurar su plaza en primera división

Lo último

Es Miranda!, mi amor: Dua Lipa redobló la apuesta en español para despedirse de Argentina

Es Miranda!, mi amor: Dua Lipa redobló la apuesta en español para despedirse de Argentina

Cómo impacta en la vida cotidiana la dermatitis atópica

Cómo impacta en la vida cotidiana la dermatitis atópica

De la emergencia a la rehabilitación: cómo se reconstruye la vida tras una lesión medular

De la emergencia a la rehabilitación: cómo se reconstruye la vida tras una lesión medular

Quieren derogar la norma que impide hacer barrios cerrados en Rosario

Un proyecto en el Concejo busca eliminar la regla que puso fin a los barrios cerrados. “Rosario ha perdido miles de millones en inversiones genuinas”, aseguran

Quieren derogar la norma que impide hacer barrios cerrados en Rosario

Por Pablo R. Procopio
Matías Bottoni: Tengo la esperanza de recuperarme

Por Gonzalo Santamaría
La Ciudad

Matías Bottoni: "Tengo la esperanza de recuperarme"

El renunciamiento que no fue y el futuro de Provincias Unidas

Por Mariano D'Arrigo
Exclusivo suscriptores

El renunciamiento que no fue y el futuro de Provincias Unidas

El duelo de los Cicarelli: A Lucas no lo devuelven, pero no queremos que se repita algo así

Por María Laura Cicerchia

Policiales

El duelo de los Cicarelli: "A Lucas no lo devuelven, pero no queremos que se repita algo así"

Es Miranda!, mi amor: Dua Lipa redobló la apuesta en español para despedirse de Argentina
Zoom

Es Miranda!, mi amor: Dua Lipa redobló la apuesta en español para despedirse de Argentina

La Capital regalará el próximo domingo una revista libro que cuenta la historia de Rosario
La Ciudad

La Capital regalará el próximo domingo una revista libro que cuenta la historia de Rosario

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Anuncio Gigante: Central confirmó la construcción de la tercera bandeja

Anuncio Gigante: Central confirmó la construcción de la tercera bandeja

Femicidio en Villa Gobernador Gálvez: asesinó a balazos a su ex pareja

Femicidio en Villa Gobernador Gálvez: asesinó a balazos a su ex pareja

Newells fue puro corazón, venció 2 a 0 a Huracán y está a un paso de seguir en primera

Newell's fue puro corazón, venció 2 a 0 a Huracán y está a un paso de seguir en primera

Newells derrotó a Huracán: qué le falta para asegurar su plaza en primera división

Newell's derrotó a Huracán: qué le falta para asegurar su plaza en primera división

Newells consiguió un triunfo que casi le asegura la permanencia en primera

Newell's consiguió un triunfo que casi le asegura la permanencia en primera

Ovación
El aguante argentino por Franco Colapinto se hizo sentir en la noche de San Pablo con un banderazo

Por Gustavo Conti (Enviado especial a Interlagos)
Ovación

El aguante argentino por Franco Colapinto se hizo sentir en la noche de San Pablo con un banderazo

El aguante argentino por Franco Colapinto se hizo sentir en la noche de San Pablo con un banderazo

El aguante argentino por Franco Colapinto se hizo sentir en la noche de San Pablo con un banderazo

Regional del Litoral: Jockey repitió y se quedó con la Copa Banco Macro

Regional del Litoral: Jockey repitió y se quedó con la Copa Banco Macro

Liga Rosarina: sancionaron a Adiur y Pablo VI en el fútbol de primera división

Liga Rosarina: sancionaron a Adiur y Pablo VI en el fútbol de primera división

Policiales
Crimen de Pillín Bracamonte: luces y sombras a un año del asesinato que conmovió a la ciudad

Por Martín Stoianovich

Policiales

Crimen de Pillín Bracamonte: luces y sombras a un año del asesinato que conmovió a la ciudad

El duelo de los Cicarelli: A Lucas no lo devuelven, pero no queremos que se repita algo así

El duelo de los Cicarelli: "A Lucas no lo devuelven, pero no queremos que se repita algo así"

Femicidio en Villa Gobernador Gálvez: asesinó a balazos a su ex pareja

Femicidio en Villa Gobernador Gálvez: asesinó a balazos a su ex pareja

La provincia extendió el plazo de inscripción para incorporarse al Servicio Penitenciario

La provincia extendió el plazo de inscripción para incorporarse al Servicio Penitenciario

La Ciudad
Quieren derogar la norma que impide hacer barrios cerrados en Rosario

Por Pablo R. Procopio
La Ciudad

Quieren derogar la norma que impide hacer barrios cerrados en Rosario

La Pastoral Judicial reunió a magistrados, fiscales y referentes comunitarios en Rosario

La Pastoral Judicial reunió a magistrados, fiscales y referentes comunitarios en Rosario

Matías Bottoni: Tengo la esperanza de recuperarme

Matías Bottoni: "Tengo la esperanza de recuperarme"

La Capital regalará el próximo domingo una revista libro que cuenta la historia de Rosario

La Capital regalará el próximo domingo una revista libro que cuenta la historia de Rosario

Confirman la condena a 12 años de prisión para un docente por abuso infantil
Policiales

Confirman la condena a 12 años de prisión para un docente por abuso infantil

El tiempo: se van las lluvias pero quedan las nubes y una temperatura casi otoñal
La Ciudad

El tiempo: se van las lluvias pero quedan las nubes y una temperatura casi otoñal

Al estilo Tío Sam, Bullrich promocionó la nueva carrera para ser detective en el país
politica

Al estilo "Tío Sam", Bullrich promocionó la nueva carrera para ser detective en el país

Dólar e inflación: cuáles son los pronósticos del mercado para el último tramo del 2025
Economía

Dólar e inflación: cuáles son los pronósticos del mercado para el último tramo del 2025

Por culpa de la lluvia, la apertura de Colectividades se pasa al sábado
La Ciudad

Por culpa de la lluvia, la apertura de Colectividades se pasa al sábado

Habló la abuela del bebé víctima de abuso sexual: Quise hacer justicia por mano propia
POLICIALES

Habló la abuela del bebé víctima de abuso sexual: "Quise hacer justicia por mano propia"

Los docentes de la UNR realizarán un paro de tres días la semana que viene
La Ciudad

Los docentes de la UNR realizarán un paro de tres días la semana que viene

Bajaron al Dr. Chinaski de la Feria del Libro de Venado Tuerto
La Ciudad

Bajaron al Dr. Chinaski de la Feria del Libro de Venado Tuerto

La construcción saltó a contramano de la caída de la actividad económica en Rosario
Economía

La construcción saltó a contramano de la caída de la actividad económica en Rosario

El exfiscal Patricio Serjal fue condenado a 9 años de prisión por corrupción
Policiales

El exfiscal Patricio Serjal fue condenado a 9 años de prisión por corrupción

Santilli renunció a la banca de diputado para asumir como ministro del Interior
Política

Santilli renunció a la banca de diputado para asumir como ministro del Interior

Rial visitó a Cristina: la expresidenta le reveló quién es su candidato para 2027
Política

Rial visitó a Cristina: la expresidenta le reveló quién es su candidato para 2027

Ordenan medidas para comprobar si hubo desvío de fondos de una ONG para la campaña de Fuerza Patria
Política

Ordenan medidas para comprobar si hubo desvío de fondos de una ONG para la campaña de Fuerza Patria

Roblox, el videojuego de la polémica: ¿podría prohibirse también en Santa Fe?
Salud

Roblox, el videojuego de la polémica: ¿podría prohibirse también en Santa Fe?

Pullaro expresó dolor por la detención de los exjefes de Policía: Realmente les dimos todo
Policiales

Pullaro expresó "dolor" por la detención de los exjefes de Policía: "Realmente les dimos todo"

Caso $Libra: buscan que la Corte habilite llevar a declarar por la fuerza a Karina Milei
Política

Caso $Libra: buscan que la Corte habilite llevar a declarar por la fuerza a Karina Milei

Hallazgo del Conicet: identifican un gen argentino con una antigüedad de 8.500 años
Salud

Hallazgo del Conicet: identifican un gen argentino con una antigüedad de 8.500 años

El sugestivo posteo de Messi que ilusiona a los argentinos de cara al Mundial 2026
Ovación

El sugestivo posteo de Messi que ilusiona a los argentinos de cara al Mundial 2026

Un nene de 9 años y su mamá, heridos en oscura balacera en zona norte
POLICIALES

Un nene de 9 años y su mamá, heridos en oscura balacera en zona norte

Amsafé advirtió que el impuesto a las ganancias distorsiona la carrera docente
La Ciudad

Amsafé advirtió que el impuesto a las ganancias "distorsiona la carrera docente"