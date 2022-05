El fuerte testimonio de la mamá de Chano en el senado: "No quiero estar en el velorio de mi hijo"

Pocos días después de que Chano Charpentier fuera internado en una clínica psiquiátrica, su madre, Marina Charpentier, se presentó este lunes en el Senado de la Nación donde fue invitada para hablar sobre la Ley Nacional de Salud Mental al cumplirse once años de la sanción de la norma , en medio de la situación de salud que atraviesa su hijo. “Una persona adicta tiene su voluntad tomada por la sustancia y no puede decidir con su sano juicio qué es lo bueno y lo malo para él” , expresó la mujer desde el salón Auditorio del edificio anexo del Senado.

“La internación involuntaria de una persona debe concebirse como recurso terapéutico excepcional en caso de que no sean posibles los abordajes ambulatorios”, sostuvo Marina en su discurso. Y agregó: “solo podrá realizarse cuando a criterio del equipo de salud mediare situación de riesgo cierto e inminente para sí o para terceros”.

Por otra parte, remarcó que “el supuesto equipo interdisciplinario (mencionado en la ley) lo tiene [Chano Charpentier] porque lo paga, pero me pregunto qué sucede con el resto de las madres de adictos que no tienen esa posibilidad”.

“Está lleno de madres que no tienen prepagas, que no tienen nada. Imagínense si a mí me hacen esto, que saben que puedo estar en los medios diciendo esto, qué les espera a las otras madres”, insistió.

En su presentación, además, reprochó el procedimiento policial que se aplica para intervenir en casos de brotes psicóticos. "¿Qué orden de allanamiento debo tener para salvarle la vida a mi hijo?”, se preguntó, y siguió: “Mi hijo consume solamente marihuana. El THS altera el funcionamiento del cerebro, hay ruido neuronal, genera alucinaciones, pánico”.

La mujer relató que el lunes su propio hijo le dijo que no podía más y así logró llevarlo al Sanatorio Otamendi, pero reveló que al día siguiente el músico ya se sentía mejor y quiso escapar de la habitación. Tras un llamado al 911, la policía asistió al lugar y logró frenarlo.

"Estoy iniciando una batalla legal para que la ley sea modificada. Necesitamos una ley que contemple la decisión familiar de las personas con adicciones", concluyó la madre del líder de Tan Biónica.

Ley de Salud Mental

La Ley Nacional de Salud Mental Nº26.657 dedica todo su capítulo VII a la internación, tanto voluntaria como involuntaria. En el caso de esta última, indica que sólo se puede hacer cuando el equipo de salud determina que hay una situación de riesgo cierto y cercano para quien atraviesa un padecimiento de salud mental o para terceros. También es necesario que en esa situación no haya otra posibilidad más eficaz para el tratamiento de la persona. A su vez, indica que la internación debe notificarse en un plazo de diez horas al juez y al Órgano de Revisión de Salud Mental.

Quien es internado en contra de su voluntad tiene derecho a estar asistido por un abogado, privado o provisto por el Estado. El juez actuante debe pedir informes de salud cada treinta días como máximo.

Por otra parte, la limitación de las visitas debe ser excepcional y debidamente fundada por el equipo interdisciplinario interviniente. La institución receptora debe garantizar al paciente comunicación con su familia y allegados si así lo requiere.