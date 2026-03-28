Día Nacional de la Audición: por qué es clave detectar los problemas auditivos en la infancia

Cada 28 de marzo se conmemora el Día Nacional de la Audición, con foco en el tamizaje auditivo al ingreso escolar para detectar hipoacusia en niños y niñas a tiempo

Cada 28 de marzo se conmemora el Día Nacional de la Audición. Este año, el foco está puesto en el tamizaje o screening auditivo al ingreso escolar , una instancia clave para detectar de manera temprana posibles dificultades en niños y niñas.

La pérdida de audición en la infancia no solo afecta la capacidad de oír: impacta de forma significativa en el desarrollo del habla, el lenguaje, las habilidades cognitivas y sociales . Esto puede traducirse en peores resultados educativos, dificultades académicas y, a largo plazo, en menos oportunidades laborales y desventajas económicas.

A nivel mundial, los niños en edad escolar con pérdida de audición suelen no ser diagnosticados y carecen de acceso a los servicios necesarios, según el Informe Mundial sobre la Audición (2021). Se estima que alrededor de 90 millones de niños y adolescentes de entre 5 y 19 años presentan algún grado de pérdida auditiva.

En Argentina, la hipoacusia afecta a entre 700 y 2.100 niños y niñas por año . Además, la discapacidad auditiva representa el 18% de las discapacidades en el país: un 86,6% corresponde a dificultades auditivas y un 13,4% a sordera.

Causas y prevención

Las causas más habituales de pérdida de audición incluyen:

- Otitis media con derrame - Otitis media supurativa crónica - Factores genéticos - Infecciones virales - Enfermedades durante el embarazo - Uso de medicamentos ototóxicos - Exposición a ruidos intensos

Según se estima, hasta un 60% de los casos en niños pueden prevenirse o tratarse si se detectan a tiempo. Muchas veces, la pérdida auditiva comienza de manera silenciosa e insidiosa, pero progresa con el tiempo. Por eso, el ingreso escolar representa una oportunidad clave para su detección.

La importancia de detectar a tiempo

"Detectar la hipoacusia es fundamental para garantizar que todos los niños puedan oír, aprender y desarrollarse plenamente", afirma el Dr. Héctor Ruiz. Integrar el cuidado de la audición en los programas de salud escolar e infantil es una herramienta clave para lograrlo.

La campaña actual se estructura en torno a dos ejes:

- Prevenir la pérdida de audición evitable en la población infantil - Garantizar la detección precoz y el tratamiento oportuno

En este sentido, la Ley 25.415 establece que "todo recién nacido tiene derecho a que se estudie tempranamente su capacidad auditiva y a recibir tratamiento oportuno".

Además, no debe considerarse normal que un niño o niña no balbucee o no comience a hablar en edades tempranas. Ante cualquier duda, es fundamental consultar con un especialista.

Consecuencias de no tratar la pérdida auditiva

La falta de diagnóstico y tratamiento puede generar:

- Alteraciones en la comunicación y el habla - Dificultades cognitivas - Aislamiento social - Depresión - Limitaciones en la educación y el acceso al empleo

Un problema global en crecimiento

La pérdida de audición es un problema de salud pública a nivel mundial. Se estima que el 5% de la población global —alrededor de 460 millones de personas— tiene problemas auditivos discapacitantes, incluyendo 36 millones de niños. Además, se proyecta que para el año 2050 esta cifra podría alcanzar los 2.500 millones de personas, lo que refuerza la importancia de la prevención.

"La pérdida auditiva discapacitante se define como una pérdida superior a 35 decibeles (dB) en el oído que mejor escucha", indica el Dr. Ruiz.

El impacto del ruido en la salud auditiva

La Organización Mundial de la Salud establece que:

- Los sonidos recomendables no deben superar los 50 dB - Entre 60 y 65 dB comienzan a ser nocivos - Por encima de 70 dB resultan peligrosos, especialmente con exposición prolongada

Los ruidos intensos pueden dañar las estructuras sensibles del oído, generando pérdida auditiva, zumbidos (acúfenos) o hipersensibilidad al sonido.

Consejos para cuidar la audición

- Evitar el uso prolongado de auriculares - Mantener el volumen bajo, ya que el daño es gradual pero irreversible - Priorizar auriculares tipo copa que cubran el pabellón auricular - Preferir dispositivos con cable frente a los inalámbricos - Utilizar protectores auditivos ante ruidos intensos o prolongados

En entornos urbanos cada vez más ruidosos —como Rosario, tanto de día como de noche—, estas medidas cobran especial relevancia.

Un día con historia

El 28 de marzo de 1933, el doctor Juan Manuel Tato realizó la primera cirugía contra la sordera en Argentina, siete años antes de que se llevará a cabo un procedimiento similar en Estados Unidos. En su honor, se estableció esta fecha como el Día Nacional de la Audición, iniciativa propuesta por la Asociación Panamericana y aprobada por el Congreso.

A modo de conclusión, muchas de las causas de la pérdida de audición pueden evitarse mediante estrategias de salud pública, sostiene el Dr. Héctor Ruiz, campañas de concientización e intervenciones clínicas a lo largo de la vida. La clave es simple, pero no siempre aplicada: detectar a tiempo.

Porque cuando se trata de audición, lo que no se escucha hoy, puede afectar todo lo que viene después.

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