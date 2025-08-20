La Capital | La Ciudad | Ozempic

Ozempic trucho: alerta de farmacéuticos por la venta online de pastillas para adelgazar

El conocido fármaco para la diabetes y que ayuda a bajar de peso se vende bajo receta pero también circula una fórmula no habilitada. ¿Qué pasa en Rosario?

Florencia O’Keeffe

Florencia O'Keeffe

20 de agosto 2025 · 14:10hs
La circulación de frascos con pastillas de "Ozempic", un medicamento desarrollado para la diabetes tipo 2 y que demostró efectos beneficiosos para bajar de peso, encendió las alarmas entre los farmacéuticos y los médicos. La Anmat hizo la primera advertencia sobre la venta en el mercado ilegal de este producto que no pertenece al laboratorio Novo Nordisck (que sí está aprobado y se vende bajo receta) pero además, nunca fue fabricado en pastillas por esa farmacéutica internacional.

El Ozempic (cuya droga es la semaglutida) se coloca con un aplicador, en forma de inyección. ¿Se detectó la compra ilegal en Rosario? ¿Cuáles son los riesgos?

El Ozempic "trucho" o falso es uno más de los medicamentos que se promocionan y venden on line sin estar aprobados por las autoridades sanitarias y que pueden poner en riesgo la vida de quien los consume. Desde el Colegio de Farmacéuticos de Rosario pidieron a la población que esté sumamente alerta ante este y otros productos que se promocionan fuera de la farmacia y que "son muchos, en redes sociales".

En momentos en los que el país está conmovido por las muertes por fentanilo, la droga que estaba contaminada con bacterias y fue aplicada a cientos de pacientes, "es imprescindible hablar sobre las normas de bioseguridad, la trazabilidad y la dispensa de medicamentos de manera adecuada", señalaron desde el Colegio de Farmacéuticos a La Capital.

Leer más: Dutide: qué es y cómo funciona el Ozempic argentino

Si bien son casos diferentes porque el Fentanilo contaminado estaba desarrollado por un laboratorio habilitado y fue adquirido en hospitales y sanatorios, y del Ozempic en pastillas ni siquiera se conoce la procedencia, hay un hilo conductor: la tremenda irresponsabilidad de quienes elaboran medicamentos sin cumplir con las estrictas normas establecidas poniendo en juego la vida de las personas. Este delito tiende a profundizarse en tiempos de crisis económica.

Bajar de peso, a cualquier precio

Ozempic, tal el nombre comercial más "famoso" de la droga semaglutida (hay otros basados en dicha droga en el mercado farmacéutico) se hizo conocido en todo el mundo cuando algunas celebridades contaron y mostraron que habían bajado muchos kilos en poco tiempo inyectándose este medicamento. Los médicos no tardaron en salir a explicar que no puede ser utilizado por cualquier persona, que requiere de un estricto seguimiento profesional y que solo puede comprarse con receta ya que puede tener efectos no deseados.

Sin embargo el furor no para. Ahora se encontró esta "versión" en pastillas, promocionada on line, sin receta y a menor precio, y que obligó a organismos reguladores de todo el mundo a lanzar una fuerte advertencia. El problema no solo se detectó en la Argentina.

En nuestro país, Anmat lanzó el alerta el pasado 10 de julio pero lo mismo ocurrió en Brasil y otros países de latinoamérica.

Leonardo Jurado, del Colegio de Farmacéuticos de Rosario dijo a este diario que no se detectó en la ciudad la venta de esta versión ilegal del Ozempic, pero que la entidad "siempre está atenta porque son muchos los medicamentos no aprobados que se ofrecen fuera de las farmacias, con el riesgo que eso implica".

Leer más: Ozempic y otros fármacos: ¿pueden usarse en niños y adolescentes que necesitan bajar de peso?

"En Rosario no hubo reportes de entrega de este producto. Cuando recibimos la notificación de Anmat lo primero que hicimos fue comunicar a todos los colegas la situación y alertar a la comunidad que tiene que saber que un medicamento siempre debe retirarse de una la farmacia", enfatizó Jurado.

El producto recientemente prohibido por Anmat está identificado como“Ozempíc® Semaglutida Tablets USP, fabricado por Pharma Argentina SA”. En redes sociales figuraba como “Ozempíc® Semaglutida Tablets USP, 25 mg, 60 tablets”. La medida alcanza toda dosis, presentación y lote del mismo.

ozempic_anmat

El seguimiento, clave para la salud

"Es grave lo que pasó con este y otros medicamentos (que no son legales) porque allí no existe la trazabilidad, que es lo más importante. La trazabilidad es la metodología que asegura la procedencia de los medicamentos desde el laboratorio (cada uno tiene un número de registro que le otorga el Instituto Nacional de Medicamentos a través de Anmat), porque a partir de ahí se puede seguir su trayectoria: del laboratorio a las distribuidoras mayoristas, luego a las droguerías y finalmente a la farmacia donde los profesionales cerramos el circuito dispensándolo al paciente", explicó el representante del Colegio.

No solo la procedencia es fundamental, dijo el profesional, "si hacemos un comparativo con fentanilo, el hecho de conocer el circuito permite, ante cualquier problema que surja, ubicar el lote y empezar a hacer el recall que es lo que asegura rápidamente quitar del mercado un producto que ha reportado un inconveniente".

Lo mismo que sucedió hace poco tiempo con pastas dentales: "Ese es un ejemplo de cómo funcionó la estrategia que se desplegó de inmediato, actuando en consecuencia para proteger a los usuarios", dijo el farmacéutico.

El peligro en las redes sociales

Para Jurado, "las redes sociales son un medio que favorece el mercado negro: no conocés la procedencia, no están autorizados y comprar este o cualquier producto que se va a ingerir, puede tener efectos muy graves".

"Hacemos un llamado a la población para que esté atenta y denuncie porque necesitamos detectar el delito, porque no es ni más ni menos que un delito", enfatizó.

El Colegio de Farmacéuticos de Rosario y Santa Fe tiene un rastreo permanente de publicaciones en redes con el fin de "pescar" ofertas ilegales. "Cuando detectamos una venta de medicamentos hacemos la denuncia pertinente para darle de baja; lo hacemos con la participación de un escribano que registra que esa venta se promociona fuera de la farmacia. En distintas acciones hemos tenido resultados positivos, pero pedimos que la población esté atenta porque hoy el número de publicaciones ilegales es bastante importante".

