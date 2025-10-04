La Capital | Rugby | Atlético del Rosario

Atlético del Rosario impuso autoridad a un entusiasta Deportiva Francesa y el sueño del regreso crece

Plaza Jewell no la tuvo fácil en el Pasaje Gould, aunque le terminó ganando con amplitud a Deportiva Francesa para acercarse al retorneo al Top 14 de la Urba

4 de octubre 2025 · 18:03hs
Festejo de Atlético del Rosario ante Deportiva Francesa que lo acerca al sueño del pronto regreso a la primera división de la Urba.

Marcelo Bustamante

Festejo de Atlético del Rosario ante Deportiva Francesa que lo acerca al sueño del pronto regreso a la primera división de la Urba.

Atlético del Rosario dio un paso al retorno a la primera división del rugby de la Urba, con un triunfo cómodo en las cifras pero difícil en el desarrollo ante Deportiva Francesa. El que llegó como el otro líder, Los Matreros, también ganó y por punto bonus. Mientras que el tercero Champagnat venció pero no sumó el extra.

A dos fechas del final del torneo de Primera A todo está que arde. Los Matreros cuentan con 83 puntos y Atlético del Rosario quedó con 82 ya que no pudo hacer punto bonus, mientras que Champagnat quedó con 78. Entre ellos se dirimirán los dos ascensos directos y los rosarinos tienen una enorme ventaja.

Es que en la última fecha Champagnat recibirá a Los Matreros, por lo tanto un triunfo de Atlético del Rosario en la próxima jornada en la visita a San Andrés puede darle el pasaporte a primera.

Por supuesto, habrá que ver qué pasa con Los Matreros v. Olivos y Hurling v. Champagnat. Si no lo consigue el próximo fin de semana, Plaza tendrá la mesa servida en la última fecha, de local ante el penúltimo Universitario de La Plata.

Lo primero es lo primero para Atlético del Rosario

La lucha será dura hasta el final y nadie regala nada. No lo hizo Deportiva Francesa, pese a que ya no pelea por nada. Le hizo un duro partido, tanto que a menos de 5 minutos para el final estaba a solo 6 puntos de diferencia. Un try y una conversión podían haberle dado la victoria.

>>Leer más: Una victoria impostergable de Atlético del Rosario, que lo acerca al regreso a primera división de la Urba

Pero ahí surgió el temple de Atlético del Rosario, que fue por más y en los últimos minutos clavó dos try para terminar un 55 a 37 que no dijo todo lo que fue el partido. De hecho, el primer tiempo finalizó 25 a 19 para los rosarinos y sobre los 16' del segundo lo perdían 32 a 31.

Mientras, Los Matreros también hizo su parte y venció en la cancha de Hurling por 47 a 25. Mucho más le costó a Champagnat de local, que derrotó a San Cirano 32 a 29, sufriendo en el final ante un rival que buscaba meterse en la conversación y que hoy disputa los play in por el tercer cupo en el Top 14 2026.

A su vez, Pueyrredón venció por 40-19 a Olivos, Pucará le ganó 29-24 a San Andrés, Curupaytí derrotó por 35-31 a Lomas Athletic y San Albano igualó 42-42 frente a Universitario de La Plata.

Posiciones: Los Matreros 83; Atlético del Rosario 82 (hoy ascenderían); Champagnat 78; San Cirano 69; Pueyrredón 68 (en play in junto con Buenos Aires, el último del Top 12); Pucará 66, Curupaytí57; Hurling 55; San Andrés 48; Lomas 47; Olivos 42; Dep. Francesa 42; Universitario 32 y San Albano 25.

Los últimos clasificados del Top 12 de la Urba

SIC y Newman lograron los últimos boletos al Final Four del Top 12 de la Urba, la Copa Banco Macro. Los de San Isidro vencieron 19 a 15 a Regatas Bella Vista y el Cardenal perdió con el clasificado CASI 26 a 16 y clasificó pese a que le sigue llevando 5 puntos a Los Tilos (venció de visitante 18 a 19 a San Luis), por los partidos entre ellos.

Los otros resultados de la penúltima fecha fueron: Alumni 50, La Plata 19; CUBA 42, Buenos Aires 23 y Belgrano 43, Hindú 27.

Noticias relacionadas
Atlético del Rosario debe seguir luchando por el ascenso. Ahora visita a Lomas, que lo venció en el Pasaje Gould.

Atlético del Rosario entra en la recta final por el ascenso al Top 14 de la Urba

Ver comentarios

Las más leídas

Crisis en Newells: la decisión que tomaría la dirigencia con Fabbiani y algunos jugadores del plantel

Crisis en Newell's: la decisión que tomaría la dirigencia con Fabbiani y algunos jugadores del plantel

Cuchillazos y palazos en el club Mitre: dos hombres resultaron heridos y uno fue derivado al Heca

Cuchillazos y palazos en el club Mitre: dos hombres resultaron heridos y uno fue derivado al Heca

Central encendió la ilusión, en un partido de 6 puntos, con un triunfazo de 10 y un Fideo de 11

Central encendió la ilusión, en un partido de 6 puntos, con un triunfazo de 10 y un Fideo de 11

Cristian Fabbiani sigue siendo el técnico de Newells pese al golpazo ante Boca

Cristian Fabbiani sigue siendo el técnico de Newell's pese al golpazo ante Boca

Lo último

Luna llena del cazador: cuándo verla y de qué se trata

Luna llena del cazador: cuándo verla y de qué se trata

Juan José Campanella produce un documental sobre la masacre de Flores

Juan José Campanella produce un documental sobre la masacre de Flores

Refuerzan el entramado institucional de Granadero Baigorria con reuniones de formación

Refuerzan el entramado institucional de Granadero Baigorria con reuniones de formación

El dólar genera incertidumbre en Rosario: ¿cómo afecta las ventas de casas y departamentos?

A menos de un mes de las elecciones legislativas, el análisis del Colegio de Corredores inmobiliarios sobre el mercado de inmuebles y la inestabilidad cambiaria

El dólar genera incertidumbre en Rosario: ¿cómo afecta las ventas de casas y departamentos?
Día de la Parálisis Cerebral: Wenceslao Moreno, el médico rosarino que desafió su condición

Por Florencia O’Keeffe

Salud

Día de la Parálisis Cerebral: Wenceslao Moreno, el médico rosarino que desafió su condición

La cocaína de Tony Montana: detuvieron a siete personas con droga en zona noroeste
Policiales

La cocaína de Tony Montana: detuvieron a siete personas con droga en zona noroeste

Transporte público: los cambios de recorrido figurarán en Google Maps

Por Nicolás Maggi

La Ciudad

Transporte público: los cambios de recorrido figurarán en Google Maps

Nobel de Medicina para tres investigadores del campo de enfermedades autoinmunes
Información General

Nobel de Medicina para tres investigadores del campo de enfermedades autoinmunes

Proyectan DM11, una torre en Alvear que está inspirada en Ángel Di María

Por Lucas Ameriso

La Ciudad

Proyectan DM11, una torre en Alvear que está inspirada en Ángel Di María

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Crisis en Newells: la decisión que tomaría la dirigencia con Fabbiani y algunos jugadores del plantel

Crisis en Newell's: la decisión que tomaría la dirigencia con Fabbiani y algunos jugadores del plantel

Cuchillazos y palazos en el club Mitre: dos hombres resultaron heridos y uno fue derivado al Heca

Cuchillazos y palazos en el club Mitre: dos hombres resultaron heridos y uno fue derivado al Heca

Central encendió la ilusión, en un partido de 6 puntos, con un triunfazo de 10 y un Fideo de 11

Central encendió la ilusión, en un partido de 6 puntos, con un triunfazo de 10 y un Fideo de 11

Cristian Fabbiani sigue siendo el técnico de Newells pese al golpazo ante Boca

Cristian Fabbiani sigue siendo el técnico de Newell's pese al golpazo ante Boca

Central le ganó un partido clave a River y es el puntero de la tabla general

Central le ganó un partido clave a River y es el puntero de la tabla general

Ovación
Gallardo: Hay que adaptarse, callarse, porque el que habla también es sancionado
Ovación

Gallardo: "Hay que adaptarse, callarse, porque el que habla también es sancionado"

Gallardo: Hay que adaptarse, callarse, porque el que habla también es sancionado

Gallardo: "Hay que adaptarse, callarse, porque el que habla también es sancionado"

Señales para 2026: Franco Colapinto, lo único positivo de Alpine en Singapur

Señales para 2026: Franco Colapinto, "lo único positivo" de Alpine en Singapur

Malcorra vuela en Central: Es la primera vez que me ovacionan, agradezco el cariño

Malcorra vuela en Central: "Es la primera vez que me ovacionan, agradezco el cariño"

Policiales
La cocaína de Tony Montana: detuvieron a siete personas con droga en zona noroeste
Policiales

La cocaína de Tony Montana: detuvieron a siete personas con droga en zona noroeste

Altas condenas para miembros de la banda del Peruano por un crimen ordenado por videollamada

Altas condenas para miembros de la banda del Peruano por un crimen ordenado por videollamada

Cuchillazos y palazos en el club Mitre: dos hombres resultaron heridos y uno fue derivado al Heca

Cuchillazos y palazos en el club Mitre: dos hombres resultaron heridos y uno fue derivado al Heca

Condenan a la ex Miss Bolivia detenida en el Delta del Paraná: llevaba 300 kilos de cocaína en una avioneta

Condenan a la ex Miss Bolivia detenida en el Delta del Paraná: llevaba 300 kilos de cocaína en una avioneta

La Ciudad
El dólar genera incertidumbre en Rosario: ¿cómo afecta las ventas de casas y departamentos?
La Ciudad

El dólar genera incertidumbre en Rosario: ¿cómo afecta las ventas de casas y departamentos?

Día de la Parálisis Cerebral: Wenceslao Moreno, el médico rosarino que desafió su condición

Día de la Parálisis Cerebral: Wenceslao Moreno, el médico rosarino que desafió su condición

Transporte público: los cambios de recorrido figurarán en Google Maps

Transporte público: los cambios de recorrido figurarán en Google Maps

Encontraron en el vóley un medio de inclusión social para que nadie quede afuera

Encontraron en el vóley un medio de inclusión social para que nadie quede afuera

La EPE detectó otras 7 mil conexiones irregulares: ya se recuperaron casi tres mil millones de pesos
La Ciudad

La EPE detectó otras 7 mil conexiones irregulares: ya se recuperaron casi tres mil millones de pesos

Milei tras la salida de Espert: El cambio es más importante que cualquiera de nosotros
Política

Milei tras la salida de Espert: "El cambio es más importante que cualquiera de nosotros"

Llegan al Concejo las modificaciones en la protección de patrimonio histórico

Por Nicolás Maggi

La Ciudad

Llegan al Concejo las modificaciones en la protección de patrimonio histórico

De los peloteros al vals: Rosario amplía la noche y los salones infantiles suman nuevos festejos
LA CIUDAD

De los peloteros al vals: Rosario amplía la noche y los salones infantiles suman nuevos festejos

Fiscales y defensores juraron la nueva Constitución y se abre una nueva etapa en Santa Fe
Politica

Fiscales y defensores juraron la nueva Constitución y se abre una nueva etapa en Santa Fe

Qué es el efecto lápiz labial: los jóvenes gastan en pequeños lujos para sobrellevar la crisis
Información General

Qué es el "efecto lápiz labial": los jóvenes gastan en pequeños lujos para sobrellevar la crisis

El gobierno de Milei sigue en déficit

Por Carlos Fara / Especial para La Capital
Opinión

El gobierno de Milei sigue en déficit

Rosario sigue bajo alerta: viento sur, ráfagas fuertes y descenso de temperatura
La Ciudad

Rosario sigue bajo alerta: viento sur, ráfagas fuertes y descenso de temperatura

Una nena de 3 años fue atropellada por un tren en la zona noroeste
La Ciudad

Una nena de 3 años fue atropellada por un tren en la zona noroeste

Llega una nueva travesía de stand up paddle desde el puente Rosario-Victoria hasta el Monumento
La Ciudad

Llega una nueva travesía de stand up paddle desde el puente Rosario-Victoria hasta el Monumento

Clara García: Provincias Unidas es un espacio que nos llena de futuro

Por Javier Felcaro
Política

Clara García: "Provincias Unidas es un espacio que nos llena de futuro"

Al calor del orgullo: una marcha multicolor se hizo sentir en Rosario
La Ciudad

Al calor del orgullo: una marcha multicolor se hizo sentir en Rosario

Mariano Grassi: La adhesión a nuestra propuesta por Vicentin es masiva

Por Patricia Martino

Economía

Mariano Grassi: "La adhesión a nuestra propuesta por Vicentin es masiva"

La provincia de Santa Fe se coronó bicampeona en los Juegos Eviita
La Ciudad

La provincia de Santa Fe se coronó bicampeona en los Juegos Eviita

Múltiples allanamientos por narcomenudeo: se entregó el sobrino de un sicario de Los Monos
Policiales

Múltiples allanamientos por narcomenudeo: se entregó el sobrino de un sicario de Los Monos

Calor, tormenta y viento: doble alerta del Servicio Meteorológico este finde
La Ciudad

Calor, tormenta y viento: doble alerta del Servicio Meteorológico este finde

Cinco detenidos por el asesinato de un adolescente en barrio Ludueña
Policiales

Cinco detenidos por el asesinato de un adolescente en barrio Ludueña

Asesinaron de un tiro en el abdomen a un hombre en barrio República de la Sexta
Policiales

Asesinaron de un tiro en el abdomen a un hombre en barrio República de la Sexta

Rosario Central vs River: hora, canal y posibles formaciones por el Torneo Clausura
Ovación

Rosario Central vs River: hora, canal y posibles formaciones por el Torneo Clausura

Boca vs Newells: hora, canal y posibles formaciones por el Torneo Clausura
Ovación

Boca vs Newell's: hora, canal y posibles formaciones por el Torneo Clausura