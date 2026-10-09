Rosario recibe el Torneo Argentino Federal de Pádel, con casi 700 jugadores de todo el país La ciudad será sede, este fin de semana largo, de una de las grandes citas a nivel nacional, con representantes de distintas provincias que competirán por los títulos argentinos y la Copa por Equipos 9 de octubre 2026 · 22:07hs

Un fin de semana a puro pádel en Rosario.

Rosario se prepara para vivir un fin de semana a puro pádel con la disputa del Torneo Argentino Federal de Categorías Libres, organizado por Pádel Argentino Federal (PAF), junto con la Federación Santafesina de Pádel (Fesapa).

El certamen reunirá a casi 700 jugadores de distintos puntos del país y se desarrollará en aproximadamente 35 canchas distribuidas en complejos de la ciudad. Además de buscar los títulos argentinos en sus respectivas categorías, los participantes sumarán puntos para sus delegaciones en la Copa por Equipos.

La representación santafesina contará con una importante presencia de jugadores rosarinos, que buscarán destacarse tanto en lo individual como en la competencia colectiva.

La entrega de premios se realizará este lunes, a las 16.30, en Pádel Way (Italia 1846). Durante la ceremonia se reconocerá a los campeones y se sortearán dos viajes a Bariloche, cada uno con siete días de alojamiento y pasajes aéreos incluidos, entre los jugadores participantes que estén presentes.