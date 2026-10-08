Con 98 donaciones de órganos en 10 meses, la provincia alcanzó el récord histórico de todo un año

Con un nuevo operativo en el Hospital de Venado Tuerto, Santa Fe alcanzó la marca histórica de donaciones de 2025. El proceso posibilitó tres trasplantes

Las donaciones de órganos vienen en alza en la provincia y permiten salvar cada vez más vidas.

Santa Fe alcanzó el jueves las 98 donaciones de órganos e igualó así el récord histórico de todo 2025. El operativo del Hospital Nodal “Dr. Alejandro Gutiérrez”, de Venado Tuerto, incluyó a equipos del efector y del Centro Único de Donación, Ablación e Implante de Órganos (Cudaio), Se ablacionaron hígado, riñones y tejidos, que posibilitarán al menos tres trasplantes.

El proceso comenzó el miércoles, cuando se notificó la existencia de un potencial donante y un equipo de Cudaio se trasladó a Venado Tuerto para realizar el diagnóstico correspondiente. Este jueves se completaron las evaluaciones y la identificación de receptores, para luego llevar adelante el procedimiento de ablación.

La directora de Cudaio, Cecilia Andrada, destacó el impacto de este hito y explicó que “alcanzar esta marca histórica cuando todavía no estamos a mediados de octubre refleja el compromiso para impulsar la donación de órganos”.

“Habíamos alcanzado un récord histórico en 2025, también realizamos el primer proceso de donación en asistolia que permitió la ablación de corazón en un adulto en Latinoamérica y hoy estamos alcanzando nuevamente una marca histórica”, valoró Andrada.

A su turno, el director del Hospital de Venado Tuerto, Juan Ferrer, aseguró: “Estamos muy orgullosos por haber concretado un nuevo proceso de ablación. Este es el segundo que realizamos en una semana, un hecho que reafirma nuestro compromiso como hospital promotor de la donación de órganos”.

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Asimismo, destacó el compromiso del equipo del hospital para llevar adelante estos operativos “que requieren mucha coordinación, dedicación y profesionalismo”. Por último, el director también agradeció “el acompañamiento de Cudaio en estas intervenciones”.

Santa Fe consolida su liderazgo en donaciones

De esta manera, Santa Fe se afianza por segundo año consecutivo como la segunda jurisdicción del país en materia de donación de órganos, con una proyección que anticipa registros de impacto histórico para el cierre de este año.

Andrada analizó que “estos resultados ponen de relieve la importancia del trabajo articulado que llevan adelante el Ministerio de Salud, Cudaio, los hospitales de tercer nivel y los establecimientos de menor complejidad, que integran la red de derivación provincial, así como el compromiso de los equipos de salud que intervienen en cada proceso de donación”.