La Capital | Policiales | Abuso sexual

Una joven denunció que un vecino abusó de ella en un edificio del centro de Rosario

La víctima contó que pidió ayuda para subir una mesa a su departamento y que el hombre luego la agredió. Tras la denuncia, quedó bajo arresto

9 de octubre 2026 · 09:39hs
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El hombre de 50 años fue acusado por abuso sexual.

Foto: Policía de Santa Fe.

El hombre de 50 años fue acusado por abuso sexual.

Un hombre de 50 años fue detenido este jueves a la noche por una denuncia de abuso sexual en un edificio del centro de Rosario. La investigación comenzó a partir de la declaración de una vecina que contó que le había pedido ayuda al hombre y este luego la había agredido.

La Policía de Santa Fe arrestó a Julián K. durante un operativo realizado a última hora de la jornada en Balcarce al 1200. Desde allí lo llevaron hasta la comisaría 2ª para continuar con el procedimiento, mientras que la joven de 22 años amplió su testimonio en otra seccional.

La denunciante llamó a las fuerzas de seguridad provinciales mientras estaba con una amiga en la zona ubicada entre las calles Mendoza y 3 de Febrero. En ese momento afirmó que su vecino había abusado sexualmente de ella cuando se quedaron a solas en su vivienda.

¿Qué dice la denuncia de abuso sexual?

La joven entrevistada por personal de la Brigada Motorizada señaló que se cruzó con su vecino en la planta baja del edificio. Alrededor de las 19.30 le pidió ayuda para llevar una mesa a su departamento.

Inicialmente, la mujer de nacionalidad brasileña estaba con una amiga en la entrada. Más tarde, se quedó sola con el acusado y entonces fue agredida sexualmente.

>> Leer más: Prisión preventiva para el único detenido por el crimen de una mujer en Capitán Bermúdez

En base a este relato, los agentes arrestaron a Julián K. y lo llevaron a la seccional de Paraguay al 1100. El operativo se completó antes de la medianoche y se esperaba la intervención de la Fiscalía Regional Segunda para definir su situación procesal.

Por otra parte, la denunciante recibió asistencia y la trasladaron a la Comisaría de la Mujer para ampliar su declaración. En primera instancia, las fuerzas de seguridad provinciales definieron el episodio como un caso de abuso simple, pero restaban medidas a cargo del Ministerio Público de la Acusación (MPA) respecto de la apertura de la causa penal.

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