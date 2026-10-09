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El Premio Nobel de la Paz 2026 fue otorgado a la sudafricana Navanethem "Navi" Pillay

La jurista fue reconocida por su defensa del derecho internacional y su trabajo en materia de crímenes de guerra, lesa humanidad y genocidios

9 de octubre 2026 · 08:53hs
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La sudafricana Navanethem Pillay cuenta con una extensa trayectoria en la defensa de derechos humanos

La sudafricana Navanethem Pillay cuenta con una extensa trayectoria en la defensa de derechos humanos

El Premio Nobel de la Paz 2026 fue para la sudafricana Navanethem "Navi" Pillay, ex Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. El Comité Noruego del Nobel reconoció su trayectoria en la promoción de la paz y la defensa del derecho internacional.

El presidente del comité, Jørgen Watne Frydnes, destacó el papel de Pillay en la búsqueda de justicia para las víctimas de los crímenes más graves. "La galardonada de este año ha sido fundamental para garantizar que los crímenes de guerra, los crímenes de lesa humanidad y el genocidio sean perseguidos judicialmente", afirmó.

El organismo también resaltó el compromiso de la jurista con los principios jurídicos universales y su independencia profesional. Según el comité, su trayectoria demuestra que las herramientas legales pueden contribuir a prevenir la violencia y resolver conflictos de manera pacífica.

El Comité Noruego del Nobel explicó que el objetivo de este reconocimiento: "Con este galardón a Navi Pillay, el Comité Nobel noruego quiere recordar al mundo que el Estado de derecho, tanto nacional como internacional, sustenta el sistema que hemos establecido para garantizar la paz y resolver los conflictos de forma no violenta".

La institución también recordó el trabajo de Pillay: "En casos históricos ante tribunales internacionales, demostró que las herramientas legales pueden ayudar a prevenir actos de guerra y violencia", destacó el comité.

En su explicación, el organismo subrayó que Pillay defendió a las víctimas de la violencia y los conflictos y promovió el fortalecimiento de las normas jurídicas internacionales.

>> Leer más: Anne Carson ganó el Nobel de Literatura 2026 por su obra "audaz e inventiva"

Quién es la sudafricana Navi Pillay

Navanethem Pillay nació en 1941 en Durban, Sudáfrica. A los 85 años, cuenta con una extensa carrera en la defensa de los derechos humanos y el derecho internacional.

En 1967 se convirtió en la primera mujer en ejercer la abogacía en la provincia sudafricana de Natal. Durante los años del apartheid, defendió a activistas opositores al régimen, denunció casos de tortura y contribuyó a establecer derechos fundamentales para los prisioneros de Robben Island.

Su trabajo también incluyó la defensa de Nelson Mandela y de otras personas que lucharon contra el sistema de segregación racial.

Más adelante, Pillay ocupó cargos judiciales en instituciones nacionales e internacionales. Se desempeñó como jueza de la Alta Corte de Sudáfrica, del Tribunal Penal Internacional para Ruanda y de la Corte Penal Internacional.

Entre 2008 y 2014 ejerció como Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, uno de los puestos más importantes del sistema internacional en esa materia.

La trayectoria de Pillay también incluye su participación en investigaciones y procesos vinculados con graves violaciones de los derechos humanos.

Actualmente, la jurista ejerce como jueza en la Corte Internacional de Justicia en el caso que acusa a Myanmar de genocidio. Además, presidió una comisión de investigación independiente de la ONU que acusó a Israel de cometer genocidio en la Franja de Gaza.

Además de su labor judicial, Pillay participó en distintas organizaciones internacionales que se dedican a la defensa de los derechos de las mujeres como lo es Equality Now, de la cual es cofundadora.

También colaboró con agrupaciones vinculadas con la protección de niños, detenidos y víctimas de tortura y violencia doméstica, así como con la promoción de los derechos económicos, sociales y culturales.

Su formación académica acompañó esa trayectoria. Estudió en la Universidad de Natal, donde obtuvo títulos en Artes y Derecho. Luego completó una maestría en Derecho y un doctorado en Ciencias Jurídicas en la Universidad de Harvard.

El Premio Nobel de la Paz es uno de los cinco galardones originales que el inventor e industrial sueco Alfred Nobel estableció en su testamento de 1895.

A diferencia de los premios de Medicina, Física, Química y Literatura, que se entregaron esta semana en Estocolmo, Suecia, el Nobel de la Paz se concedió en Oslo, Noruega. Además, la galardona recibirá 12 millones de coronas suecas, equivalentes a 1,2 millones de dólares aproximadamente.

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