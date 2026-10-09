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Abrió la Muestra Anual de Fotoperiodismo Argentino: Rosario tiene cinco representantes

La exposición puede visitarse desde hoy en Plataforma Lavardén, en Sarmiento y Mendoza. Celina Mutti Lovera y Sebastián Suárez Meccia participan por La Capital

9 de octubre 2026 · 15:57hs
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La muestra de fotoperiodismo ya se puede visitar en Plataforma Lavardén 

La muestra de fotoperiodismo ya se puede visitar en Plataforma Lavardén 

Desde este viernes ya puede visitarse la 37ª Muestra Anual de Fotoperiodismo Argentino, que organiza la Asociación de Reporteros Gráficos de la República Argentina (Argra) y que tiene como escenario Plataforma Lavardén, en Sarmiento y Mendoza.

La exposición puede visitarse hasta el 8 de noviembre en la Sala de las Miradas El público puede recorrerla de lunes a viernes, de 10 a 20, y los sábados y domingos, de 14 a 21.

Cabe señalar que hoy a las 19.30, se desarrollará la inauguración oficial de la exposición. El acto contará con la presencia de la ministra de Cultura, Susana Rueda, y el presidente de Argra, Raúl Ferrari.

Una muestra con invitación a la comunidad

Respecto a la muestra, el secretario de Integración Cultural de la provincia, Guillermo Lasala, destacó que “es el segundo año consecutivo en que la exposición se presenta en Plataforma Lavardén. Es una invitación a la comunidad entera”. Además, señaló que la propuesta “permite recorrer, a través de las imágenes, una síntesis visual de 2025 y seguir ampliando el acceso a la cultura”.

>> Leer más: Palimpsestos, la realidad superpuesta en las fotos de Rodrigo Abd

Por su parte, el presidente de Argra, Raúl Ferrari, explicó que la selección condensa el trabajo de reporteros y reporteras gráficos de todo el país. “La idea es tener una mirada colectiva del período 2025”, sostuvo. También remarcó que detenerse ante las imágenes ofrece una experiencia diferente al consumo vertiginoso de fotografías en las plataformas digitales.

Sebastián Suárez Meccia, fotógrafo del Diario La Capital, valoró la presencia de 5 fotógrafos rosarinos en la exposición y consideró que ese rasgo reafirma el carácter federal, regional y nacional de la muestra.

La Muestra Anual reúne 145 fotografías seleccionadas entre más de 1.700 postulaciones. Las imágenes abarcan temas de actualidad, política, deportes, vida cotidiana, naturaleza, retratos y espectáculos, y proponen un recorrido por los hechos que marcaron 2025. La curaduría estuvo a cargo del comité editor integrado por Claudia Contreris, Martín Acosta, Caro Pierri, Alfredo Luna y Hernán Nersesian, que buscó visibilizar temáticas y discursos que suelen quedar fuera de los grandes relatos mediáticos.

La muestra incluye producciones de los reporteros gráficos rosarinos Celina Mutti Lovera, Farid Dumat Kelzi, Marcelo Manera, Alan Monzón y Sebastián Suárez Meccia. Además, el catálogo de esta edición incorpora un prólogo inédito del escritor Martín Kohan.

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