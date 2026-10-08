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El tiempo en Rosario: viernes con chances de lluvias aisladas y ráfagas

El sábado podría arrancar con lluvias aisladas pero desde la mañana habría cielo mayormente nublado

8 de octubre 2026 · 23:36hs
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El tiempo en Rosario: viernes con chances de lluvias aisladas y ráfagas

Celina Mutti Lovera / La Capital

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronosticó para este viernes 9 de octubre en Rosario una temperatura máxima de 17º y algunas probabilidades de lluvias aisladas en la tarde con fuertes ráfagas de viento.

La madrugada del viernes llega con vientos moderados, una marca de 12º y cielo nublado, condiciones que se mantendrían hacia la mañana. A la tarde hay hasta un 40 por ciento de chances de lluvias aisladas, con ráfagas de hasta 50 km/h y una marca de 17º bajando a 13º en la noche, cuando podría haber chaparrones.

El sábado podría arrancar con lluvias aisladas pero desde la mañana habría cielo mayormente nublado, con 18º de máxima y 12º de mínima.

Para el domingo se espera una máxima de 19º, una mínima de 14º y cielo mayormente nublado.

La semana arrancaría con un lunes con temperaturas entre 18º y 12º, nuevamente con cielo mayormente nublado.

El martes otra vez tendría muchas nubes, con marcas entre 20º y 12º.

El miércoles tendría una máxima de 19º, una mínima de 11º y cielo mayormente nublado.

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La neblina durante la mañana y el cielo con nubes el resto de la jornada conformarán la postal que el tiempo ofrecerá este domingo.

El tiempo en Rosario: la semana cierra con neblina y cielo mayormente nublado

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