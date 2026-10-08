El tiempo en Rosario: viernes con chances de lluvias aisladas y ráfagas

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronosticó para este viernes 9 de octubre en Rosario una temperatura máxima de 17º y algunas probabilidades de lluvias aisladas en la tarde con fuertes ráfagas de viento.
El sábado podría arrancar con lluvias aisladas pero desde la mañana habría cielo mayormente nublado
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronosticó para este viernes 9 de octubre en Rosario una temperatura máxima de 17º y algunas probabilidades de lluvias aisladas en la tarde con fuertes ráfagas de viento.
La madrugada del viernes llega con vientos moderados, una marca de 12º y cielo nublado, condiciones que se mantendrían hacia la mañana. A la tarde hay hasta un 40 por ciento de chances de lluvias aisladas, con ráfagas de hasta 50 km/h y una marca de 17º bajando a 13º en la noche, cuando podría haber chaparrones.
El sábado podría arrancar con lluvias aisladas pero desde la mañana habría cielo mayormente nublado, con 18º de máxima y 12º de mínima.
Para el domingo se espera una máxima de 19º, una mínima de 14º y cielo mayormente nublado.
La semana arrancaría con un lunes con temperaturas entre 18º y 12º, nuevamente con cielo mayormente nublado.
El martes otra vez tendría muchas nubes, con marcas entre 20º y 12º.
El miércoles tendría una máxima de 19º, una mínima de 11º y cielo mayormente nublado.