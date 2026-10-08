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Investigan una red de microtráfico en Funes a partir del crimen de un joven de 23 años

La pesquisa por el asesinato de Ramiro Nast, cuyo cuerpo fue hallado cerca del Country Club de Funes, abrió una nueva línea vinculada con la venta de drogas. La PDI realizó allanamientos y detuvo a un sospechoso de 22 años.

8 de octubre 2026 · 19:40hs
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La investigación por la muerte de Ramiro Nast apunta al microtráfico de Funes 

La investigación por la muerte de Ramiro Nast apunta al microtráfico de Funes 

La Policía de Investigaciones (PDI) llevó adelante este martes allanamientos en Funes en el contexto de una investigación por infracción a la ley Nº23.737. La medida tiene como antecedente una investigación iniciada a partir del homicidio de Ramiro Nast, llevada adelante por personal de la PDI bajo directivas de la Fiscalía de Violencias Altamente Lesivas. Las tareas posteriores permitieron avanzar sobre una presunta actividad de microtráfico en la ciudad.

El cuerpo de Ramiro Nast fue encontrado en Tomás de La Torre 9 y Paysandú, cerca del arco Country Club de Funes. Por el hecho fue detenido un hombre, quien podría estar vinculado a la muerte del joven. Nast, de 23 años, faltaba a su casa desde 48 horas antes de ser hallado. Su madre denunció su desaparición un domingo y había comenzado una búsqueda en redes sociales para averiguar su paradero. Tras la denuncia, los agentes comenzaron una intensa búsqueda por la ciudad hasta que encontraron el cuerpo. El mismo día en que encontraron el cuerpo fue detenido Luis Fernando V. El muchacho de 29 años fue identificado como uno de los presuntos responsables de la muerte.

Leer más. Hallaron muerto a un joven en Funes que estaba desaparecido desde el viernes

En el contexto de la causa las tareas investigativas permitieron detener a dos sospechosos más, además de reunir testimonios y otros elementos de interés. A partir del análisis de la información obtenida durante esa investigación surgieron indicios sobre una presunta actividad de microtráfico de estupefacientes, por lo que se dio intervención a la Fiscalía especializada. La continuidad de las tareas permitió avanzar sobre una nueva línea investigativa y establecer la posible vinculación de otras personas con dicha actividad.

La Fiscalía de Microtráfico dispuso nuevas diligencias para localizar a una persona requerida, vinculada a la investigación, y estableció un domicilio en Funes. El procedimiento, que contó con la colaboración de grupos tácticos, se concretó en inmediaciones de calle Esquiú al 2000, donde personal de la PDI logró localizar al sospechoso. Tras la consulta con la fiscal Mercedes Banchio, se dispuso el traslado a sede de la PDI de Jonatan F. de 22 años, en calidad de aprehendido, quedando a disposición de la Fiscalía. La causa continúa bajo directivas de la Fiscalía de Microtráfico.

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