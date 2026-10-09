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Robo millonario en Santa Fe: investigan ingreso por un galpón a la Red Mutual

Según las primeras pericias la alarma se activó cerca de las 4 de la mañana. La policía registró huellas de pisadas y herramientas en el lugar por el cual ingresaron los ladrones.

9 de octubre 2026 · 15:25hs
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La Red Mutual fue víctima de un robo millonario en su local de Santa Fe capital

La Red Mutual fue víctima de un robo millonario en su local de Santa Fe capital

En la mañana del viernes fue descubierto uno robo millonario en la sede de la Asociación Mutual Unión Solidaria, conocida como Red Mutual, ubicada en calle Urquiza al 3026, entre Gobernador Crespo y Suipacha, de la ciudad de Santa Fe. De acuerdo con la información policial, los autores habrían sustraído una suma cercana a los 60 millones de pesos.

El hecho habría ocurrido durante la noche del jueves. Al llegar al establecimiento, el apoderado de la entidad, Diego Papaleo, encontró las instalaciones revueltas y constató daños en el inmueble. Según el reporte policial, los autores habrían ingresado a través de un galpón y la modalidad elegida fue por un boquete practicado en el techo.

Una vez dentro, avanzaron hasta una puerta ubicada en el sector posterior, que fue forzada para llegar a las oficinas.. De acuerdo con los datos preliminares, el sistema de alarma generó dos llamados al responsable del establecimiento, pero no obtuvo respuesta. Ante esa situación, un móvil policial verificó el exterior del edificio, aunque en ese momento no advirtió ninguna irregularidad.

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La entidad cuenta con seguro, según la información recabada. La investigación busca determinar cómo se produjo el ingreso, precisar el monto sustraído e identificar a los responsables. Hasta el momento, no se informó sobre personas detenidas.

Qué declararon en la mutual

En tanto la policía arribó pasadas las 8 de la mañana y entrevistó al personal de mantenimiento y al abogado y apoderado Diego Papaleo, quienes contaron que la alarma se activó cerca de las 4 de la mañana. Un móvil se acercó hasta el lugar y no advirtieron movimientos. Al poco tiempo volvió a activarse un sensor de movimiento en el interior de la mutual, en el hall y en el primer piso: la empresa de seguridad que monitorea la alarma informó que el sensor se activó y se desactivó automáticamente.

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El apoderado llegó al lugar donde ya había unas 40 personas trabajando en distintas oficinas. Sin embargo, las zonas afectadas por el hecho estarían tal cual la encontraron. La primera persona en llegar a la mutual se presentó minutos después de las 6, y advirtió una luz prendida en el fondo del pasillo y desorden en el primer piso: esto le generó temor y avisó al personal de mantenimiento. Así lograron advertir que y observan que habrían ingresado al lugar: la policía relevó los daños ocasionados y los trabajadores de la mutual manifestaron la faltante de la recaudación anterior, un monto cercano a los 60 millones de pesos argentinos que se encontraban en una caja fuerte en la tesorería de la mutual.

Los peritos realizaron las tareas de rastros y huellas, mientras que los agentes realizaron un relevamiento por la cuadra y se advirtió un porton forzado en una obra en construcción y huellas de barro que llevarían hacia una escalera que daría el techo de la mutual, donde también se observan huellas y a escasos centímetros de la puerta forzada por la cual habrían ingresado. La causa quedó a cargo del fiscal Roberto Olcese, quien dispuso que se resguarde la obra en construcción, que se comisionen peritos y que se eleven las actualizaciones a PDI.∏

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