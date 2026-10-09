Atlético del Rosario busca sacar la cabeza de la permanencia y seguir en el Top 14 de la Urba

Tiene la gran chance de asegurar su lugar en la máxima categoría, de local, ante el descendido Champagnat. Si gana, logrará el objetivo

En el último partido de local, Atlético del Rosario le hizo un partidazo al líder Newman.

Este sábado, puede ser el del alivio definitivo para Atlético del Rosario , que en su regreso a la primera división de la Urba le costó mucho afirmarse, tuvo momentos altos y bajos, y llega a la penúltima fecha del Top 14 aún comprometido. Por eso, la chance es de oro.

En el pasaje Gould, desde las 15.30 (televisa Disney+), si derrota al descendido Champagnat logrará el objetivo de la permanencia . Pero si eso no pasara, tiene la oportunidad de salvarse igual dependiendo de lo que pase en la cancha de Los Matreros, que recibe a La Plata, ambos candidatos al otro descenso.

Plaza lleva tres derrotas consecutivas ante candidatos al título . De visitante cayó por mucha diferencia ante SIC y Alumni, y de local a punto estuvo de dar el batacazo ante el gallardo líder Newman.

Ese antecedente, como el del triunfo anterior de local ante Belgrano, avalan esta chance de depender de sí mismo. Además Champagnat , que de los primeros cuatro partidos ganó tres, luego sumó veinte derrotas al hilo y en la última sucumbió de local con Regatas por 57 a 24.

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Si Atlético (39 puntos) gana, de mínima mantendrá los 7 puntos que le lleva a Los Matreros (32). Y si perdiera y Los Matreros no derrota a La Plata (37), también habrá asegurado su lugar en el Top 14. En la última fecha, los plazones visitarán a Hindú.

Atlético del Rosario formará con: Felipe Rubio, Ramiro Rubio y Bruno Montenegro; José Cáceres y Octavio Capella; Federico Etcheverry, Jerónimo Gómez Vara y Lucas Malanos; Tomás Cornejo y Manuel Nogués; Tomás Malanos, Santiago Vitola, Bautista Estellés y Juan Cruz Bertero; Martín Elías.

La 25ª fecha del Top 14

La 25ª fecha, donde está en disputa la Copa Banco Macro, además de los mencionados partidos por la permanencia tendrá otros decisivos para clasificar a semifinales, con Newman con su lugar asegurado.

Precisamente, el líder visita al escolta CASI, el tercero Alumni visita a Los Tilos, el cuarto Hindú a Regatas y el quinto SIC a Cuba. Completan Buenos Aires vs. Belgrano. Posiciones: Newman 104 (clasificado), CASI 86, Alumni 81, Hindú 79 (en semifinales por ahora), SIC 76 (último con chances), Los Tilos 64, Regatas 56, CUBA 49, Belgrano 49, Buenos Aires 40, Plaza 39, La Plata 37, Los Matreros 32 y Champagnat 15.