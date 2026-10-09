La Capital | Ovación | Regional del Litoral

Regional del Litoral: tres que juegan por la meta de asegurar el pasaje a las semifinales

Duendes es el único clasificado. Jockey Club y Estudiantes es el partido más atrayente, pero hay otros decisivos en la antepenúltima fecha del torneo

9 de octubre 2026 · 21:23hs
Google Seguir a La Capital en Google
Jockey Club y Duendes

Héctor Río

Jockey Club y Duendes, en el partido que sostuvieron por el Interior. El próximo sábado vuelven a enfrentarse, por el Regional del Litoral.

El Regional del Litoral entra en su etapa de definiciones y este sábado se disputará la 16ª y antepenúltima fecha, con Duendes ya clasificado a semifinales y otros tres que están a la puerta pero que deben asegurar su plaza en las tres jornadas que restan: Jockey Club, Estudiantes de Paraná y Santa Fe RC.

El que jugará más tranquilo de todos es Duendes, que ya logró su cometido y visita a Universitario, prácticamente sin chances.

El partido que más atraerá la atención será el que jugarán en las Cuatro Hectáreas el reciente subcampeón del Torneo del Interior, Jockey Club, ante Estudiantes de Paraná. Ambos escoltan al Fantasma y un triunfo les puede garantizar el ingreso a semis.

El otro en la misma condición es Santa Fe RC, que en el clásico santafesino visita a CRAI. El local precisa ganar sí o sí para entrar en el grupo de los cuatro mejores del torneo. Lo mismo cabe para Gimnasia, que está en la misma línea de puntos que CRAI y visita al colista Jockey de Venado Tuerto. Sólo le sirve ganar, como Rowing, de local ante Old Resian.

>> Leer más: Gran triunfo de Duendes ante el escolta en Paraná, para ser más líder que nunca en el Regional del Litoral

Posiciones y próximas fechas del Regional del Litoral

Las posiciones de primera división son las siguientes: Duendes 56 (clasificado a semifinales), Estudiantes de Paraná, Santa Fe RC y Jockey de Rosario 50, CRAI y Gimnasia 40, Rowing de Paraná 38, Universitario 33, Old Resian 28 y Jockey (VT) 14.

El sábado 17 de octubre se disputará la 17ª fecha con estos partidos: Old Resian vs. Universitario; Santa Fe RC vs. Rowing; Gimnasia vs. CRAI; Estudiantes vs. Jockey (VT) y Duendes vs. Jockey Club.

Y el sábado 24 se jugará la última con Universitario vs. Jockey Club; Jockey (VT) vs. Duendes; CRAI vs. Estudiantes; Rowing vs Gimnasia y Old Resian vs. Santa Fe RC.

Noticias relacionadas
El árbitro Juan Cruz Robledo hará su debut en la máxima categoría en Mendoza

Newell's visita a Gimnasia de Mendoza con un árbitro debutante: sus antecedentes

Diego, sobrino de Daniel Sperandío, relató el tránsito complejo para ser futbolista.

El peso del apellido, la pasión por la redonda y el clic para una nueva mirada

Mateo García pasó por el quirófano y ahora tendrá un tiempo de recuperación.

Un delantero de Newell's fue operado y comenzó su extensa recuperación

Versiones cruzadas por los inconvenientes durante la despedida de Messi con la selección argentina

Polémica entre la productora de la AFA y River por las fallas en la despedida de Lionel Messi

Ver comentarios

Las más leídas

Condenan a médicos del Hospital Provincial por tratar como alcoholizada a una mujer abusada

Condenan a médicos del Hospital Provincial por tratar como alcoholizada a una mujer abusada

Una joven denunció que un vecino abusó de ella en un edificio del centro de Rosario

Una joven denunció que un vecino abusó de ella en un edificio del centro de Rosario

Mataron a balazos a un hombre de 39 años en zona oeste y buscan a dos sospechosos

Mataron a balazos a un hombre de 39 años en zona oeste y buscan a dos sospechosos

Detuvieron a una pareja por estafas con pasajes aéreos y paquetes de turismo

Detuvieron a una pareja por estafas con pasajes aéreos y paquetes de turismo

Lo último

Rosario recibe el Torneo Argentino Federal de Pádel, con casi 700 jugadores de todo el país

Rosario recibe el Torneo Argentino Federal de Pádel, con casi 700 jugadores de todo el país

El tiempo en Rosario: las lluvias siguen en un fin de semana largo que será otoñal

El tiempo en Rosario: las lluvias siguen en un fin de semana largo que será otoñal

Regional del Litoral: tres que juegan por la meta de asegurar el pasaje a las semifinales

Regional del Litoral: tres que juegan por la meta de asegurar el pasaje a las semifinales

Marcha Federal Universitaria: docentes definieron un paro de 24 horas

El gremio cuestionó el "clima de nueva normalidad" adoptado por el gobierno nacional y reclamó que se cumpla con la ley de financiamiento. "El sistema universitario está trabajando con la última gota de nafta que le queda", aseguraron
Marcha Federal Universitaria: docentes definieron un paro de 24 horas
Causa Rosario Motorsport: prisión preventiva por estafas para los dueños de la agencia de autos
Policiales

Causa Rosario Motorsport: prisión preventiva por estafas para los dueños de la agencia de autos

Detuvieron a una pareja por estafas con pasajes aéreos y paquetes de turismo
Policiales

Detuvieron a una pareja por estafas con pasajes aéreos y paquetes de turismo

El tiempo en Rosario: las lluvias siguen en un fin de semana largo que será otoñal
La Ciudad

El tiempo en Rosario: las lluvias siguen en un fin de semana largo que será otoñal

Apropiación de bebés en Rosario: piden que vaya a juicio una mujer de 87 años
La Ciudad

Apropiación de bebés en Rosario: piden que vaya a juicio una mujer de 87 años

Caso Ivana Garcilazo: declararon testigos que estuvieron con los acusados antes del crimen
Policiales

Caso Ivana Garcilazo: declararon testigos que estuvieron con los acusados antes del crimen

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Condenan a médicos del Hospital Provincial por tratar como alcoholizada a una mujer abusada

Condenan a médicos del Hospital Provincial por tratar como alcoholizada a una mujer abusada

Una joven denunció que un vecino abusó de ella en un edificio del centro de Rosario

Una joven denunció que un vecino abusó de ella en un edificio del centro de Rosario

Mataron a balazos a un hombre de 39 años en zona oeste y buscan a dos sospechosos

Mataron a balazos a un hombre de 39 años en zona oeste y buscan a dos sospechosos

Detuvieron a una pareja por estafas con pasajes aéreos y paquetes de turismo

Detuvieron a una pareja por estafas con pasajes aéreos y paquetes de turismo

Un delantero de Newells fue operado y comenzó su extensa recuperación

Un delantero de Newell's fue operado y comenzó su extensa recuperación

Ovación
Atlético del Rosario busca sacar la cabeza de la permanencia y seguir en el Top 14 de la Urba

Por Gustavo Conti
Ovación

Atlético del Rosario busca sacar la cabeza de la permanencia y seguir en el Top 14 de la Urba

Atlético del Rosario busca sacar la cabeza de la permanencia y seguir en el Top 14 de la Urba

Atlético del Rosario busca sacar la cabeza de la permanencia y seguir en el Top 14 de la Urba

Central vuelve a casa tras ser campeón y Almirón recupera la base titular

Central vuelve a casa tras ser campeón y Almirón recupera la base titular

Newells visita a Gimnasia de Mendoza con un árbitro debutante: sus antecedentes

Newell's visita a Gimnasia de Mendoza con un árbitro debutante: sus antecedentes

Policiales
Decomisan en Posadas camiones con marihuana que tenían como destino Buenos Aires
Policiales

Decomisan en Posadas camiones con marihuana que tenían como destino Buenos Aires

Causa Rosario Motorsport: prisión preventiva por estafas para los dueños de la agencia de autos

Causa Rosario Motorsport: prisión preventiva por estafas para los dueños de la agencia de autos

Robo millonario en Santa Fe: investigan ingreso por un galpón a la Red Mutual

Robo millonario en Santa Fe: investigan ingreso por un galpón a la Red Mutual

Detuvieron a una pareja por estafas con pasajes aéreos y paquetes de turismo

Detuvieron a una pareja por estafas con pasajes aéreos y paquetes de turismo

La Ciudad
El tiempo en Rosario: las lluvias siguen en un fin de semana largo que será otoñal
La Ciudad

El tiempo en Rosario: las lluvias siguen en un fin de semana largo que será otoñal

Marcha Federal Universitaria: docentes definieron un paro de 24 horas

Marcha Federal Universitaria: docentes definieron un paro de 24 horas

Jornada gratuita de chequeo visual en memoria de dos médicos fallecidos en la ruta

Jornada gratuita de chequeo visual en memoria de dos médicos fallecidos en la ruta

Abrió la muestra anual de fotoperiodismo: Rosario tiene cinco representantes

Abrió la muestra anual de fotoperiodismo: Rosario tiene cinco representantes

Ataque repetido en barrio Martin: volvieron a romper un bar para entrar a robar
Policiales

Ataque repetido en barrio Martin: volvieron a romper un bar para entrar a robar

Premio Nobel de la Paz para la sudafricana Navanethem Navi Pillay
Información General

Premio Nobel de la Paz para la sudafricana Navanethem "Navi" Pillay

Autopista a Buenos Aires: aumenta el peaje y ya no se podrá pagar en efectivo
La Ciudad

Autopista a Buenos Aires: aumenta el peaje y ya no se podrá pagar en efectivo

Puente Chaco-Corrientes: el choque de un remolcador paraguayo reaviva críticas a Sturzenegger
Información General

Puente Chaco-Corrientes: el choque de un remolcador paraguayo reaviva críticas a Sturzenegger

Leda reapareció con polémica: Llegan en silla de ruedas y se van empujando la silla
La Ciudad

Leda reapareció con polémica: "Llegan en silla de ruedas y se van empujando la silla"

Tras el crimen de un joven de 23 años investigan una red de microtráfico en Funes
Policiales

Tras el crimen de un joven de 23 años investigan una red de microtráfico en Funes

En tierra de soja y maíz, encontraron un negocio con las frutillas

Por Luciano Venini, para La Capital
Agro

En tierra de soja y maíz, encontraron un negocio con las frutillas

Megaestafa de Luis Herrera: proponen que se realice un juicio abreviado
Policiales

Megaestafa de Luis Herrera: proponen que se realice un juicio abreviado

Con 98 donaciones de órganos en 10 meses, la provincia superó su récord
La Región

Con 98 donaciones de órganos en 10 meses, la provincia superó su récord

La sanción a Sández fue de una fecha y el técnico Almirón lo tiene otra vez a disposición

Por Elbio Evangeliste
Ovación

La sanción a Sández fue de una fecha y el técnico Almirón lo tiene otra vez a disposición

En Newells la asamblea incluirá un informe sobre los sumarios a la dirigencia anterior
Ovación

En Newell's la asamblea incluirá un informe sobre los sumarios a la dirigencia anterior

El tiempo en Rosario: viernes con chances de lluvias aisladas y ráfagas
La Ciudad

El tiempo en Rosario: viernes con chances de lluvias aisladas y ráfagas

Deepfakes sexuales con IA: qué hacer si tu hijo o hija es víctima y dónde denunciar
Información General

Deepfakes sexuales con IA: qué hacer si tu hijo o hija es víctima y dónde denunciar

El oficialismo busca reponer la ley de tierras para salvar el megadecreto de Milei
Política

El oficialismo busca reponer la ley de tierras para salvar el megadecreto de Milei

La CGT retomó su plan de lucha con una marcha en defensa de la industria
Economía

La CGT retomó su plan de lucha con una marcha en defensa de la industria

Durante la gestión Milei cerraron 31.268 pymes y cayeron 181.542 empleos
Economía

Durante la gestión Milei cerraron 31.268 pymes y cayeron 181.542 empleos

La Justicia de Brasil emitió una orden de arresto contra Eduardo Bolsonaro
El Mundo

La Justicia de Brasil emitió una orden de arresto contra Eduardo Bolsonaro

Un dirigente rosarino llevó al Papa León XIV la voz de las pymes argentinas
Política

Un dirigente rosarino llevó al Papa León XIV la voz de las pymes argentinas

La AGN asegura que el Banco Central especuló con el oro y perdió USD 1.023 millones
Economía

La AGN asegura que el Banco Central especuló con el oro y perdió USD 1.023 millones

Estados Unidos ejecutará por fusilamiento a un militar y lo transmitirá en directo
El Mundo

Estados Unidos ejecutará por fusilamiento a un militar y lo transmitirá en directo