Regional del Litoral: tres que juegan por la meta de asegurar el pasaje a las semifinales

Duendes es el único clasificado. Jockey Club y Estudiantes es el partido más atrayente, pero hay otros decisivos en la antepenúltima fecha del torneo

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Jockey Club y Duendes, en el partido que sostuvieron por el Interior. El próximo sábado vuelven a enfrentarse, por el Regional del Litoral.

El Regional del Litoral entra en su etapa de definiciones y este sábado se disputará la 16ª y antepenúltima fecha, con Duendes ya clasificado a semifinales y otros tres que están a la puerta pero que deben asegurar su plaza en las tres jornadas que restan: Jockey Club, Estudiantes de Paraná y Santa Fe RC .

El que jugará más tranquilo de todos es Duendes , que ya logró su cometido y visita a Universitario, prácticamente sin chances.

El partido que más atraerá la atención será el que jugarán en las Cuatro Hectáreas el reciente subcampeón del Torneo del Interior, Jockey Club, ante Estudiantes de Paraná . Ambos escoltan al Fantasma y un triunfo les puede garantizar el ingreso a semis.

El otro en la misma condición es Santa Fe RC , que en el clásico santafesino visita a CRAI . El local precisa ganar sí o sí para entrar en el grupo de los cuatro mejores del torneo. Lo mismo cabe para Gimnasia, que está en la misma línea de puntos que CRAI y visita al colista Jockey de Venado Tuerto. Sólo le sirve ganar, como Rowing, de local ante Old Resian.

>> Leer más: Gran triunfo de Duendes ante el escolta en Paraná, para ser más líder que nunca en el Regional del Litoral

Posiciones y próximas fechas del Regional del Litoral

Las posiciones de primera división son las siguientes: Duendes 56 (clasificado a semifinales), Estudiantes de Paraná, Santa Fe RC y Jockey de Rosario 50, CRAI y Gimnasia 40, Rowing de Paraná 38, Universitario 33, Old Resian 28 y Jockey (VT) 14.

El sábado 17 de octubre se disputará la 17ª fecha con estos partidos: Old Resian vs. Universitario; Santa Fe RC vs. Rowing; Gimnasia vs. CRAI; Estudiantes vs. Jockey (VT) y Duendes vs. Jockey Club.

Y el sábado 24 se jugará la última con Universitario vs. Jockey Club; Jockey (VT) vs. Duendes; CRAI vs. Estudiantes; Rowing vs Gimnasia y Old Resian vs. Santa Fe RC.