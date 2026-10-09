Decomisan en Posadas camiones con marihuana que tenían como destino Buenos Aires

En el marco de los distintos procedimientos realizados en los últimos meses y vinculados con la investigación, se más de 13 toneladas de marihuana

En un total de cinco allanamientos realizados la semana anterior y otros tres finalizados esta semana, efectivos de Gendarmería decomisaron camiones utilizados para transportar marihuana que ingresaba por Misiones y detuvieron a tres personas. Además, hay dos prófugos con pedido de captura internacional y otra, de nacionalidad paraguaya, con un pedido de captura del mismo orden.

Una investigación desarrollada por la Unidad Fiscal de Posadas y la Procuraduría de Narcocriminalidad (Procunar), a cargo de Diego Iglesias, permitió desarticular una organización dedicada al ingreso de marihuana desde Paraguay, su acopio en distintos sitios de la provincia de Misiones y su posterior traslado en camiones hacia la provincia de Buenos Aires.

El grupo delictivo habría actuado al menos desde octubre de 2025 hasta la actualidad, con permanencia en el tiempo y división de roles. En el marco de los procedimientos vinculados con la investigación, se secuestró un total de 13.294,884 kilos de marihuana.

La pesquisa determinó que la organización estaba integrada por al menos 11 personas. Cinco fueron detenidas en los allanamientos realizados el domingo y el martes pasados, mientras que otros tres —conductores de los camiones utilizados para transportar los cargamentos— ya estaban detenidos como consecuencia de procedimientos anteriores.

Otro de los camiones registrados

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Según describieron los representantes del Ministerio Público Fiscal (MPF) en el dictamen donde formularon las imputaciones, la organización “procuraba el ingreso de la droga, particularmente marihuana, desde la República del Paraguay, para luego ser acopiada en diferentes inmuebles de la provincia de Misiones y, posteriormente, ser transportada en camiones, ocultas en cargas de madera aserrada o en los compartimientos de esos rodados, hacia diferentes puntos del país, principalmente, la provincia de Buenos Aires, para su posterior distribución con fines de comercialización”.

Los allanamientos del 4 y el 6 de octubre pasados fueron 13 y se concretaron de manera coordinada por efectivos de la Unidad de Investigaciones de Delitos Complejos y Procedimientos Judiciales “Misiones” de la Gendarmería Nacional, con la colaboración del Grupo Operativo Conjunto de Alta Complejidad (GOC-NEA), por orden de la jueza federal de Posadas, María Verónica Skanata, y a pedido de la Unidad Fiscal de Posadas y la Procunar. Entre los objetivos se encontraban viviendas, predios rurales y galpones de las localidades misioneras de San Vicente, Eldorado, Leandro N. Alem y Fracrán, y otros domicilios en los partidos de Moreno y Tres de Febrero, en la provincia de Buenos Aires.

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Distintos hechos

El 4 de octubre fueron los procedimientos en los que se halló un camión Iveco con 1.644,78 kilogramos de droga y en el que se detuvo al principal imputado y las otras dos personas que iban con él en un vehículo hacia la zona de Eldorado, donde estaba el rodado con la carga. La marihuana incautada en esa localidad estaba escondida en sectores acondicionados del rodado y en un segundo tanque de combustible.

En los allanamientos del 6 de octubre, fueron detenidos los otros dos imputados indagados y hallados los 545 kilos de marihuana acopiados en uno de los domicilios de Eldorado. La imputación ubica al principal detenido R.O.G. como quien habría desplegado el rol principal de organizador y financista, encargado de coordinar el acopio, la logística de los transportes y la recepción de la droga en los lugares de destino. Su hermano, H.F.G., también detenido, habría colaborado en la coordinación de las maniobras, la carga de los estupefacientes y el contacto con los conductores. También habría actuado como “punta de lanza” de algunos transportes para advertir sobre eventuales controles en las rutas.

La investigación permitió vincular a la organización con cinco hechos de tráfico y acopio de marihuana, ocurridos entre diciembre de 2025 y octubre de 2026 con un total de 13 mil kilos de marihuana.