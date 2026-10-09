La Capital | Policiales | Posadas

Decomisan en Posadas camiones con marihuana que tenían como destino Buenos Aires

En el marco de los distintos procedimientos realizados en los últimos meses y vinculados con la investigación, se más de 13 toneladas de marihuana

9 de octubre 2026 · 21:16hs
Google Seguir a La Capital en Google
Los paquetes de marihuana decomisados en Posadas

Los paquetes de marihuana decomisados en Posadas

En un total de cinco allanamientos realizados la semana anterior y otros tres finalizados esta semana, efectivos de Gendarmería decomisaron camiones utilizados para transportar marihuana que ingresaba por Misiones y detuvieron a tres personas. Además, hay dos prófugos con pedido de captura internacional y otra, de nacionalidad paraguaya, con un pedido de captura del mismo orden.

Una investigación desarrollada por la Unidad Fiscal de Posadas y la Procuraduría de Narcocriminalidad (Procunar), a cargo de Diego Iglesias, permitió desarticular una organización dedicada al ingreso de marihuana desde Paraguay, su acopio en distintos sitios de la provincia de Misiones y su posterior traslado en camiones hacia la provincia de Buenos Aires.

Miles de kilos

El grupo delictivo habría actuado al menos desde octubre de 2025 hasta la actualidad, con permanencia en el tiempo y división de roles. En el marco de los procedimientos vinculados con la investigación, se secuestró un total de 13.294,884 kilos de marihuana.

La pesquisa determinó que la organización estaba integrada por al menos 11 personas. Cinco fueron detenidas en los allanamientos realizados el domingo y el martes pasados, mientras que otros tres —conductores de los camiones utilizados para transportar los cargamentos— ya estaban detenidos como consecuencia de procedimientos anteriores.

Otro de los camiones registrados

Otro de los camiones registrados

>> Leer más: Encuentran casi 400 kilos de cocaína ocultos en camiones cisterna que circulaban por Santa Fe

Según describieron los representantes del Ministerio Público Fiscal (MPF) en el dictamen donde formularon las imputaciones, la organización “procuraba el ingreso de la droga, particularmente marihuana, desde la República del Paraguay, para luego ser acopiada en diferentes inmuebles de la provincia de Misiones y, posteriormente, ser transportada en camiones, ocultas en cargas de madera aserrada o en los compartimientos de esos rodados, hacia diferentes puntos del país, principalmente, la provincia de Buenos Aires, para su posterior distribución con fines de comercialización”.

Los allanamientos del 4 y el 6 de octubre pasados fueron 13 y se concretaron de manera coordinada por efectivos de la Unidad de Investigaciones de Delitos Complejos y Procedimientos Judiciales “Misiones” de la Gendarmería Nacional, con la colaboración del Grupo Operativo Conjunto de Alta Complejidad (GOC-NEA), por orden de la jueza federal de Posadas, María Verónica Skanata, y a pedido de la Unidad Fiscal de Posadas y la Procunar. Entre los objetivos se encontraban viviendas, predios rurales y galpones de las localidades misioneras de San Vicente, Eldorado, Leandro N. Alem y Fracrán, y otros domicilios en los partidos de Moreno y Tres de Febrero, en la provincia de Buenos Aires.

>> Leer más: Frontera, la pequeña ciudad de tránsito de droga que empezó a ser "pacificada"

Distintos hechos

El 4 de octubre fueron los procedimientos en los que se halló un camión Iveco con 1.644,78 kilogramos de droga y en el que se detuvo al principal imputado y las otras dos personas que iban con él en un vehículo hacia la zona de Eldorado, donde estaba el rodado con la carga. La marihuana incautada en esa localidad estaba escondida en sectores acondicionados del rodado y en un segundo tanque de combustible.

En los allanamientos del 6 de octubre, fueron detenidos los otros dos imputados indagados y hallados los 545 kilos de marihuana acopiados en uno de los domicilios de Eldorado. La imputación ubica al principal detenido R.O.G. como quien habría desplegado el rol principal de organizador y financista, encargado de coordinar el acopio, la logística de los transportes y la recepción de la droga en los lugares de destino. Su hermano, H.F.G., también detenido, habría colaborado en la coordinación de las maniobras, la carga de los estupefacientes y el contacto con los conductores. También habría actuado como “punta de lanza” de algunos transportes para advertir sobre eventuales controles en las rutas.

La investigación permitió vincular a la organización con cinco hechos de tráfico y acopio de marihuana, ocurridos entre diciembre de 2025 y octubre de 2026 con un total de 13 mil kilos de marihuana.

Noticias relacionadas
Una pareja quedó bajo investigación por estafas con promociones falsas de pasajes aéreos a bajo costo

Detuvieron a una pareja por estafas con pasajes aéreos y paquetes de turismo

El suspendido magistrado Gastón Salmain atraviesa distintas instancias judiciales.

Caso Salmain: la Cámara de Apelaciones desestimó una polémica presentación judicial

Una de las mujeres capturadas en una casa de calle Bolívar en Villa Gobernador Gálvez

Villa Gobernador Gálvez: cae banda narco tras megaoperativo policial

Ivana Garcilazo fue asesinada el 30 de septiembre del 2023, luego de un triunfo de Central ante Newell’s.

Caso Ivana Garcilazo: declararon testigos que estuvieron con los acusados antes del crimen

Ver comentarios

Las más leídas

Condenan a médicos del Hospital Provincial por tratar como alcoholizada a una mujer abusada

Condenan a médicos del Hospital Provincial por tratar como alcoholizada a una mujer abusada

La Justicia de Brasil emitió una orden de arresto contra Eduardo Bolsonaro

La Justicia de Brasil emitió una orden de arresto contra Eduardo Bolsonaro

Una joven denunció que un vecino abusó de ella en un edificio del centro de Rosario

Una joven denunció que un vecino abusó de ella en un edificio del centro de Rosario

Mataron a balazos a un hombre de 39 años en zona oeste y buscan a dos sospechosos

Mataron a balazos a un hombre de 39 años en zona oeste y buscan a dos sospechosos

Lo último

Rosario recibe el Torneo Argentino Federal de Pádel, con casi 700 jugadores de todo el país

Rosario recibe el Torneo Argentino Federal de Pádel, con casi 700 jugadores de todo el país

El tiempo en Rosario: las lluvias siguen en un fin de semana largo que será otoñal

El tiempo en Rosario: las lluvias siguen en un fin de semana largo que será otoñal

Regional del Litoral: tres que juegan por la meta de asegurar el pasaje a las semifinales

Regional del Litoral: tres que juegan por la meta de asegurar el pasaje a las semifinales

Marcha Federal Universitaria: docentes definieron un paro de 24 horas

El gremio cuestionó el "clima de nueva normalidad" adoptado por el gobierno nacional y reclamó que se cumpla con la ley de financiamiento. "El sistema universitario está trabajando con la última gota de nafta que le queda", aseguraron
Marcha Federal Universitaria: docentes definieron un paro de 24 horas
Causa Rosario Motorsport: prisión preventiva por estafas para los dueños de la agencia de autos
Policiales

Causa Rosario Motorsport: prisión preventiva por estafas para los dueños de la agencia de autos

Detuvieron a una pareja por estafas con pasajes aéreos y paquetes de turismo
Policiales

Detuvieron a una pareja por estafas con pasajes aéreos y paquetes de turismo

El tiempo en Rosario: las lluvias siguen en un fin de semana largo que será otoñal
La Ciudad

El tiempo en Rosario: las lluvias siguen en un fin de semana largo que será otoñal

Apropiación de bebés en Rosario: piden que vaya a juicio una mujer de 87 años
La Ciudad

Apropiación de bebés en Rosario: piden que vaya a juicio una mujer de 87 años

Caso Ivana Garcilazo: declararon testigos que estuvieron con los acusados antes del crimen
Policiales

Caso Ivana Garcilazo: declararon testigos que estuvieron con los acusados antes del crimen

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Condenan a médicos del Hospital Provincial por tratar como alcoholizada a una mujer abusada

Condenan a médicos del Hospital Provincial por tratar como alcoholizada a una mujer abusada

La Justicia de Brasil emitió una orden de arresto contra Eduardo Bolsonaro

La Justicia de Brasil emitió una orden de arresto contra Eduardo Bolsonaro

Una joven denunció que un vecino abusó de ella en un edificio del centro de Rosario

Una joven denunció que un vecino abusó de ella en un edificio del centro de Rosario

Mataron a balazos a un hombre de 39 años en zona oeste y buscan a dos sospechosos

Mataron a balazos a un hombre de 39 años en zona oeste y buscan a dos sospechosos

Detuvieron a una pareja por estafas con pasajes aéreos y paquetes de turismo

Detuvieron a una pareja por estafas con pasajes aéreos y paquetes de turismo

Ovación
Atlético del Rosario busca sacar la cabeza de la permanencia y seguir en el Top 14 de la Urba

Por Gustavo Conti
Ovación

Atlético del Rosario busca sacar la cabeza de la permanencia y seguir en el Top 14 de la Urba

Atlético del Rosario busca sacar la cabeza de la permanencia y seguir en el Top 14 de la Urba

Atlético del Rosario busca sacar la cabeza de la permanencia y seguir en el Top 14 de la Urba

Central vuelve a casa tras ser campeón y Almirón recupera la base titular

Central vuelve a casa tras ser campeón y Almirón recupera la base titular

Newells visita a Gimnasia de Mendoza con un árbitro debutante: sus antecedentes

Newell's visita a Gimnasia de Mendoza con un árbitro debutante: sus antecedentes

Policiales
Decomisan en Posadas camiones con marihuana que tenían como destino Buenos Aires
Policiales

Decomisan en Posadas camiones con marihuana que tenían como destino Buenos Aires

Causa Rosario Motorsport: prisión preventiva por estafas para los dueños de la agencia de autos

Causa Rosario Motorsport: prisión preventiva por estafas para los dueños de la agencia de autos

Robo millonario en Santa Fe: investigan ingreso por un galpón a la Red Mutual

Robo millonario en Santa Fe: investigan ingreso por un galpón a la Red Mutual

Detuvieron a una pareja por estafas con pasajes aéreos y paquetes de turismo

Detuvieron a una pareja por estafas con pasajes aéreos y paquetes de turismo

La Ciudad
El tiempo en Rosario: las lluvias siguen en un fin de semana largo que será otoñal
La Ciudad

El tiempo en Rosario: las lluvias siguen en un fin de semana largo que será otoñal

Marcha Federal Universitaria: docentes definieron un paro de 24 horas

Marcha Federal Universitaria: docentes definieron un paro de 24 horas

Jornada gratuita de chequeo visual en memoria de dos médicos fallecidos en la ruta

Jornada gratuita de chequeo visual en memoria de dos médicos fallecidos en la ruta

Abrió la muestra anual de fotoperiodismo: Rosario tiene cinco representantes

Abrió la muestra anual de fotoperiodismo: Rosario tiene cinco representantes

Ataque repetido en barrio Martin: volvieron a romper un bar para entrar a robar
Policiales

Ataque repetido en barrio Martin: volvieron a romper un bar para entrar a robar

Premio Nobel de la Paz para la sudafricana Navanethem Navi Pillay
Información General

Premio Nobel de la Paz para la sudafricana Navanethem "Navi" Pillay

Autopista a Buenos Aires: aumenta el peaje y ya no se podrá pagar en efectivo
La Ciudad

Autopista a Buenos Aires: aumenta el peaje y ya no se podrá pagar en efectivo

Puente Chaco-Corrientes: el choque de un remolcador paraguayo reaviva críticas a Sturzenegger
Información General

Puente Chaco-Corrientes: el choque de un remolcador paraguayo reaviva críticas a Sturzenegger

Leda reapareció con polémica: Llegan en silla de ruedas y se van empujando la silla
La Ciudad

Leda reapareció con polémica: "Llegan en silla de ruedas y se van empujando la silla"

Tras el crimen de un joven de 23 años investigan una red de microtráfico en Funes
Policiales

Tras el crimen de un joven de 23 años investigan una red de microtráfico en Funes

En tierra de soja y maíz, encontraron un negocio con las frutillas

Por Luciano Venini, para La Capital
Agro

En tierra de soja y maíz, encontraron un negocio con las frutillas

Megaestafa de Luis Herrera: proponen que se realice un juicio abreviado
Policiales

Megaestafa de Luis Herrera: proponen que se realice un juicio abreviado

Con 98 donaciones de órganos en 10 meses, la provincia superó su récord
La Región

Con 98 donaciones de órganos en 10 meses, la provincia superó su récord

La sanción a Sández fue de una fecha y el técnico Almirón lo tiene otra vez a disposición

Por Elbio Evangeliste
Ovación

La sanción a Sández fue de una fecha y el técnico Almirón lo tiene otra vez a disposición

En Newells la asamblea incluirá un informe sobre los sumarios a la dirigencia anterior
Ovación

En Newell's la asamblea incluirá un informe sobre los sumarios a la dirigencia anterior

El tiempo en Rosario: viernes con chances de lluvias aisladas y ráfagas
La Ciudad

El tiempo en Rosario: viernes con chances de lluvias aisladas y ráfagas

Deepfakes sexuales con IA: qué hacer si tu hijo o hija es víctima y dónde denunciar
Información General

Deepfakes sexuales con IA: qué hacer si tu hijo o hija es víctima y dónde denunciar

El oficialismo busca reponer la ley de tierras para salvar el megadecreto de Milei
Política

El oficialismo busca reponer la ley de tierras para salvar el megadecreto de Milei

La CGT retomó su plan de lucha con una marcha en defensa de la industria
Economía

La CGT retomó su plan de lucha con una marcha en defensa de la industria

Durante la gestión Milei cerraron 31.268 pymes y cayeron 181.542 empleos
Economía

Durante la gestión Milei cerraron 31.268 pymes y cayeron 181.542 empleos

La Justicia de Brasil emitió una orden de arresto contra Eduardo Bolsonaro
El Mundo

La Justicia de Brasil emitió una orden de arresto contra Eduardo Bolsonaro

Un dirigente rosarino llevó al Papa León XIV la voz de las pymes argentinas
Política

Un dirigente rosarino llevó al Papa León XIV la voz de las pymes argentinas

La AGN asegura que el Banco Central especuló con el oro y perdió USD 1.023 millones
Economía

La AGN asegura que el Banco Central especuló con el oro y perdió USD 1.023 millones

Estados Unidos ejecutará por fusilamiento a un militar y lo transmitirá en directo
El Mundo

Estados Unidos ejecutará por fusilamiento a un militar y lo transmitirá en directo