Rosarina de Fútbol: con la 2ª fecha, vuelve la actividad en los torneos de primera división

Después de dos semanas, regresa las actividades en los principales torneos de la Asociación Rosarina de Fútbol. En primera división en sus tres categorías A, B y C se disputará este sábado la segunda fecha a partir de la 16.30.
La jornada de la Rosarina de fútbol se disputará este sábado a partir de las 16.30 con los tres campeonatos superiores A, B y C
Por Juan Iturrez
Después de dos semanas, regresa las actividades en los principales torneos de la Asociación Rosarina de Fútbol. En primera división en sus tres categorías A, B y C se disputará este sábado la segunda fecha a partir de la 16.30.
En el círculo superior (Copa Juego Odesur 2026), tendrá este programa de partidos: Morning Star v. Unión de Álvarez, Villa Gobernador Gálvez v. Tiro Federal, Oriental v. Central Córdoba, Banco v. Adiur, Coronel Aguirre v. Provincial, El Torito v. Newell’s, Mitre de Pérez v. Pablo VI y Rosario Central v. San Telmo.
Por su parte en la Primera B (Copa Centenario de la Asociación de Básquet) los encuentros: General Paz v. Botafogo, Tiro Suizo v. Río Negro, Arijón v. Leones FC, 7 de Setiembre v. Fisherton, Alianza Sport v. 1º de Mayo, Club del Gran Rosario v. Defensores Unidos, Renato v. Defensores de Funes y Social Lux v. Bancario.
En tanto por la Primera C (Copa Jesús Fava) estos será los cotejos: 14 de Junio v. Sportivo Silva, San Roque v. María Reina, San José v. Argentino, Provincial B v. Estrella Azul de Pérez y Juan XXIII v. Sarmiento. No fue programado el partido entre Olympia ante Unión Americana.
Agustín Adrián Torales, de 29 años, fue ejecutado este jueves. Antes sobrevivió a dos intentos de asesinato y fue demorado varias veces por distintos delitos