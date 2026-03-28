La Capital | Asociación Rosarina de Fútbol

Rosarina de Fútbol: con la 2ª fecha, vuelve la actividad en los torneos de primera división

La jornada de la Rosarina de fútbol se disputará este sábado a partir de las 16.30 con los tres campeonatos superiores A, B y C

Juan Iturrez

Por Juan Iturrez

28 de marzo 2026 · 06:10hs
Asociación Rosarina de Fútbol. Pablo VI

Asociación Rosarina de Fútbol. Pablo VI, el último campeón visitará a Mitre de Pérez, este sábado a las 16.30.  

Después de dos semanas, regresa las actividades en los principales torneos de la Asociación Rosarina de Fútbol. En primera división en sus tres categorías A, B y C se disputará este sábado la segunda fecha a partir de la 16.30.

En el círculo superior (Copa Juego Odesur 2026), tendrá este programa de partidos: Morning Star v. Unión de Álvarez, Villa Gobernador Gálvez v. Tiro Federal, Oriental v. Central Córdoba, Banco v. Adiur, Coronel Aguirre v. Provincial, El Torito v. Newell’s, Mitre de Pérez v. Pablo VI y Rosario Central v. San Telmo.

Primera B (Copa Centenario de la Asociación de Básquet)

Por su parte en la Primera B (Copa Centenario de la Asociación de Básquet) los encuentros: General Paz v. Botafogo, Tiro Suizo v. Río Negro, Arijón v. Leones FC, 7 de Setiembre v. Fisherton, Alianza Sport v. 1º de Mayo, Club del Gran Rosario v. Defensores Unidos, Renato v. Defensores de Funes y Social Lux v. Bancario.

Leer más: Central Córdoba y Leones FC se miden por primera vez por los torneos de AFA

Primera C (Copa Jesús Fava)

En tanto por la Primera C (Copa Jesús Fava) estos será los cotejos: 14 de Junio v. Sportivo Silva, San Roque v. María Reina, San José v. Argentino, Provincial B v. Estrella Azul de Pérez y Juan XXIII v. Sarmiento. No fue programado el partido entre Olympia ante Unión Americana.

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