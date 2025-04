Roly Santacroce: "Los otros candidatos no quisieron debatir porque no tienen propuestas ni ideas"

El intendente de Funes, Rolvider "Roly" Santacroce , planteó durante su campaña un debate contra sus competidores por la silla de la Convención Constituyente por el departamento Rosario a través del sello Activemos. "No quisieron porque no tienen propuestas ni ideas" , sostiene en una entrevista con La Capital.

Sí, pero no quieren debatir conmigo porque no tienen propuestas ni ideas para aportar. Es la elección más importante de la historia de la democracia. Ya la ley de necesidad de reforma se hizo entre gallos y medianoche, no hagamos lo mismo con la convencional.

¿Por qué sostiene que no tienen propuestas?

Les falta conocimiento. La diferencia es que, al ser intendente, tengo el ida y vuelta de lo que ocurre en la ciudad permanentemente. Ese arraigo, la conexión con los vecinos, es clave. Sostengo lo que digo hace meses: hay una diferencia enorme en experiencia con el resto de los candidatos y eso se verá el día del debate.

¿Para qué quiere debatir?

Hay que tener propuestas y demostrar el conocimiento de las necesidades que tienen las 24 ciudades que componen el departamento Rosario. Tenemos que dejar plasmadas políticas de Estado para que quien fuera el gobernador las tenga que cumplir.

¿Qué problemas deben solucionarse?

Las 24 ciudades del departamento Rosario tenemos los mismos problemas: poco porcentaje de agua potable, poco porcentaje de gas natural, poco porcentaje de cloacas y poco porcentaje de energía eléctrica. Sin esos cinco elementos no hay ninguna posibilidad que los pueblos se desarrollen.

roly santacroce La Capital Leonardo Vincentin.jpg Santacroce pide una reforma con políticas de Estado a 30 años. Foto: La Capital / Leonardo Vincenti.

¿En ese marco resalta el diferencial de ser intendente?

Por supuesto. Es más: intendentes eran los de hace 15 años atrás. Nosotros somos minigobernadores porque el ABL (alumbrado, barrido y limpieza) banca a la salud con cuatro dispensarios, el transporte de norte a sur que creamos, la Educación con un jardín de infantes con 400 chicos y hasta la prevención de inseguridad. Hoy, Funes es una de las ciudades más seguras de la provincia de Santa Fe por su monitoreo. Es más: el gobernador copió nuestro sistema y lo quiere instalar en Rosario.

En una visión macro, ¿qué debe establecerse en la reforma?

Hay que hacer lo que hizo la reforma de Córdoba en 2001 y dejar establecidas políticas de Estado a 25 ó 30 años. Llevar obras de infraestructura a los pueblos. ¿Qué vamos a hacer con los asentamientos irregulares? ¿Con el agua, con las cloacas? ¿Con lo habitacional? Hay que hacer planes habitacionales para la policía, para los maestros, empleados municipales y empleados provinciales de forma inmediata. Dar crédito a largo plazo para que el ciudadano común pueda acceder a su casa y no depender de que su familia tenga plata.

¿Se puede dejar asentado ese tipo de propuestas de alguna manera?

Te corrijo: lo tenés que dejar asentado. Establecerlo como política de Estado a mediano y largo plazo. Si no, ¿para qué está esto? Me pregunto: ¿esto es nada más para la reelección del gobernador o es para cambiarle la calidad de vida los próximos 30 ó 40 años a la gente? Por eso estoy acá. Por eso estoy discutiendo. Más allá de que haya personalidades un poco más conocidas, pero sin ningún tipo de conocimiento.

¿Cómo ve las candidaturas de los outsiders, como el caso de Aleart por La Libertad Avanza?

Al no tener candidatos que entiendan de política buscan alguna referencia pura y exclusivamente para una elección. Entonces, no tienen la preparación ni la capacidad. Por eso no quieren debatir conmigo. Si no, ¿cuál sería el problema?

¿Cuándo y dónde?

Lo ideal era la última semana previa a las elecciones. Que ellos pongan el lugar y debatamos respetuosamente ideas como corresponde y que la sociedad vea quién es el que está más preparado.

Roly Santacroce home.jpg Roly Santacroce destaca el modelo productivo en Funes. Foto: La Capital / Leonardo Vincenti.

¿Prefiere que sea en un estudio de televisión o en la universidad?

Donde quieran. Voy al lugar donde ellos se sientan cómodos. Obviamente, con periodistas, que sea televisado y que la sociedad vea quién de los tres es el más capacitado, porque de eso se trata.

¿Cree que de alguna manera debería haberse establecido en la ley de necesidad de reforma de la Constitución provincial el debate obligatorio?

Sí, pero más allá de lo reglamentario, son valores que deben tenerse en cuenta de cara a la sociedad. Más en esta elección, que es la más importante desde el retorno de la democracia en Santa Fe.

¿Por qué resalta seguido la gestión del gobernador cordobés, Martín Llaryora?

Porque es el mejor gobernador de la República Argentina. Si se quiere seguir un programa, políticamente hablando, hay que copiar mucho del desarrollo de Córdoba. Un solo ejemplo: el Banco de Córdoba le da crédito a los intendentes y jefes comunales en 48 cuotas sin interés para pequeñas obras. Hay que hacer rutas. Hay que invertir y producir.

¿En esa línea se destaca la Expocom en Funes?

La verdad es que soñé durante muchísimo tiempo hacer esta feria porque tuvimos mucho crecimiento poblacional y, en materia de construcción, es importante llevarla a cabo en Ciudad Industria. Será un antes y un después para la región, la feria más grande del interior en material de construcción. Y no es casualidad, es gestión.