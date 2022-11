Robbie Williams dice que sería "hipócrita" no tocar en Qatar

"Si no pudiera actuar en todos los países que no respetan los derechos humanos, no podría actuar en mi cocina", dijo Robbie Williams

Además, Maluma se marchó este sábado de una entrevista después de ser cuestionado dos veces por su participación en el evento y por su opinión sobre el respeto a los derechos humanos.

"Sería hipócrita no actuar", dijo Robbie Williams a la prensa inglesa. "No acepto ningún tipo de abuso, en cualquier parte, pero si no pudiéramos actuar en todos los países que no respetan los derechos humanos, no podría ni actuar en mi cocina", añadió.

Robbie Williams ya actuó en la ceremonia de apertura de la Copa del Mundo de Rusia y ha estado vinculado con una aparición en la de este año, aunque su única actuación confirmada por ahora es el 8 de diciembre.

Los antecedentes

El mundial de Qatar 2022 vive sumido a tres días de su apertura en una gran incógnita sobre el plantel de artistas que acompañarán en la inauguración al cantante y bailarín surcoreano de BTS Jung Kook, mientras figuras como Dua Lipa o Rod Stewart han renegado públicamente de este evento.

"Espero visitar Qatar cuando haya cumplido todas las promesas sobre derechos humanos que hizo cuando se ganó el derecho a organizar el Mundial", afirmó la autora de "Future Nostalgia" en su perfil oficial de Instagram hace unos días tras los crecientes rumores sobre su presencia en la gala inaugural.

>> Leer más: Shakira no participará en el Mundial de Qatar 2022

En la misma línea se pronunció su compatriota Rod Stewart, quien según declaró al diario The Sunday Times llegó a rechazar más de un millón de dólares por tocar en Qatar 2022 por razones morales. "Me ofrecieron mucho dinero, pero lo rechacé (...) porque no está bien ir a ese Mundial", afirmó tras ser preguntado sobre la falta de garantías para los homosexuales en Catar.

Shakira también se echó atrás en su posible participación en esta ceremonia, que en cualquier otra edición constituyó una plataforma promocional sin igual, pero de la que ahora reniegan distintas figuras por el escaso respeto de su actual sede por los derechos humanos.

Como autora de "Waka Waka", la canción oficial del Mundial de Sudáfrica 2010, Shakira ya conocía los suculentos frutos de poner sintonía a un Mundial, igual que Ricky Martin con "La copa de la vida" en Francia 1998 o "Boom" de Anastacia en Corea del Sur-Japón 2002, por citar algunos de los casos más sonados.