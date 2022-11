El arquero rosarino y ex canalla Hernán Ismael Galíndez debutó este domingo en el Mundial de Qatar 2022, a los 35 años, en el seleccionado ecuatoriano, que conduce su compatriota Gustavo Alfaro, también ex DT de Central, que derrotó al local Qatar por 2 a 0.

“El primer gol que me hicieron en mi vida me lo hizo Messi. Fuimos vecinos en Rosario y tenemos la misma edad, por lo que nos enfrentamos muchas veces”, contó antes de su debut mundialista el ex arquero canalla, que en ese entonces jugaba de mediocampista. “Era un torneo de fútbol 7. Yo jugaba en Estrella Juniors y Leo en Tiro Suizo, y me tocó ponerme de arquero en la final. Tengo un DVD que corrobora que enfrenté al monstruo (…). Al campeón le daban diez bicicletas y, por suerte, les pudimos ganar”, agregó.

Galíndez finalmente le ganó el puesto al experimentado Alexander Domínguez, ex arquero de Vélez, y fue titular en el partido inaugural de la Copa del Mundo contra el anfitrión, Qatar, en el estadio Al Bayt.

El Gordo, nacido en Rosario el 30 de marzo de 1987, se naturalizó ecuatoriano en 2009, jugó la Copa América 2021 en Brasil y a los 35 años tuvo la chance de debutar en el torneo de selecciones de fútbol más importante del mundo.

Galíndez debutó oficialmente en Central el 3 de octubre de 2008, ante Racing en la derrota por 4-1 en Avellaneda y su último partido oficial en Central fue el 23 de mayo de 2010, cuando el canalla perdió la categoría tras caer 3 a 0 ante All Boys en el Gigante de Arroyito. El hoy arquero de Ecuador jugó en Central en dos etapas: 2008-10 y 2011.

Fue formado en las inferiores canallas y debutó de la mano de Vitamina Sánchez durante el Torneo Apertura 2008, siendo habitual suplente de Jorge Broun. Pero tras una severa lesión de Fatura a fines de 2009, Galíndez pasó a ser titular. Tras la pérdida de categoría a mediados de 2010 fue cedido a préstamo a Quilmes por una temporada, retornando en 2011 al club pero sin sumar minutos. Totalizó 27 partidos y 31 goles recibidos.

En 2012 firmó con Universidad Católica de Ecuador (campeón de serie B), club en el que permaneció hasta 2021, habiendo jugado más de 350 partidos y anotado incluso un gol. Prosiguió en Universidad de Chile (2022) y Aucas de Ecuador (actualmente).

En su debut mundialista, el Gordo fue espectador en todo el primer tiempo y recién a los 49’ atendió a un cabezazo desviado de Almoez Ali entrando solo al área. En el complemento a los 61' hubo un cabezazo cruzado y desviado al área que Pedro no alcanzó a conectar y a los 74' Afif, de lejos, remató muy alto, pero lo más serio fue a los 85 ‘ con un remate fuerte de Muntari, entrando cruzado y que se fue apenas arriba del travesaño. El arquero rosarino nunca tuvo que exigirse porque no hubo ningún remate directo al arco y solo tuvo que estar atento a no darle al local la chance de meterse en partido.