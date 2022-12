El oro y el barrio. El capitán Lionel Messi posteó ayer esta foto en el vuelo con la Copa más esperada. Qué me van a hablar de amor

El astro rosarino publicó textos y fotos de la épica final de Qatar en su cuenta de Twitter. “CAMPEONES DEL MUNDO!!!!!! Tantas veces lo soñé, tanto lo deseaba que aún no caigo, no me lo puedo creer”, posteó Leo junto a fotos suyas con la Copa del Mundo.

“Muchas gracias a mi familia, a todos los que me apoyan y también a todos los que creyeron en nosotros. El mérito es de este grupo, que está por encima de las individualidades, es la fuerza de todos peleando por un mismo sueño que también era el de todos los argentinos… Lo logramos!!! VAMOS ARGENTINA CARAJO!!!!!” escribió Leo junto a fotos de los festejos del equipo tras la conquista del título en el Mundial Qatar 2022.

En tanto, desde el avión que trajo de regreso al plantel campeón Messi posteó en su cuenta oficial de Instagram una foto en donde exhibe la Copa del Mundo ganada el domingo por la Argentina en la final frente a Francia.

También postearon fotos junto a la Copa del Mundo a través de las redes sociales otros integrantes del plantel albiceleste, entre ellos el rosarino Ángel Di María, Emiliano “Dibu” Martínez, Nicolás Otamendi y Nicolás Tagliafico. A ellos se sumó también el posteo del titular de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia, quien acompañó su foto junto a la Copa con el mensaje “Argentina, allá vamos”.

Llegaban a la madrugada

El plantel del seleccionado argentino que ganó la Copa del Mundo en Qatar llegó a Buenos Aires a primera hora de anoche y se trasladó de inmediato al predio de la AFA, en la localidad de Ezeiza, en donde descansan jugadores y cuerpo técnico hasta que salgan al mediodía rumbo al Obelisco para festejar con la multitud que los recibirá en el centro porteño.

Será el comienzo de los festejos por la conquista del Mundial de Qatar, según anunció ayer el equipo campeón, a través de la red social Twitter.

“El plantel campeón del mundo partirá el martes al mediodía hacia el Obelisco para festejar el título mundial con los hinchas. Sí, somos campeones del mundo!”, afirmó el posteo del seleccionado.

El vuelo AR1915 de Aerolíneas Argentinas que trajo de regreso de Qatar a los campeones, hizo escala técnica en el aeropuerto Leonardo Da Vinci, en Roma, para reaprovisionarse y continuar viaje hacia el aeropuerto de Ezeiza, donde arribò a las 2 de anoche, según indicó el seguimiento del vuelo por internet.

Esta noche los jugadores quedarán en libertad de acción para poder pasar unos días con sus familiares y amigos, ya que todos futbolistas -salvo el arquero suplente Franco Armani- juegan en el exterior y el lunes deben presentarse en sus clubes.

Allegados a la dirigencia de la AFA dijeron que la entidad madre del fútbol argentino gestionó un permiso para los jugadores de modo que puedan permanecer al menos hasta el fin de semana con los suyos, y después reintegrarse a sus equipos.

Un recorrido posible del colectivo que trasladará a los jugadores desde Ezeiza hasta el centro porteño será por la autopista Richieri, avenida General Paz, autopista 25 de Mayo avenida y 9 de Julio hasta llegar al Obelisco.

El trayecto del plantel albiceleste, que partió desde el Hamad International Airport de Doha en la madrugada de Qatar, fue seguido por los hinchas argentinos a través de la plataforma FlightRadar24 como para tener la señal de largada sobre la hora en la que llegaban a Ezeiza, donde cientos de seguidores se convocaron ayer a la tarde a esperarlos para ovacionarlos cuando bajaron del avión, en el glorioso epílogo de una espera de 36 años.