Gerardo Martino: "No imaginábamos este escenario"

Alexis Vega de México, centro, asiste a un entrenamiento de México en la víspera del partido de fútbol del Grupo C de la Copa Mundial entre Argentina y México, en Jor, Qatar, el viernes 25 de noviembre de 2022. Foto: AP

El entrenador Gerardo Martino, segundo desde la derecha, habla con su asistente Norberto Scoponi, durante el entrenamiento oficial de México en la víspera del partido de fútbol del grupo C de la Copa Mundial entre Argentina y México, en Jor, Qatar, el viernes 25 de noviembre de 2022. Foto: AP/Moisés Castillo

El entrenador de México, Gerardo Martino, asiste a una conferencia de prensa en la víspera del partido del grupo C de la Copa Mundial de fútbol entre Argentina y México, en Doha, Qatar, el viernes 25 de noviembre de 2022. Foto:AP/Moises Castillo

No obstante, Gerardo Martino no renuncia a su estilo a pesar del potencial de Argentina. "Es posible que cuando uno tiene una forma de jugar depende de la selección a la que se enfrente también el desarrollo. Si se trabaja normalmente sobre los dos escenarios".

"Lo que sucede cuando se trata de fútbol lo pongo en ese contexto. No desconozco la importancia del partido y que el futuro de las selecciones depende de lo que suceda el sábado. No imaginábamos este escenario, es cierto. Pero trabajamos para México y queremos el triunfo de México", dijo el rosarino Gerardo Martino, ex seleccionador de la albiceleste tiempo atrás.

"Las necesidades no son tan diferentes porque para nosotros es un partido clave. Lo es para los dos. Argentina ha jugado mucho al principio del ciclo Scaloni esperando y saliendo al espacio y ha cambiado y se ha mostrado más cómodo en la última etapa con más protagonismo. Atendemos las dos situaciones. Intentamos que el partido tenga más nuestra idea pero tenemos que pensar en los momentos en el que a veces no se dé de la forma que esperamos", aclaró Gerardo Martino que no piensa en otra cosa que en la clasificación de México.

"Todos trabajamos para la selección de México y después se verá donde se hace hincapié", dijo el preparador que sobre el valor del empate considera que no se puede valorar antes del encuentro.

"El empate.. analizarlo así... hay otro partido que se va a jugar y eso tiene sumo interés para nosotros. Hay veces que un partido se da que no mereces nada y empatar es bueno y otras veces que mereces más, como contra Polonia, y el empate no nos satisface. Por eso la importancia del empate depende", apuntó.

Destacó a Messi, al que ha dirigido en la selección y también en el Barcelona. "Los que se han enfrentado a él decimos lo mismo. Todo pasa porque pase una mala tarde que lo que los demás podamos hacer con él. Hay que esperar su mejor versión porque a veces no ha estado en plenitud, pero en cinco minutos ha resuelto un partido. Por eso hay que estar pendiente los noventa minutos", advirtió.

"Nos preparamos con la ilusión de llegar lo más lejos posible. El panorama a partir de la derrota de Argentina con Arabia ha cambiado. Lo que no iba a ser un partido clave, trascendente, ha terminado por serlo. Nos condiciona mucho no tener un resultado favorable y tenerlo nos acerca a la clasificación bastante", dijo Martino que insistió en imponer el estilo de juego habitual.

"Por qué no podemos animarnos a intentar hacer nuestro juego. Vimos cómo Canadá superó a Bélgica, impuso su juego. Canadá fue la mejor expresión futbolística que he visto", concluyó Gerardo Martino.

