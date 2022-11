El vestuario de la selección de Bélgica es un polvorín

La selección de Bélgica no solo tiene inconvenientes futbolísticos en el Mundial de Qatar 2022 donde este jueves deberá vencer a Croacia para avanzar de fase s ino que también enfrenta problemas de convivencia en la concentración , y aunque desde el seno de la delegación relativizan las diferencias, no hay dudas que hay un correlato entre lo deportivo y lo humano.

Es que el arquero y el volante ofensivo si bien se conocen desde niños y mantuvieron una cierta amistad por haber compartido equipo en el Chelsea y en las juveniles de la selección belga, hoy no tienen ningún tipo de vínculo. El origen del conflicto tiene nombre y apellido: Caroline Lijnen. La ex novia de De Bruyne, a quien conoció cuando todavía militaba en las filas del Werder Bremen alemán con 20 años, y mantuvieron un romance hasta 2014.

Mientras Lijnen aún estaba con el volante, viajó con unas amigas a Madrid, lugar en el que Courtois estaba porque había pasado a préstamo del Chelsea al Atlético Madrid. Ella y el arquero se encontraron en la capital española, ya que se conocían por De Bruyne, y así forjaron una relación paralela, justo en el período en el que el arquero estaba esperando a su segundo hijo con la española Marta Domínguez.

“Thibaut me dio lo que yo no había recibido durante tres años de relación con Kevin. Con él pude hablar de todo y hasta me preparó una cena deliciosa. Kevin nunca hizo eso por mí. Pensé que si Kevin me había traicionado, ¿por qué no podía hacerlo yo?”, reveló Caroline en una entrevista en 2014.

Lo cierto es que la relación entre Courtois y la ex pareja de De Bruyne fue muy efímera, pero suficiente para romper definitivamente el vínculo entre el arquero y el volante de Bélgica, dos referentes del seleccionado de ese país.

De-bruyne-Courtois-Caroline.jpg

Hoy cada uno de los futbolistas formatearon nuevas parejas, porque desde agosto de 2021 Courtois está en una relación con la modelo israelí de 24 años Mishel Gerzig, a quien le pidió matrimonio recientemente y todo apunta a que formalizarán el próximo año.

De Bruyne, por su parte, se casó en 2017 con la modelo belga Michele Lacroix con quien formó una familia en la que tuvieron tres hijos: Mason Milian, Rome y Suri.

Caroline también continuó con su vida y formó una familia con Joris Lindelauf, tal como muestra en sus redes sociales.