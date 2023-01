Pullaro: "Pedimos presencia del Ejército para asistir las zonas afectadas por la sequía"

“Perotti en campaña hablaba de despertar al gigante; pero lo noqueó y además lo dejó abandonado ante una situación que es muy probable que se agrave. La gente no tiene respuestas y las líneas de crédito son insuficientes. No hay justificación posible. Se jacta de tener superávit en las cuentas, pero ese dinero que está en el banco debería volcarse en recursos y herramientas que vayan sobre los problemas de la Provincia. No hay plan, no hay gestión y es muy preocupante todo", enfatizó.

De la misma manera que será ingresado el proyecto en la legislatura de la provincia, el jefe de la bancada UCR Evolución, anticipó que le pedirá a los diputados nacionales que hagan lo propio en el Congreso de la Nación. Recordemos que Victoria Tejeda de la UCR, Gabriel Chumpitaz del PRO y Carolina Castets de la Coalición Cívica trabajan en concordancia con el pre candidato a gobernador de Juntos por el Cambio.