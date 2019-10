Viviana Canosa confirmó que tras ocho años de vínculo amoroso, se separó de Alejandro Borensztein con quien tiene una hija. La periodista además lamentó que la relacionen con Alberto Fernández, candidato a presidente del Frente de Todos.

"Nos separamos hace tres meses, en buenos términos", confirmó la periodista y agregó: "Está todo bien, somos una familia para siempre. Nuestra hija está bien, ya lo saben en el colegio. Por suerte ahora que se da a conocer la noticia yo ya estoy entera de nuevo. La pasé horrible, pero ya pasó".

"Fue muy doloroso, hicimos todo para salvarlo, sobre todo porque tenemos una hija, hay incompatibilidades, la llegada de mi programa de tele, con mucha exposición, es muy intensa mi vida, le dedico mucho tiempo a la tele", agregó.

"Vamos a ser familia siempre, terminás bien y terminás mal, es una frustración terminar, me alivia que se sepa porque los políticos venían al programa y me felicitaban por las notas de Alejandro y ya no estábamos juntos y es bueno que se sepa", dijo.

Respecto a los rumores de romance con Alberto Fernández, dijo: "Me causó mucha gracia y a la vez mucho dolor, me dio entre vergüenza e incomodidad, me incomoda, lo veo como una campaña o algo así".

"La verdad es que es muy extraño, invito a todos los políticos, los llamo personalmente tanto a Macri como a Fernández, no sé podrían haberme inventado un romance con Pichetto que viene esta noche y lo entreviste tanto como a Fernández", especuló.

Embed

La pareja se conoció en 2011 y se casaron en septiembre de 2014, un año después de haberse convertido en padres de su única hija, Martina, quien hoy tiene 6 años.

En marzo de 2018, atravesaron una fuerte crisis y anunciaron su divorcio. Sin embargo, luego de algunos meses distanciados, decidieron retomar la relación, apostando nuevamente al amor.