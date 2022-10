Vialidad: Casación rechazó los planteos de la defensa de Cristina para apartar a fiscales

La Sala IV del máximo tribunal penal del país resolvió “no hacer lugar a la queja interpuesta por la defensa particular" de Cristina, según surge de la resolución.

El abogado de la vicepresidenta, Carlos Beraldi, había reclamado que Casación evalúe las recusaciones presentadas contra los fiscales del caso y algunos de los miembros del tribunal, luego de que trascendieran vínculos entre algunos de ellos y visitas a la Casa Rosada durante el gobierno de Mauricio Macri.

Los cuestionamientos, por motivos distintos según cada caso, habían sido formulados hacia los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola y contra los jueces Rodrigo Giménez Uriburu y Jorge Gorini.

Al rechazar la queja presentada por la defensa de la ex presidenta los jueces de Casación sostuvieron que, “por regla general, las resoluciones que deciden acerca de recusaciones no son susceptibles de ser impugnadas ante esa instancia, ya que no se trata de la sentencia definitiva de la causa ni tampoco de alguna equiparable a ella”.

Los jueces Mariano Borinsky, Gustavo Hornos y Javier Carbajo sostuvieron, además, que “el recurrente no ha logrado demostrar, ni se advierte en el estado actual del proceso, la existencia de un perjuicio de imposible o tardía reparación ulterior”.

En otro párrafo, aseveraron que, “finalmente, a pesar de haberla invocado, la defensa no ha logrado demostrar la arbitrariedad de los fundamentos expuestos en la resolución interlocutoria impugnada”.

Cuando planteó las recusaciones, Beraldi expuso una serie de elementos que, según su criterio, generan temor de parcialidad en relación a los magistrados que intervienen en el proceso, como el hecho de haberse enterado a través del diario Página/12 que Luciani y Giménez Uriburu comparten un equipo de fútbol llamado Liverpool, que disputó encuentros en la quinta Los Abrojos, de la familia Macri.

“Gorini y Giménez Uriburu también visitaban a (la entonces ministra de Seguridad nacional, Patricia) Bullrich, incluso cuando ya tenían a su conocimiento las presentes actuaciones”, recordó el abogado de la ex presidenta en otro tramo del recurso que había presentado.