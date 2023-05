Una encuesta callejera sorprendió porque todos tenían una botella de Fanta y votaban a Larreta

"Me di cuenta al toque. Y cuestioné. Son los riesgos del vivo. En el conteo, los sacamos eso. Abrazo y gracias por vernos", agregó ante el señalamiento que le hicieron respecto de que todos los entrevistados que dijeron que iban a votar al jefe de gobierno porteño tenían en su mano una botella de Fanta.

image - 2023-05-10T111442.159.jpg

Las especulaciones inundaron las redes sociales. Mientras estaban los que apuntaban a Larreta como el cerebro de la maniobra, otros se la adjudicaban la marca de la bebida gaseosa cuya marca rápidamente se convirtió en tendencia en Twitter.

Hubo también reacciones cargadas de ironía, como la de la diputada del Partido Demócrata de Buenos Aires, quien cuestionó el incidente con humor. "Tomar Fanta con moderación, produce voto a Larreta…", posteo en el que arrobó a su actual jefe político, el líder de Libertad Avanza Javier Milei

image - 2023-05-10T111649.983.jpg

La insólita situación provocó la reacción de varios de los referentes de Juntos por el Cambio, que se la tomaron en broma.

Hernán Lombardi, ex funcionario del gobierno de Mauricio Macri, dijo: "No tomo Fanta. No me gusta lo artificial. Prefiero los sabores auténticos".

Por su parte, Ricardo López Murphy también ironizó sobre el tema: "Colosalmente artificial la bebida Fanta. Los porteños preferimos la cervecita".