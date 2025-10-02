La Capital | Ovación | Argentino

Argentino: "Si ellos metieron tres, nosotros podemos hacer cuatro goles y pasar de fase"

El defensor de Argentino, Lucas Zapata se refirió a la revancha ante Leandro N. Alem y confía en revertir el resultado de la ida en General Rodríguez

2 de octubre 2025 · 22:34hs
Argentino 2025. El plantel Albo deberá cambiar de imagen para revertir el resultado adverso en General Rodríguez.   

Con la idea de dar vuelta el resultado adverso de 3 a 0 en la ida en General Rodríguez, Argentino trabajó para poner lo mejor este sábado ante Leandro N. Alem, en un partido clave para seguir en el Reducido o quedar eliminado y no jugar hasta la temporada 2026.

Los salaítos jugarán este sábado, el partido revancha ante el Lechero a partir de las 15.30 con la premisa de cambiar de imagen e igualar la serie de un tres a cero en contra. La tarea es difícil pero no es imposible.

El defensor Lucas Zapata dio la cara

En ese panorama, el defensor Lucas Zapata, tras la derrota ante el Lechero por 3 a 0, salió y dio la cara. “Es un momento difícil, se cambió el aire para arrancar la semana, el golpe duro ya pasó y ahora hay que dar vuelta la página. Nos quedan noventa minutos para revertir el resultado de la ida. Estamos convencidos que fue una tarde negra, no era la imagen que queríamos dar de visitante pero esto es fútbol y si ellos pudieron meter tres, nosotros podemos meter cuatro goles y dar vuelta la historia”, dijo el defensor del Salaíto con mucha seguridad.

Lucas Zapata lleva dos temporada en barrio Sarmiento

Zapata lleva dos temporada vistiendo la camiseta de Argentino, se transformó en uno de los referentes del equipo y confía en pasar de fase. “Terminamos una temporada entre los cuatro primeros de la zona y conseguimos clasificar al Reducido. Ahora confío plenamente en el plantel para seguir en el torneo. Hay material de muy buenos jugadores para revertir esta situación y dejaremos todo por esta camiseta”, sostuvo el jugador albo, quien se inició en Newell’s, pasó por Morning Star, Unión de Santa Fe y en el 2024 firmó con el Salaíto.

