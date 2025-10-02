Los Pumas despiden un buen Rugby Championship, de nuevo ante Sudáfrica, pero en Londres

La selección argentina juega la última fecha del Rugby Championship este sábado en Londres ante Sudáfrica, que viene de vencerlo en Durban. Varios cambios

Juan Cruz Mallía corre hacia el ingoal de Sudáfrica y lo tacklea Sacha Feinberg-Mngomezulu , la figura del campeón ante Los Pumas.

Los Pumas cierran un buen Rugby Championship este sábado ante Sudáfrica , pese a que el campeón del mundo viene de ganarle abultadamente en Durban. La localía argentina será en Londres , este sábado, en el mítico estadio de Twickenham , desde las 10 por ESPN.

Pese a que llegan a la última fecha en el último lugar, hasta la fecha pasada Los Pumas tenían chances de ser campeones. Es más, se diría que hasta el final del primer tiempo del último partido en Durban, la semana pasada, la ilusión estaba intacta. Pero a partir de ahí todo se desmoronó.

En la primera ventana, en Argentina, Los Pumas perdieron con los All Blacks en el Mario Kempes de Córdoba pero ganaron en la revancha en Vélez. Luego viajaron a Australia y cayeron ante el local en la última pelota, para doblegarlo en la revancha en Sidney.

Y con todos los equipos habiendo ganado dos partidos y perdidos dos, llegó la difícil cita ante los campeones del mundo, que hasta la última jugada antes del final del primer tiempo, Los Pumas venían sorteando bárbaro, venciendo 23-18.

Pero no hubo una buena defensa, Sudáfrica se fue al descanso con un try y el 25-23, y en el complemento lo demolió para finalizar 67-30. Hubo un momento de posible reacción con el try del ingresado Tomás Albornoz que ponía al equipo argentino 39-30 abajo, pero después lo pasaron físicamente por encima.

Ahora será el turno del segundo encuentro, que debió ser en Argentina pero la Unión Argentina de Rugby cedió la localía para definir en Londres. Ahora Los Pumas serán árbitros de la definición entre Sudáfrica y Nueva Zelanda, los primeros con 15 puntos, los All Blacks con 14. Australia tiene alguna chance, ya que cuenta con 11 puntos y juega de local, pero debe ganar y esperar una mano de los de Felipe Contepomi, que tienen 9 unidades.

Los cambios para la revancha con Sudáfrica

Después del desgaste del juego del sábado último, Contepomi dispuso cambiar prácticamente la mitad del equipo. Serán siete en total las modificaciones.

Respecto al XV inicial de la semana pasada, entran Guido Petti por Franco Molina. Pedro Rubiolo por Lucas Paulos, Santiago Grondona por Joaquín Oviedo, Simón Benítez Cruz por Gonzalo García, Gerónimo Prisciantelli de apertura, Santiago Carreras de fullback y Juan Cruz Mallía de wing, con la salida de Mateo Carreras, Justo Piccardo por Lucio Cinti y Bautista Delguy por Rodrigo Isgró.

La formación entonces será: 1. Mayco Vivas, 2. Julián Montoya, 3. Joel Sclavi, 4. Gudo Petti, 5. Pedro Rubiolo, 6. Pablo Matera, 7. Marcos Kremer, 8. Santiago Grondona, 9. Simón Benítez Cruz, 10. Gerónimo Prisciantelli, 11. Juan Cruz Mallía, 12. Santiago Chocobares, 13. Justo Piccardo, 14. Bautista Delguy, 15. Santiago Carreras.

Y los suplentes: 16. Ignacio Ruiz, 17. Boris Wenger, 18. Francisco Coria Marchetti, 19. Franco Molina, 20. Juan Martín González, 21. Joaquín Oviedo, 22. Agustín Moyano, 23. Rodrigo Isgró.