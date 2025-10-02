Intento de magnicidio: archivan parcialmente la causa contra Milman y citan a su acusador

La resolución de la jueza Capuchetti incluye el llamado a Jorge Abello, quien había afirmado que el diputado anticipó el atentado contra Cristina Kirchner en un bar cercano al Congreso

La jueza María Eugenia Capuchetti archivó parcialmente la causa que recae sobre el diputado nacional Gerardo Milman (PRO) en el marco de la investigación de si hubo autores intelectuales del intento de magnicidio contra la expresidenta Cristina Kirchner , en 2022.

En la resolución, de 30 carillas, Capuchetti afirmó que no hay pruebas suficientes para apuntar contra Milman . Además, la magistrada citó a indagatoria a Jorge Abello, testigo que había acusado al legislador de participar de la planificación del ataque .

El fallo de Capuchetti se centró en el testimonio de Abello. “De momento no existen cauces independientes a la declaración que permitan sostener la acusación” , explicó la jueza.

Abello había declarado que, horas antes del intento de magnicidio, le escuchó decir al legislador: “Cuando esté muerta yo voy a estar en la costa” . Sin embargo, la investigación no corroboró esas afirmaciones .

Luego, Abello fue acusado de falso testimonio y su causa quedó a cargo del juez Sebastián Casanello, aunque posteriormente la misma pasó a Capuchetti. El 14 de octubre próximo el testigo deberá presentarse a declarar.

Abello era asesor del entonces diputado nacional del Frente de Todos (FdT) Marcos Cleri. La jueza también pidió un listado de llamadas entrantes y salientes del testigo entre el 1º de julio 2022 y el 28 de septiembre de ese año.

Sobre el diputado del PRO, Capuchetti ordenó el archivo parcial de la causa. La defensa del legislador había exigido su sobreseimiento basándose en la confirmación de la Cámara Federal sobre el peritaje de su celular.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/gmilman/status/1973775016883073240&partner=&hide_thread=false Gracias Presidente. La verdad siempre sale a la luz y siempre creyó en la verdad. https://t.co/ZtImfPrGeZ — Gerardo Milman (@gmilman) October 2, 2025

Sin embargo, el análisis del teléfono de Milman fue criticado en diversas instancias. Es que se evaluaron más de 650 mil datos, entre mensajes, audios e imágenes, y los peritos concluyeron que no había pruebas contra el legislador.

Cabe destacar que el dispositivo fue entregado más de dos años después del intento de magnicidio, habiendo sido comprado en septiembre de 2022, posterior al ataque contra la expresidenta.