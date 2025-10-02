La Capital | Política | magnicidio

Intento de magnicidio: archivan parcialmente la causa contra Milman y citan a su acusador

La resolución de la jueza Capuchetti incluye el llamado a Jorge Abello, quien había afirmado que el diputado anticipó el atentado contra Cristina Kirchner en un bar cercano al Congreso

2 de octubre 2025 · 18:02hs
Gerardo Milman integra la bancada del PRO en la Cámara baja nacional.

Foto: Archivo / La Capital.

Gerardo Milman integra la bancada del PRO en la Cámara baja nacional.

La jueza María Eugenia Capuchetti archivó parcialmente la causa que recae sobre el diputado nacional Gerardo Milman (PRO) en el marco de la investigación de si hubo autores intelectuales del intento de magnicidio contra la expresidenta Cristina Kirchner, en 2022.

En la resolución, de 30 carillas, Capuchetti afirmó que no hay pruebas suficientes para apuntar contra Milman. Además, la magistrada citó a indagatoria a Jorge Abello, testigo que había acusado al legislador de participar de la planificación del ataque.

Fundamentos de la jueza

El fallo de Capuchetti se centró en el testimonio de Abello. “De momento no existen cauces independientes a la declaración que permitan sostener la acusación”, explicó la jueza.

Abello había declarado que, horas antes del intento de magnicidio, le escuchó decir al legislador: “Cuando esté muerta yo voy a estar en la costa”. Sin embargo, la investigación no corroboró esas afirmaciones.

Luego, Abello fue acusado de falso testimonio y su causa quedó a cargo del juez Sebastián Casanello, aunque posteriormente la misma pasó a Capuchetti. El 14 de octubre próximo el testigo deberá presentarse a declarar.

>>Leer más: Atentado contra Cristina: al final, la Justicia peritará el celular de Milman y analizará los mensajes de diez meses

Abello era asesor del entonces diputado nacional del Frente de Todos (FdT) Marcos Cleri. La jueza también pidió un listado de llamadas entrantes y salientes del testigo entre el 1º de julio 2022 y el 28 de septiembre de ese año.

Sobre el diputado del PRO, Capuchetti ordenó el archivo parcial de la causa. La defensa del legislador había exigido su sobreseimiento basándose en la confirmación de la Cámara Federal sobre el peritaje de su celular.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/gmilman/status/1973775016883073240&partner=&hide_thread=false

Sin embargo, el análisis del teléfono de Milman fue criticado en diversas instancias. Es que se evaluaron más de 650 mil datos, entre mensajes, audios e imágenes, y los peritos concluyeron que no había pruebas contra el legislador.

Cabe destacar que el dispositivo fue entregado más de dos años después del intento de magnicidio, habiendo sido comprado en septiembre de 2022, posterior al ataque contra la expresidenta.

Noticias relacionadas
El diputado nacional, en el ojo de la tormenta.

En plena polémica, Espert visitó la Casa Rosada y se reunió con Santiago Caputo

El Centro de Justicia Penal alberga a los fiscales del MPA.

El MPA jura la nueva Constitución como muestra de extrapoder

Javier Milei junto al secretario del Tesoro de EEUU, Scott Bessent

El secretario del tesoro de EEUU le bajó el tono a la ayuda a Argentina

Asoma un sesión caliente en el Senado de la Nación.

En vivo: el Senado discute el rechazo a los vetos del presidente Milei

Ver comentarios

Las más leídas

Rescatan a una mujer que habría sido explotada durante más de 20 años en una casa de barrio Martin

Rescatan a una mujer que habría sido explotada durante más de 20 años en una casa de barrio Martin

Un diputado propuso en los asentamientos de Puerto Norte construir torres 

Un diputado propuso en los asentamientos de Puerto Norte construir torres 

Caruso Lombardi: Estoy prohibido para dirigir y no sé por qué Tapia no me quiere

Caruso Lombardi: "Estoy prohibido para dirigir y no sé por qué Tapia no me quiere"

Trata laboral en Rosario: el dato que permitió rescatar a la mujer explotada durante 22 años

Trata laboral en Rosario: el dato que permitió rescatar a la mujer explotada durante 22 años

Lo último

Los Pumas despiden un buen Rugby Championship, de nuevo ante Sudáfrica, pero en Londres

Los Pumas despiden un buen Rugby Championship, de nuevo ante Sudáfrica, pero en Londres

Los vetos en el Senado: cómo votaron los legisladores santafesinos

Los vetos en el Senado: cómo votaron los legisladores santafesinos

El Senado sostuvo la ley de financiamiento del Garrahan y universidades

El Senado sostuvo la ley de financiamiento del Garrahan y universidades

Las expensas de octubre llegarán con aumento en los edificios rosarinos

Así lo expresaron los administradores de consorcios. Las subas estarán alrededor del 10 por ciento. Varios factores inciden en el alza
Las expensas de octubre llegarán con aumento en los edificios rosarinos
El Senado sostuvo la ley de financiamiento del Garrahan y universidades
Política

El Senado sostuvo la ley de financiamiento del Garrahan y universidades

Rosario ya cuenta con una edición limitada de medallas del Tricentenario
La Ciudad

Rosario ya cuenta con una edición limitada de medallas del Tricentenario

Los vetos en el Senado: cómo votaron los legisladores santafesinos
Política

Los vetos en el Senado: cómo votaron los legisladores santafesinos

Una motociclista murió en un accidente en avenida Circunvalación
La Ciudad

Una motociclista murió en un accidente en avenida Circunvalación

Estafas en Villa Constitución: denunciaron a una mutual por deudas en dólares
La Región

Estafas en Villa Constitución: denunciaron a una mutual por deudas en dólares

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Rescatan a una mujer que habría sido explotada durante más de 20 años en una casa de barrio Martin

Rescatan a una mujer que habría sido explotada durante más de 20 años en una casa de barrio Martin

Un diputado propuso en los asentamientos de Puerto Norte construir torres 

Un diputado propuso en los asentamientos de Puerto Norte construir torres 

Caruso Lombardi: Estoy prohibido para dirigir y no sé por qué Tapia no me quiere

Caruso Lombardi: "Estoy prohibido para dirigir y no sé por qué Tapia no me quiere"

Trata laboral en Rosario: el dato que permitió rescatar a la mujer explotada durante 22 años

Trata laboral en Rosario: el dato que permitió rescatar a la mujer explotada durante 22 años

Primavera en pausa: se vienen lluvias y un brusco descenso de temperatura

Primavera en pausa: se vienen lluvias y un brusco descenso de temperatura

Ovación
El hecho histórico que vivió Central la última vez que Gallardo lo enfrentó en el Gigante

Por Elbio Evangeliste
Ovación

El hecho histórico que vivió Central la última vez que Gallardo lo enfrentó en el Gigante

El hecho histórico que vivió Central la última vez que Gallardo lo enfrentó en el Gigante

El hecho histórico que vivió Central la última vez que Gallardo lo enfrentó en el Gigante

Elecciones en Newells: Julián González denunció proscripción

Elecciones en Newell's: Julián González denunció proscripción

McLaren anunció la salida de un joven piloto que movería la grilla de la Fórmula 1

McLaren anunció la salida de un joven piloto que movería la grilla de la Fórmula 1

Policiales
Trata laboral en Rosario: el dato que permitió rescatar a la mujer explotada durante 22 años
Policiales

Trata laboral en Rosario: el dato que permitió rescatar a la mujer explotada durante 22 años

Rescatan a una mujer que habría sido explotada durante más de 20 años en una casa de barrio Martin

Rescatan a una mujer que habría sido explotada durante más de 20 años en una casa de barrio Martin

Era uno de los más buscados y fue imputado por su rol de organizador en una banda

Era uno de los más buscados y fue imputado por su rol de organizador en una banda

Dos policías detenidos por robo millonario en un falso allanamiento

Dos policías detenidos por robo millonario en un falso allanamiento

La Ciudad
Juntos por un camino seguro: Rosario se reúne para promover la seguridad vial
La Ciudad

"Juntos por un camino seguro": Rosario se reúne para promover la seguridad vial

Una motociclista murió en un accidente en avenida Circunvalación

Una motociclista murió en un accidente en avenida Circunvalación

Rosario ya cuenta con una edición limitada de medallas del Tricentenario

Rosario ya cuenta con una edición limitada de medallas del Tricentenario

Comienza el mes del cáncer de mama: actividades y controles gratuitos

Comienza el mes del cáncer de mama: actividades y controles gratuitos

La pareja de la boda narco de Ybarlucea fue condenada y la novia quedó en libertad
Policiales

La pareja de la boda narco de Ybarlucea fue condenada y la novia quedó en libertad

ANMAT advierte sobre la venta ilegal de unidades de TIRZEC en Argentina
Información General

ANMAT advierte sobre la venta ilegal de unidades de TIRZEC en Argentina

El secretario del tesoro de EEUU le bajó el tono a la ayuda a Argentina
Política

El secretario del tesoro de EEUU le bajó el tono a la ayuda a Argentina

El arzobispo de Rosario es nuevo consultor del Vaticano: Fue una sorpresa
La Ciudad

El arzobispo de Rosario es nuevo consultor del Vaticano: "Fue una sorpresa"

Quini 6: de dónde es el ganador que se llevó más de 650 millones de pesos
Información General

Quini 6: de dónde es el ganador que se llevó más de 650 millones de pesos

Corte en la autopista Rosario-Buenos Aires por un choque de camiones
La Ciudad

Corte en la autopista Rosario-Buenos Aires por un choque de camiones

Contra Milei y los K: Provincias Unidas no se salió del libreto en Rosario
Política

Contra Milei y los K: Provincias Unidas no se salió del libreto en Rosario

Javier Milei no hará campaña en Rosario, pero sí pisará suelo santafesino

Por Javier Felcaro
Política

Javier Milei no hará campaña en Rosario, pero sí pisará suelo santafesino

Arca refuerza los controles: cuáles son los límites de extracción en cajeros
Información General

Arca refuerza los controles: cuáles son los límites de extracción en cajeros

El Papa León XIV designó al arzobispo de Rosario como consultor del Vaticano
La Ciudad

El Papa León XIV designó al arzobispo de Rosario como consultor del Vaticano

Vassalli retoma la producción tras el acuerdo con los trabajadores
Economía

Vassalli retoma la producción tras el acuerdo con los trabajadores

Rosario perdió otros dos trenes de larga distancia y quedó con un solo servicio
La Ciudad

Rosario perdió otros dos trenes de larga distancia y quedó con un solo servicio