Un video "burdo" y extraño: ¿qué hay detrás de la amenaza a Pullaro y Bullrich?

Suena extraño. Cuatro jóvenes camuflados y armados frente a la cámara de un celular, en un mensaje leído con una tonada particular, con amenazas y reclamos desordenados, que pide a Pullaro revele “el arreglo” que hizo “para calmar Rosario” y a Bullrich que no "embarre más la cancha" . Una escena rudimentaria y “ burda ”, según el gobierno de Santa Fe, que igualmente no se soslaya por prevención.

“Ahora la investigación judicial deberá establecer la veracidad o no de esas supuestas amenazas, la seriedad de las mismas y llegue a identificar a los autores y al lugar desde donde se produjo”, sostuvo. Es decir, deja abierta la posibilidad de que no tenga tanta relevancia, algo distinto a Nación. También hay que señalar que a Pullaro se lo acusa de pactar con los narcos -y apenas arranca el video- y a Bullrich apenas de embarrar la cancha.

cococcioni sante.jpeg El ministro de Seguridad, Pablo Cococcioni y el secretario de Análisis de la Información, Esteban Santantino sobre las amenazas contra Pullaro y Bullrich

Parecen dos mensajes por separado dentro de uno. El de fondo contra Bullrich y otro, con evidente distancia y desconocimiento de la realidad de Rosario, contra Pullaro. Por ejemplo, no hay referencia a ningún pabellón, ni banda, ni referente en Rosario en los reclamos.

Bullrich piensa que puede estar ligada a “bandas muy fuertes de la Provincia de Buenos Aires” porque termina avisando que dejarán muertos en esa provincia. Esto colocaría a la amenaza contra Pullaro como algo accesorio, quizás complementario, con un fin más bien de utilidad para darle fuerza al mensaje de fondo contra Bullrich. Si hay una utilización de la figura de Pullaro quiere decir que el gobernador representa, también fuera de Santa Fe, un perfil antinarco y que ocupa ese lugar en la seguridad. Al fin y al cabo, capitalizan los amenazados.

Toda la situación activó el domingo por la tarde un mecanismo de coordinación entre Nación y la provincia de Santa Fe, que para este lunes tenía otras actividades en agenda que fueron mencionadas por Cococcioni. “Hoy estábamos pensando en una conferencia para presentar la estadística mensual, está lo del caso Nocelli, la actuación policial con un uso de la fuerza en un caso de femicidio, hay varias cosas en estas semanas.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/elcancillercom/status/1863394799757217852&partner=&hide_thread=false [AHORA] Así fue la amenaza narco a Bullrich y a Pullaro: "Esto nunca va a terminar". https://t.co/yjk9AWu6XG pic.twitter.com/UG9oM93ZNB — ElCanciller.com (@elcancillercom) December 2, 2024

El subsecretario de Intervención Federal de la Secretaría de Seguridad, Federico Angelini, sostuvo: “No quiero minimizarlo, ni restarle importancia, nos obliga a estar ocupado todo el tiempo pero siempre en el marco de un plan, el Plan Bandera”.

Bullrich dijo que detectaron ese mensaje en redes y no dudó en calificarlo por distintos medios como de una “organización narcoterrorista” por más que aclaró que no sabía cuál. Hay una definición allí: todo pasa a ser "narcoterrorismo". Angelini admitió que la idea fue difundirlo, una acción relativa a la comunicación del mileísmo.

El presidente no anduvo con vueltas ni midió el tono, la veracidad o la seriedad de la amenaza y escribió en X: “El crimen no paga ni pagará jamás en nuestro gobierno. No será rentable ser delincuente. El que las hace las paga. Y de ahí no nos vamos a mover”.