Cristina Kirchner salió de su casa y las imágenes agitaron las redes sociales

La expresidenta dejó su domicilio del barrio porteño de Constitución para realizarse controles médicos. Un video se volvió viral

Captura de pantalla del video viral en redes donde se ve a Cristina Fernández dejando su domicilio

En las últimas horas, un video de Cristina Fernández de Kirchner dejando su domicilio del barrio porteño de Constitución , se volvió viral. Es que en dicha vivienda, ubicada en San José 1111, la expresidenta cumple su condena domiciliaria ordenada por la Justicia en el marco de la causa Vialidad.

En el clip se ve a la dirigente política saliendo de su hogar sin custodia policial. No obstante, fuentes judiciales comprobaron que Fernández sólo dejó su vivienda para realizarse controles médicos , algo permitido dentro el régimen de prisión domiciliaria.

Las imágenes comenzaron a circular en redes sociales y responden a un video compartido por un usuario de TikTok. El hombre filmó a la expresidenta bajando de un auto este miércoles por la mañana y reingresando a su domicilio, donde permanece detenida desde junio de 2025, ese mismo día a las 14.

En tanto, desde el entorno de Cristina Kirchner explicaron que las personas que cumplen prisión domiciliaria, cuando deben acudir a controles médicos, lo hacen sin custodia policial. Solo deben pedir autorización a la Justicia. Este sería el motivo de la salida de Cristina.

La condena que cumple Cristina

Cristina Fernández de Kirchner cumple una condena de 6 años de prisión efectiva. Además, tiene inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos, ratificada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en la causa Vialidad.

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Debido a que supera los 70 años, la exmandataria cumple la pena bajo un régimen de prisión domiciliaria en su departamento del barrio de Constitución, en la Ciudad de Buenos Aires.