Tras el duelo verbal con Milei, Cristina Kirchner reaparece en público con un acto en el conurbano

Para Pablo Moyano, las cartas de Cristina Kirchner "no suman para nada"

>>Leer más: Cristina Kirchner criticó fuertemente al peronismo y remarcó la necesidad de reorganizarse

En los últimos días, tras apuntar contra el rol de la CGT en el mapa político sindical y advertir que falta actualización en la representación sindical, la expresidenta fue criticada por representantes gremiales de renombre, como el titular de UPCN, Andrés Rodríguez; el secretario adjunto de Camioneros, Pablo Moyano; el secretario general de UOCRA, Gerardo Martínez, y el líder de Suteba, Roberto Baradel. Nombres propios de peso en ese sector del peronismo.

“Las cartas de la expresidenta no suman para nada. Llamen a una reunión del PJ y matémonos ahí adentro, no públicamente. No entiendo la crítica a la CGT. Volvemos a las peleas anteriores que llevó a este cachivache de presidente”, sentenció Moyano, cercano al kirchnerismo pero, actualmente, con una relación distante con Cristina.

“Cristina Kirchner es la responsable de Alberto Fernández ya que, asumiendo su postura imperial del dedo, lo designó como candidato. Que asuma su responsabilidad. La dedocracia no es parte de la institucionalidad del peronismo”, resaltó a su vez el titular de la UOCRA, Gerardo Martínez.

En el acto de este viernes, la expresidenta volverá a insistir con la necesidad de que el peronismo rediscuta su agenda política y social. Habrá que ver si esta vez Milei la vuelve a subir al ring y la coloca en la centro de la agenda política, una situación que los beneficia a ambos.