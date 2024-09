Cristina Kirchner criticó fuertemente al peronismo y remarcó la necesidad de reorganizarse

En una carta pública, la ex presidenta analizó que el partido no supo adaptarse a las épocas que corren. Reclamó la alineación de "pensamiento, palabra y acción"

La ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner realizó una fuerte autocrítica en una carta publicada en sus redes sociales. En el texto, remarcó varias fallas del peronismo, partido que no supo adaptarse a las épocas que corren y subrayó la necesidad de reorganización de la fuerza política.

Entre otra cosas, Cristina Kirchner planteó que el peronismo "no advirtió la modificación de las relaciones laborales”, "no construyó una nueva estatalidad más vinculada a la comunidad y su organización a través da la participación de sus diferentes estamentos”, "no impulsó la reversión del déficit fiscal a través de la reducción del gasto tributario existente por eximiciones, exenciones o promociones a sectores concentrados de la economía”.