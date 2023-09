Traferri: "Quiero poder declarar para demostrar mi inocencia en la Justicia"

El legislador por el departamento San Lorenzo aseguró durante una fuerte exposición en el recinto que sufre “una persecución política-judicial, en el marco de lo que fue y es uno de los sucesos más vergonzantes de nuestra historia provincial: funcionarios de los más altos rangos del Poder Ejecutivo y del Ministerio Público de la Acusación montaron un aparato de inteligencia ilegal para disciplinar” y para desprestigiarlo “a través de operaciones”. Además, recordó que en los últimos años presentó “pruebas de las numerosas irregularidades cometidas por los fiscales en el marco de ese proceso”.

“En un primer momento, me puse a disposición de los fiscales para aclarar lo que entendía que podía ser algún malentendido o error. Pero fueron ellos quienes no quisieron tomarme testimonio. Con el correr de los días fui notando que había algo más detrás de la acusación. Pero no lograba realmente entender hasta dónde llegaba la trama”, añadió Traferri.

El senador sanlorencino explicó: “Luego, con el estallido en la provincia de lo que se conoce como causa de Espionaje Ilegal pude finalmente empezar a atar cabos y comprender de manera cabal la estructura y las motivaciones detrás de las imputaciones en mi contra. El fiscal que lleva causa del Espionaje confirmó mi condición de víctima, por lo que pude acceder a la gran cantidad de evidencia que demuestra el sistema de inteligencia ilegal montado en nuestra provincia”.

“Ya con toda esa información sentía que estaba preparado para contar mi verdad. Pero se acercaba en nuestra provincia de Santa Fe un proceso eleccionario. Siempre he sido muy respetuoso de la vida democrática, por lo que tomé la decisión de no adoptar ninguna medida que pudiera interferir con ella”, indicó.

En este contexto, el senador aseguró que “ahora, con las elecciones ya culminadas, entiendo que es el momento de pedirles a ustedes senadores, mis pares, que me liberen de mis fueros de proceso y me permitan presentarme en la Justicia, no sólo para demostrar mi inocencia, sino también para poner en evidencia a aquellos que deberían habernos estado cuidando y, en cambio, estaban destinando su tiempo, recursos humanos y hasta dinero de los fondos reservados del Ministerio de Seguridad para espiar a dirigentes políticos, a armar causas y carpetazos para disciplinar”.

“De la evidencia recogida, surge que en la provincia de Santa Fe se montó un aparato de espionaje ilegal, una asociación ilícita con roles bien definidos que involucró a funcionarios del Ministerio de Seguridad y del Ministerio Público de la Acusación. Este verdadero grupo de tareas me tenía entre sus objetivos. Pero también a otros dirigentes. Incluso el hoy gobernador electo de la provincia, Maximiliano Pullaro, era uno de los blancos de esta asociación, según se desprende de las pruebas”, advirtió.

El senador explicó que “la organización para espiar ilegalmente a objetivos establecidos y armarles causas llegó a tal nivel que el entonces ministro de Seguridad designó a una persona de su confianza para que trabajase dentro del MPA analizando la información recogida y reportando directamente a él”. Y, en se contexto, agregó que “había comunicación fluida con fiscales que reportaban directamente al entonces ministro y a su equipo de trabajo, según surge de los peritajes a sus dispositivos electrónicos”.

Traferri señaló: “El análisis de esta información confirma que yo era un objetivo valioso para ellos. Que, como no podían ganarme en una elección, habían decidido sacarme del medio a través de la persecución político-judicial. Para eso usaron todas las armas a disposición. Accedieron ilegalmente al registro de las llamadas entrantes y salientes de mis teléfonos, a la geolocalización de mis dispositivos móviles, violaron mi secreto bancario, les armaron causas a personas de mi entorno para escuchar las conversaciones conmigo, entrevistaron a supuestos testigos reservados en el domicilio personal del entonces ministro de Seguridad. ¿Y qué encontraron? Nada que me incriminase. Porque tal cosa no existe”.

“Yo no hago demagogia, como algunos candidatos a legisladores que en esta campaña decían que renunciarían a sus fueros. Yo no puedo renunciar a los fueros porque los fueros no me pertenecen. Le pertenecen a la Cámara de Senadores. Es por eso que hoy pido a los senadores que me liberen de la inmunidad de proceso para poder presentarme a declarar ante la Justicia y demostrar mi inocencia”, insistió el legislador.

“Y no lo hago sólo por mí. Lo hago también por mi mujer. Por mis hijos e hijas. Por mis nietos y nietas. Que ya han sufrido y soportado tanto durante estos casi tres años. También por el 43 por ciento de los hombres, mujeres y jóvenes de mi departamento, que en las últimas elecciones me demostraron que confiaban en mí y no creían todas las mentiras que se dijeron. Porque también hubo indignos que quisieron hacer campaña a caballo de esta persecución judicial. Tampoco les sirvió para nada. Yo me sometí, como siempre he hecho, al voto popular y la gente me volvió a demostrar su apoyo, porque sabe valorar a quienes trabajan y gestionan de cara a ellos, buscando todos los días mejorarles un poco la vida”, añadió el senador.

Finalmente, Traferri afirmó: “Yo no especulo con ningún resultado electoral. No lo necesito. Es mi convicción ir hasta las últimas consecuencias para demostrar mi inocencia y también para desenmascarar este aparato de espionaje ilegal y armado de causas. Porque nuestra provincia merece que eso nunca más vuelva a ocurrir”.