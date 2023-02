Tolosa Paz: "Nadie se puede arrogar la potestad de vetar" a un candidato

La funcionaria aseguró que, en ese marco, cada dirigente expresó su “verdad relativa” y reveló que el gobernador bonaerense Axel Kicilof “le preguntó directamente al presidente si iba a ser candidato”.

“Hubo algunos que plantearon que la candidatura de Alberto Fernández ponía en riesgo la posibilidad de que otro ministro, ministra o incluso un gobernador se pueda presentar. Ante esa verdad relativa por ejemplo de la senadora Anabel Fernández Sagasti, hubo otras voces que se alzaron en otro sentido. Yo pienso distinto”, remarcó.

Agregó que cuando el dirigente social Juan Grabois anunció que quería ser presidente, “nadie dijo que no era conveniente o que tiene tres ideas”.

“Otros tendrán ganas de tener un candidato federal que venga de una provincia y es legítimo. También otros ven con muy buenos ojos que el presidente sea reelecto en tanto tiene facultades para serlo y es quien lleva adelante la gestión. Evidentemente, no es tan mala si varios ministros quieren ser precandidatos”, subrayó.

Para la ministra, “todavía falta muchísimo pero eso no me permite no ver los aciertos de Alberto Fernández y de Axel Kicillof en la provincia”.

“Es el gobierno que defiendo, el de Alberto y de (la vicepresidenta) Cristina (Fernández de Kirchner). Su rol en el Senado ha sido fundamental por las leyes que hemos avanzado. Hay que ponerlo en valor como el trabajo del (ministro de Economía) Sergio Massa. Fue un equipo trabajando en conjunto para sacar Argentina adelante y ese equipo tiene que volver”, opinó.

En tanto, aseguró que en la mesa del FdT se tomaron definiciones: “La unidad ante todo para poder construir una estrategia electoral que nos permita ganar y transformar la realidad. Segundo, impedir la proscripción de Cristina que está perseguida por el poder judicial. Y que las Paso están habilitadas”.

“Cristina es inocente. El presidente planteó que lo importante es demostrar que es inocente. Todos los pasos fueron inventados hace mucho tiempo para llegar a esta sentencia”, añadió en referencia a la condena de 6 años de prisión e inhabilitación para ejercer cargos públicos que recibió la ex mandataria en el juicio de la causa Vialidad.

El mejora candidato es el presidente

En tanto, el canciller Santiago Cafiero ratificó que “el mejor candidato que tiene el peronismo” para las elecciones de este año es el presidente Alberto Fernández y dijo que dentro del Frente de Todos (FdT) “hay matices, no diferencias” mientras en Juntos por el Cambio “se debate quien acelera más para quitar derechos” a la ciudadanía.

“El mejor candidato que tiene el peronismo es Alberto”, insistió ayer Cafiero en declaraciones a radio Con Vos, en las que destacó que el presidente “ha edificado una política de producción y empleo, abandonó la política de especulación, y hoy hay crecimiento del empleo”.

Cafiero destacó que la reunión de la mesa nacional del FdT que se reunió la semana pasada fue “constructiva” y aclaró que ningún dirigente concurrió con “ánimo de alimentar una discusión interna, que parece insalvable en los titulares de los medios, pero cuando nos juntamos tenemos un diálogo fluido”.

“Más que diferencias son matices”, indicó el titular del palacio San Martín, y añadió: “Las tensiones que tenemos son por cómo distribuimos mejor y el pueblo esté mejor, mientras que en otras fuerzas el debate es como quitan derechos, quién acelera más para quitar derechos. En el peronismo el debate es otro”.

Cafiero explicó que en la reunión de la mesa del FdT, que se desarrolló en la sede del PJ nacional, se habló de “diseñar una estrategia que primero consolide el frente, cohesione la gestión y en tercer momento que fluyan las candidaturas”.

Finalmente, insistió en la necesidad de que los candidatos se diriman en el marco de la primaria abierta, simultánea y obligatoria (Paso).

“Vemos con mucha preocupación como las derechas con visos antidemocráticos y violentos se están consolidando. Hay que vencer esas derechas a partir de la participación de los ciudadanos, y las Paso son el mejor mecanismo para eso”, concluyó.