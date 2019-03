Tinelli: Macri y CFK tienen el "boleto picado"

El conductor Marcelo Tinelli aseguró ayer que "Macri y Cristina son dos caras de la misma moneda, los dos tienen picado el boleto", se asumió como "peronista" y dijo que la clase media "está mal".

Tinelli aseguró, al referirse a su rol en la política: "Yo no me puedo correr de los últimos 30 años de la política. Según Menem, a partir de la famosa nota que le hicimos ganó la elección. Me lo dijeron ellos. El programa (Videomatch) fue importante en ese momento político".

Al hablar de su filiación partidaria dijo que se puede definir como peronista "aunque la palabra peronista por ahí quedó vieja. Prefiero hablar de una mirada social que tengo desde hace muchos años. Me interesa la política desde hace mucho. Mi papá era hiperperonista, tengo raíces peronistas".

Sobre su rol en la actividad política consideró: "Tengo una vocación. Me dicen que no me meta, que es un quilombo. Cuando hacés una tortilla algún huevo se te va a romper, no es fácil".

"Lo escuchaba a Pichetto que decía «qué difícil encontrar buenos dirigentes en Argentina, porque cada dirigente que entra le aparecen 200 causas». Macri se va a ir con 100 causas, Cristina no sé cuantas tiene. Si uno piensa exclusivamente en eso, no hace nada", argumentó.

También reclamó "una política de crecimiento" y opinó que "estamos hablando de dos personas, Macri y Cristina, que son dos caras de la misma moneda. Los dos tienen picado el boleto. Nos van a llevar a elegir entre ellos. Yo hablo con muchos actores, no creo que este país tiene que salir con una persona. Debe haber un consenso general de todos".